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Apple'ın yeni telefonu "iPhone 4S" olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43,4b
1
56
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni nesil iPhone ile ilgili haberlerin sayısı da artmaya başladı. Kimi çevreler Apple'ın bu defa farklı bir strateji izleyeceğini ve yeni telefonunu bu defa Haziran yerine Eylül ayında yani okula dönüş dönemi olarak satış patlamasının yaşandığı günlerde kullanıma sunacağını iddia ediyorlar. Ancak sektörün önemli bir kesimi bu görüşe katılmıyor ve iPhone 4'ün yerini alacak modelin beklenildiği üzere Haziran ayı içerisinde lanse edileceğini düşünüyor.

Tabi teknoloji tutkunları için telefonunun ne zaman çıkacağı kadar hangi özelliklere sahip olacağı da büyük önem taşıyor. Bu noktada Jefferies analisti Peter Misek yeni bir iddia ortaya attı ve yeni telefonun, iPhone 5 yerine iPhone 4S adı altında sunulacağını öne sürdü. Misek'in endüstri içerisindeki araştırmalarına göre, Apple'ın yeni telefonunu iPhone 4S oalrak isimlendirecek olmasının arkasında yatan temel neden olarak, telefonun radikal bir değişim yerine kozmetik güncellemeler ve yeni donanımlar içerecek olması gösteriliyor.

Misek'e göre telefonun tasarımında bazı ufak güncellemelerle olacak ve ilk defa iPad 2'de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisine yer verilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak telefona HSPA+ desteği ekleneceği de belirtilirken, Apple'ın 4G desteğini de eklemek istediği ancak ilgili çipsetin zamanında hazır olamayacağından bunun pek mümkün olmadığı iddia ediliyor. Yeni iPhone'la ilgili olarak, AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'ten farklı olarak operatör seçeneklerine Sprint ve T-Mobile'ın ekleneceği de iddia ediliyor.


http://www.businessinsider.com/iphone-4s-2011-5 Yorum Yaz
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61gün 8 yıl en beğenilen
Tipi aynı olacağı kesinmis. Hızı artınca 4s olur zaten. iPhone haberleri klasiklesti iyice. Apple herseyi geleneksellestirmeye calisiyor
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Erzsa 8 yıl
Tipi Aynı olursa Millet Samsung Galaxy S2 ye kayar bence özellik olarak çok üstün gözüküyor şuanlık
2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
phantom_coal 8 yıl
Kasayi degistirmesinler, yeni kalsin elimizdekiler.
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Guest-F8946C419 8 yıl
İyice araba muhabbetine döndü.

-Yeni kasa makyajlı fazla değişen birşey yok.

-yeni çıkan çakal kasa olacak felan.
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Batuist 8 yıl
ismini 4s yerine 5 yapsa psikolojik olarak daha fazla etki yaratır ve daha fazla satar diye düşünüyorum.
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Rajeesh 8 yıl
iPhone (original) – First-generation iPhone with touchscreen interface
iPhone 3G – Second-generation iPhone with 3G and GPS
iPhone 3GS – Third-generation iPhone with improved camera and performance
iPhone 4 – Fourth-generation iPhone, features include higher megapixel camera, HD video, and improved performance
böyleymiş model isimleri.

iphone orijinal dedikleri iphone 2g imiş garip lan
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wox 8 yıl
iphone 4s veya İPHONE 5 NE DERSENİZ DEYİN ..YENİ ÇIKACAK MODEL İPHONE4 İLE AYNI TASARIM VE ÖZELLİKLERDE OLACAK.ÇÜNKİ GÖRDÜM..BLUETOOTH VERSİYONU YÜKSEK HDMI ÇIKIŞI OLACAK BAŞKA BİR ARTISI YOK..BOŞ YERE YOK ÖYLEYMİŞ YOK BÖYLEYMİŞ DEMEYİN..
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a1g0rithm 8 yıl
iPhone 4 Duo
Ben bu ismi cift cekirdekli olmasi muhtemel oldugu icin yakıştırdım.
Tutarsa tutar.
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4Crumby 8 yıl

a1g0rithm
iPhone 4 Duo
Ben bu ismi cift cekirdekli olmasi muhtemel oldugu icin yakıştırdım.
Tutarsa tutar.


Iphone duo olsa daha iyi olur 4 un bi anlami kalmaz orda :D yeni ihtimaller iphone 5 / iphone 4s / iphone duo bu ucunden biri olur simdi farkettimde isimiz gucumuz mu yok ya adamlar telefon yapio biz adi ne olcak diye daha cok dertleniyoruz :D:D
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karti 8 yıl
galaxy s teknik servisten cıkmıyordu büyük ihtimalle sgs 2 de cıkmayacak samsung bir türlü ögrenemedi saglam telefon yapmayı yeter bu millete cektirdikleri özellik var tamam eyw ama biraz saglam yapın kardesim alınca 2 sene kullanalım.Samsug alacak kadar zengin degilim.
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e_capkan 8 yıl
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acmtncy 8 yıl
arkadaşlar ekran küçük derken 4.3" olsun demiyorum ama en azından edge to edge denilen ekranlardan koysunlar telefon 3.7" olsun. 4.3" bence de fazla ama 3.5" de bu seviyedeki bir alet için yetersiz.
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ondorax 8 yıl
dış görünüş açısından hangisinin daha güzel olduğu elbette ki tartışılabilir. gerçek şu ki performans ve donanım açısından iphone 4, samsung galaxy II nin rakibi olmaktan çok uzak. keza ilk çıkan samsung galaxy s bile donanımsal açıdan iphone 4 ten çok daha iyiydi. ancak yazılımsal açıdan anroid in çok güzel bir OS olmasına rağmen samsung'un touchwiz arayüzü yavaş ve buglarla doluydu. telefonu her anlamıyla kullanabilmek için iyi araştırmanız ve ilgi duymanız gerekmekteydi.(Root, lagfixler,costum rom lar gibi daha nice ince işler vardı. ilk zamanlar benimde başımı ağrıtmıştı bunlar ama şuan iphone dan daha stabil.) halbuki İOS "widget" kavramı olmadığı için daha dağınık olsada, daha anlaşılır ve kolaydı. zaten benim tesbit ettiğim kadarıyla iphone un kullanıcıları vurduğu yer kullanım kolaylığı ve pahalı bir telefon olduğu için bilinçaltında toplumsal statü kazandırdığı yanılgısına yol açmasıdır. iphone alanların çoğu da buna tav olmaktadır.telefonun pahalı olması genelde umurlarında değildir. iphone alınca güneş daha parlak, kızlar daha sıcak, vip de onlar için bir koltuk daha olmaktadır zaten olayda budur. telefonun fiyatının düşmesini bu yüzden istemezler. çünkü fiyat düşerde o çok küçümsedikleri alt tabaka telefonu alırsa tabiri caizse telefon "ayağa düşer" ve bir cazibesi kalmaz. son olarak dediklerime itiraz edecek bir iphone fanboy varsa her iki telefonu da incelemiş ve fikir sahibi olmak için kullanmış birisi olarak onlara şunu demek istiyorum. youtube.com/...
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Volkanbaba 8 yıl
Galaxy S2 daha iyi.
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` quaD. 8 yıl
Tercih sgs 2 olur
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greenleafffff 8 yıl
2 gün önce benim konum kapanmıştı , haziranda çıkacagını söylediğim için şimdi ne olduda yeni bir rumoru buraya donanimhaber koydu anlamadım , biz söyleyince iphone 4 sahipleri saldırıyordu üzerimize.
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C£nq 8 yıl
4 inç ve üzeri telefonu(!) olanlar ve almayı düşünenler acaba bu mobil(!) telefonları nerelerinde taşıyorlar yada taşıyacaklar?! Ben iPhone'u cebimde zor taşıyorum.
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T0L6@ 8 yıl

C£nq

4 inç ve üzeri telefonu(!) olanlar ve almayı düşünenler acaba bu mobil(!) telefonları nerelerinde taşıyorlar yada taşıyacaklar?! Ben iPhone'u cebimde zor taşıyorum.


Aslında aynı sorunun cevabını bende merak ediyorum? Daha önce 3.2 inç ekranlı bir telefon kullanıyordum ve büyüklüğü elde tutma açısından mükemmeldi. Fakat ekran küçük kalıyordu. iphone 4 e geçince 3.5 inç in taşınabilirlik ve ekran büyüklüğü oranı açısından en iyi değer olduğunu anladım. Hatta Apple yaptığı akıllı bir hamle ile ip4 ün genişliğini 3gs e göre 0.4 cm azaltarak telefonu cep için daha uygun hale getirmişti. Şimdi firmalar 4-4.3 inçlik telefonlar çıkarıyorlar. Takım elbise giyip telefonu ceketin iç cebine koyanlar için problem yok. Fakat günlük yaşamda ben her zaman telefonu sağ yan cebime koyarım ve 4.3 inç bunun için biraz fazla gibi görünüyor. Yoksa gidişat gelecekte herkesin yanında telefon yerine 7 inçlik tablet taşımasına doğru giidiyor.
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Mr. Jingles 8 yıl
Ekranı neden büyütsünler ki? Ekran büyürse PPI değeri düşecektir. Bu yüzden ekranı büyüteceklerini sanmıyorum. Yeni jenerasyonda aslında ekran teknolojisini değiştirseler çok daha iyi olur. SAMOLED+ olsa o çözünürlükteki ekrandan gözlerinizi alamazsınız. Hem enerji tasarrufu açısından önemli ölçüde batarya ömrüne katkısı olur.
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