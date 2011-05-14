Apple'ın yeni telefonu "iPhone 4S" olabilir

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni nesil iPhone ile ilgili haberlerin sayısı da artmaya başladı. Kimi çevreler Apple'ın bu defa farklı bir strateji izleyeceğini ve yeni telefonunu bu defa Haziran yerine Eylül ayında yani okula dönüş dönemi olarak satış patlamasının yaşandığı günlerde kullanıma sunacağını iddia ediyorlar. Ancak sektörün önemli bir kesimi bu görüşe katılmıyor ve iPhone 4'ün yerini alacak modelin beklenildiği üzere Haziran ayı içerisinde lanse edileceğini düşünüyor.

Tabi teknoloji tutkunları için telefonunun ne zaman çıkacağı kadar hangi özelliklere sahip olacağı da büyük önem taşıyor. Bu noktada Jefferies analisti Peter Misek yeni bir iddia ortaya attı ve yeni telefonun, iPhone 5 yerine iPhone 4S adı altında sunulacağını öne sürdü. Misek'in endüstri içerisindeki araştırmalarına göre, Apple'ın yeni telefonunu iPhone 4S oalrak isimlendirecek olmasının arkasında yatan temel neden olarak, telefonun radikal bir değişim yerine kozmetik güncellemeler ve yeni donanımlar içerecek olması gösteriliyor.

Misek'e göre telefonun tasarımında bazı ufak güncellemelerle olacak ve ilk defa iPad 2'de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisine yer verilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak telefona HSPA+ desteği ekleneceği de belirtilirken, Apple'ın 4G desteğini de eklemek istediği ancak ilgili çipsetin zamanında hazır olamayacağından bunun pek mümkün olmadığı iddia ediliyor. Yeni iPhone'la ilgili olarak, AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'ten farklı olarak operatör seçeneklerine Sprint ve T-Mobile'ın ekleneceği de iddia ediliyor.

http://www.businessinsider.com/iphone-4s-2011-5