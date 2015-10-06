Arama motoru testi "Hangi arama motorunda nasıl aramalı?" inceleme videosu

Genel Yayın Yönetmeni
Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu v
Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu videomuzda.
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Merhaba,
Videoda da açıkça görülebileceği gibi Semt değil Sultan Ahmet Camii'ni aratıyoruz. Sultan Ahmet Camii'nin ismi Sultanahmet'de olduğu için değil Ahmet isimli bir Sultan tarafından yaptırıldığı için Sultan Ahmet Camii'dir ve ayrı yazılır.
Sevgiler,
Mesut Çevik