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Araştırmacılar kum kullanarak batarya ömründe önemli gelişmeler katetti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar kum kullanarak batarya ömründe önemli gelişmeler katetti

Mobil cihaz teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşansa da henüz batarya konusunda devrim niteliğinde bir teknolojiye imza atılmış değil ve genelde bir veya iki gün dayanabilen bataryalara güvenmek zorundayız. Ancak Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları önemli bir adım atmak üzere.

Araştırmacılar lityum iyon bataryalardaki anot ucunu kum temelli bir silikondan üreterek kullanım ömrü konusunda standart bataryaların yaklaşık 3 katı daha fazla süre sunmayı başardı. Kumun içerisinde bulunan Quartz bileşimi bu başarının ortaya çıkmasında etkili oldu.

Standart Li-ion bataryalarda anot ucu grafit materyalinden üretiliyor. Ancak grafit materyali elektronik teknolojilerdeki sürekli gelişime yetişmekte yetersiz kaldığı için yerine pek çok alternatif materyal arayışı mevcut. Araştırmacılar standart silikon kullansa da üretimi ve dengelenmesi zor olduğu için büyük başarılar elde edemiyor. 

Araştırmacı Zachary Favors, Dallas'taki bir gezisi esnasında yüksek quartz bileşeni barındıran bir kum türü keşfetmiş. Bu kumu saflaştırma sürecinden geçirerek süngere benzeyen bir silikon haline getirmeyi başarmış. Elde edilen silikon anot üretiminde kullanıldığında pil batarya performansını da çok büyük oranda artırmış. Dengeli ve kolay üretimi sebebiyle de Favors'un işi oldukça kolaylaşmış. 

Li-Ion teknolojilerindeki bu yeni gelişme sayesinde hem mobil cihazlar hem de elektrikli araçlarda üç kata kadar daha fazla kullanım süresi sunan bataryalar kullanmak mümkün olacak. Ancak yeni teknolojinin ne zaman hayata geçeceği konusunda bir bilgi yok.  

http://vr-zone.com/articles/new-sand-based-li-ion-battery-outperforms-industry-standard/80142.html Yorum Yaz
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Sande 4 yıl en beğenilen
3 kata kadar dediğine göre pil 1 gün değil , 3 gün gidecek, birazda MAh artarsa 4-5 gün pil ömrü epey cazip görünüyor. Umarım en kısa sürede standartlaşir.
1 Yanıt Yanıtla +17
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Virtual Reality 4 yıl
Şöyle bir haber bir günde Türkiye den çıksın. Kurban keseceğim. Bilim den bu kadar mı uzaklaştık, hiç mi icat olmaz bir ülkede
3 Yanıt Yanıtla +12
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kımyasal 4 yıl
Adamlar işi biliyor,çalışıyor.Kumdan işlemci yapıp parayı kırıyorlar sıra kumdan bataryaya geldi.Bizde anca kumdan kale yaparız,araplar o kadar kum içinde ama cehalet diz boyu.
Adamlar işi biliyor,çalışıyor.Kumdan işlemci yapıp parayı kırıyorlar sıra kumdan bataryaya geldi.Bizde anca kumdan kale yaparız,araplar o kadar kum içinde ama c...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Neither 4 yıl
Hem daha sağlıklı olucak gibi gözüküyor umarım herkese faydalı bi sonuç çıkar ortaya
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ONIONBUD 4 yıl
teknolojikgelismeler.net/...

İlgili araştırmalarda var.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
kehanet ; 2016 ta teknoloji o kadar gelişecek ki ! uçan arabalar nerede kaldı diye kendi aranızda konuşacaksınız :)
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UnemployedMan 4 yıl
Bir şey çıkmaz bundan
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StByErdeM 4 yıl
Su, toz vs gecirmez bi telefon aldigimizda bu bataryalari kullanamicaz mi :P

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carter 4 yıl
Akıllı telefonların en büyük problemlerinden biri belki bu şekilde çözülmüş olur.
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SteveMeade 4 yıl
Silikonla alakalıymış bunu anladım
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GetSomeRest 4 yıl
"Ancak yeni teknolojinin ne zaman hayata geçeceği konusunda bir bilgi yok" Bıktık bu deneysel icatlardan.
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zdniz 4 yıl
firmalrın pek umrunda dill bu ya adamlar 1 günü baz almışlar batarya 3 gün gidiyosa 3000 mahlık batarya bunu 2000 ne düşürüler size bi buçukk gün yaptık derler özelikle nokia samsung aple batarya konusunça çok çimri firmalar şimdiki gibi 2500 3000 mah bataryayı göremeyiz gibime geliyo
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gigaerman 4 yıl
dengelemeleri zor olduğu için büyük başarılar olamıyormuş,10 yıl daha uğraşırlar dengelemek için.ama sonuçta kumu kullanmışlar büyük başarı.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Güzel bir gelişme.

Diğer üreticiler en azından çift batarya koyan Çin li firmalar gibi olmalı.

En azından pili çıkartılabilen modellerde.

Bir dünya para kazanıyorlar en azından ekstra batarya olsa fena olmaz.
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alito 4 yıl
Harika bir gelişme. Sonuçlarını merakla bekliyorum.
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Silent Guardian 4 yıl
Ömür dediğine göre 400 şarjda %20 azalacağına, 1200 şarjda %20 pil ömrü gidecek demektir.
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