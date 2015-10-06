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Arama motoru testi "Hangi arama motorunda nasıl aramalı?" inceleme videosu

3 yıl
36,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu v
Arama motorları olmadan internet günümüzdeki kadar yararlı bir araç olamazdı. Bilgiye ulaşabilmek için kapı görevi gören aram amotorlarını nasıl kullanmalı? Hangisi daha iyi? ve neler sunuyorlar? bu videomuzda.

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FightForBeer 3 yıl en beğenilen
Herşey iyi hoşta ingilizce bilgiler, makaleler konusunda google 1 numara, yandex sadece yerel olarak iş görür ama eğer üniversite öğrencisiyseniz ve sürekli ingilizce içerik arıyorsanız yandex kesinlikle işe yaramıyor.
Herşey iyi hoşta ingilizce bilgiler, makaleler konusunda google 1 numara, yandex sadece yerel olarak iş görür ama eğer üniversite öğrencisiyseniz ve sürekli in...
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psyshock 3 yıl
video neden 1.5-2 aylik?
1 Yanıt Yanıtla +14
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Speed-Step 3 yıl urughai
urughai

Mesut bey size bir bilgi
Kişi adı ve unvanlarından oluşan yer adları bitişik yazılır. Sultanahmet semt ismi olarak birleşik yazılması doğru olanıdır.


Merhaba,

Videoda da açıkça görülebileceği gibi Semt değil Sultan Ahmet Camii'ni aratıyoruz. Sultan Ahmet Camii'nin ismi Sultanahmet'de olduğu için değil Ahmet isimli bir Sultan tarafından yaptırıldığı için Sultan Ahmet Camii'dir ve ayrı yazılır.

Sevgiler,
Mesut Çevik
urughaiMesut bey size bir bilgiKişi adı ve unvanlarından oluşan yer adları bitişik yazılır. Sultanahmet semt ismi olarak birleşik y...
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DH Misafiri 3 yıl
Mesutçum bunlar bildiğimiz motorlar bence, yerli arama motorları arasında bir kıyaslama yapsaydın daha iyi olurdu hem yerli motorları tanırdı millet hemde bilgi sahibi olurduk syg.
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DeIimavi 3 yıl
Gündelik aramalarda Yandex daha önde gözüküyor. Ancak araştırma(tez hazırlama, proje hazırlama vb.) yapmak istediğimiz zaman Google çok daha fazla seçenek sunuyor. Fenerbahçeli olarak doğal olarak Yandex kullanıyorum ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım.
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US1954 3 yıl
yandex'de arama yapıp adam gibi içerik bulmak ölüm :D
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Sanki Bana Pele 3 yıl
Google'da Scholar gibi müthiş bir kaynak varken Yandex'i çok nadir kullanırım.
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DH Misafiri 3 yıl
ben makale aratma da veya Türkçe pdf formatında düzenlenen makale bulmada google ın açık ara önde olmasından dolayı google bağımlıyım.
özellikle akademik konularda google açık ara önde bing ise en berbat arama motoru bence bing yerine herhangi bir üniversitenin arama motoru bile daha iyi yanıt verir.
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isem 3 yıl
StillB0rN

yahu şu adamın videolarını ara paylaşıp durmayın.. 1 saattir youtube dayım....
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blizzard3 3 yıl
hocam hep eften puften seyleri arastırdınız keske e devlet sifresi alma veya biraz ornek sayayım acık ogretim sınavı kayıt,sigorta sorgulama,adobe cc indir, veyada ingilzice dersleri felan arastırsaydınız biraz daha iyi olurdu mesela internette en cok arastırılan program araması gibi seyler oluyor bunlar aratmakta cok öneli diye dusunuyorum
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Patren 3 yıl
millet alışmış artık google la kötü olsada millet kullanmaya devam etcek
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malifural 3 yıl
özellikle tükçe makale arama konusunda ve pdf ppt arama konusunda google çok daha üstün.tıbbi konularda da google daha üstün diğer arama motorları kel alaka veya akademik veri olmayan şeyleri daha çok ön plana alıp sunuyor. En kötüsü bing bence.
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yokbeolumbe 3 yıl
Mobil tarayıcı konusundan beri Yandex kullanıyorum. Şaşırtıyor gerçekten. Arama motorunuda deneyelim bakalım.
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WiiSmash 3 yıl
keşke daha fazla yarışmacı olsaydı, duckduckgo yahoo gibi
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