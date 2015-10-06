Arama motoru testi "Hangi arama motorunda nasıl aramalı?" inceleme videosu

Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu v

Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu videomuzda.