Apple'ın yeni telefonu "iPhone 4S" olabilir

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni nesil iPhone ile ilgili haberlerin sayısı da artmaya başladı. Kimi çevreler Apple'ın bu defa farklı bir strateji izleyeceğini ve yeni telefonunu bu defa Haziran yerine Eylül ayında yani okula dönüş dönemi olarak satış patlamasının yaşandığı günlerde kullanıma sunacağını iddia ediyorlar. Ancak sektörün önemli bir kesimi bu görüşe katılmıyor ve iPhone 4'ün yerini alacak modelin beklenildiği üzere Haziran ayı içerisinde lanse edileceğini düşünüyor.
Tabi teknoloji tutkunları için telefonunun ne zaman çıkacağı kadar hangi özelliklere sahip olacağı da büyük önem taşıyor. Bu noktada Jefferies analisti Peter Misek yeni bir iddia ortaya attı ve yeni telefonun, iPhone 5 yerine iPhone 4S adı altında sunulacağını öne sürdü. Misek'in endüstri içerisindeki araştırmalarına göre, Apple'ın yeni telefonunu iPhone 4S oalrak isimlendirecek olmasının arkasında yatan temel neden olarak, telefonun radikal bir değişim yerine kozmetik güncellemeler ve yeni donanımlar içerecek olması gösteriliyor.
Misek'e göre telefonun tasarımında bazı ufak güncellemelerle olacak ve ilk defa iPad 2'de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisine yer verilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak telefona HSPA+ desteği ekleneceği de belirtilirken, Apple'ın 4G desteğini de eklemek istediği ancak ilgili çipsetin zamanında hazır olamayacağından bunun pek mümkün olmadığı iddia ediliyor. Yeni iPhone'la ilgili olarak, AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'ten farklı olarak operatör seçeneklerine Sprint ve T-Mobile'ın ekleneceği de iddia ediliyor.
http://www.businessinsider.com/iphone-4s-2011-5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Yeni kasa makyajlı fazla değişen birşey yok.
-yeni çıkan çakal kasa olacak felan.
iPhone 3G – Second-generation iPhone with 3G and GPS
iPhone 3GS – Third-generation iPhone with improved camera and performance
iPhone 4 – Fourth-generation iPhone, features include higher megapixel camera, HD video, and improved performance
böyleymiş model isimleri.
iphone orijinal dedikleri iphone 2g imiş garip lan
Ben bu ismi cift cekirdekli olmasi muhtemel oldugu icin yakıştırdım.
Tutarsa tutar.
Iphone duo olsa daha iyi olur 4 un bi anlami kalmaz orda :D yeni ihtimaller iphone 5 / iphone 4s / iphone duo bu ucunden biri olur simdi farkettimde isimiz gucumuz mu yok ya adamlar telefon yapio biz adi ne olcak diye daha cok dertleniyoruz :D:D
Aslında aynı sorunun cevabını bende merak ediyorum? Daha önce 3.2 inç ekranlı bir telefon kullanıyordum ve büyüklüğü elde tutma açısından mükemmeldi. Fakat ekran küçük kalıyordu. iphone 4 e geçince 3.5 inç in taşınabilirlik ve ekran büyüklüğü oranı açısından en iyi değer olduğunu anladım. Hatta Apple yaptığı akıllı bir hamle ile ip4 ün genişliğini 3gs e göre 0.4 cm azaltarak telefonu cep için daha uygun hale getirmişti. Şimdi firmalar 4-4.3 inçlik telefonlar çıkarıyorlar. Takım elbise giyip telefonu ceketin iç cebine koyanlar için problem yok. Fakat günlük yaşamda ben her zaman telefonu sağ yan cebime koyarım ve 4.3 inç bunun için biraz fazla gibi görünüyor. Yoksa gidişat gelecekte herkesin yanında telefon yerine 7 inçlik tablet taşımasına doğru giidiyor.
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