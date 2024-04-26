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    Realme, SUPERVOOC 240W GaN şarj aletini tanıttı

    Realme, yeni yüksek güçlü SUPERVOOC 240W şarj cihazını tanıttı. Birçok protokolü destekleyen GaN (Galyum Nitrür) şarj aleti sunduğu güce göre kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor.
    Realme, SUPERVOOC 240W GaN şarj aletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni yüksek güçlü SUPERVOOC 240W şarj cihazını tanıttı. Birçok protokolü destekleyen GaN (Galyum Nitrür) şarj aleti sunduğu güce göre kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor.

    Realme SUPERVOOC 240W şarj cihazı özellikleri

    Şık ve beyaz renkte tasarıma sahip şarj aleti, 57,82 mm x 57,94 mm x 30,39 mm ölçülerine ve 173 gram ağırlığa sahip. Mat bir gövdeye sahip olan şarj cihazı, uç kısmında ise parlak bir kısım bulunduruyor.

    Realme, SUPERVOOC 240W GaN şarj aletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çift GaN teknolojisini kullanan cihaz, bu sayede küçük boyutlarda yüksek güç yoğunluğu sunabiliyor. Realme, şarj aletinin santimetre küpte 2.34 Watt güç sunduğunu belirtiyor. 

    Realme, SUPERVOOC 240 Watt şarj cihazının TUV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Cihaz, Realme'nin SuperVOOC protokolünü destekleyen tüm cihazlarla geriye dönük olarak uyumlu çalışıyor. Bunların dışında QuickCharge 3.0, VOOC, ve USB Power Delivery 3.0 (65W'a kadar) protokollerine de destek sunuyor. Şarj aletinde maalesef tek bir USB-C çıkışı bulunuyor. Bu kadar güçlü bir şarj aletinde daha fazla çıkışın olması cihazı daha fonsiyonel kılabilirdi.

    Çin'de satışa sunulan Realme SUPERVOOC 240W şarj adaptörü, Çinli e-ticaret platformu jd.com'dan 42 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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