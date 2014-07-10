Araştırmacılar kum kullanarak batarya ömründe önemli gelişmeler katetti





Mobil cihaz teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşansa da henüz batarya konusunda devrim niteliğinde bir teknolojiye imza atılmış değil ve genelde bir veya iki gün dayanabilen bataryalara güvenmek zorundayız. Ancak Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları önemli bir adım atmak üzere.





Araştırmacılar lityum iyon bataryalardaki anot ucunu kum temelli bir silikondan üreterek kullanım ömrü konusunda standart bataryaların yaklaşık 3 katı daha fazla süre sunmayı başardı. Kumun içerisinde bulunan Quartz bileşimi bu başarının ortaya çıkmasında etkili oldu.





Standart Li-ion bataryalarda anot ucu grafit materyalinden üretiliyor. Ancak grafit materyali elektronik teknolojilerdeki sürekli gelişime yetişmekte yetersiz kaldığı için yerine pek çok alternatif materyal arayışı mevcut. Araştırmacılar standart silikon kullansa da üretimi ve dengelenmesi zor olduğu için büyük başarılar elde edemiyor.





Araştırmacı Zachary Favors, Dallas'taki bir gezisi esnasında yüksek quartz bileşeni barındıran bir kum türü keşfetmiş. Bu kumu saflaştırma sürecinden geçirerek süngere benzeyen bir silikon haline getirmeyi başarmış. Elde edilen silikon anot üretiminde kullanıldığında pil batarya performansını da çok büyük oranda artırmış. Dengeli ve kolay üretimi sebebiyle de Favors'un işi oldukça kolaylaşmış.





Li-Ion teknolojilerindeki bu yeni gelişme sayesinde hem mobil cihazlar hem de elektrikli araçlarda üç kata kadar daha fazla kullanım süresi sunan bataryalar kullanmak mümkün olacak. Ancak yeni teknolojinin ne zaman hayata geçeceği konusunda bir bilgi yok.

http://vr-zone.com/articles/new-sand-based-li-ion-battery-outperforms-industry-standard/80142.html