Realme, SUPERVOOC 240W GaN şarj aletini tanıttı

Realme SUPERVOOC 240W şarj cihazı özellikleri
Şık ve beyaz renkte tasarıma sahip şarj aleti, 57,82 mm x 57,94 mm x 30,39 mm ölçülerine ve 173 gram ağırlığa sahip. Mat bir gövdeye sahip olan şarj cihazı, uç kısmında ise parlak bir kısım bulunduruyor.
Realme, SUPERVOOC 240 Watt şarj cihazının TUV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Cihaz, Realme'nin SuperVOOC protokolünü destekleyen tüm cihazlarla geriye dönük olarak uyumlu çalışıyor. Bunların dışında QuickCharge 3.0, VOOC, ve USB Power Delivery 3.0 (65W'a kadar) protokollerine de destek sunuyor. Şarj aletinde maalesef tek bir USB-C çıkışı bulunuyor. Bu kadar güçlü bir şarj aletinde daha fazla çıkışın olması cihazı daha fonsiyonel kılabilirdi.
Çin'de satışa sunulan Realme SUPERVOOC 240W şarj adaptörü, Çinli e-ticaret platformu jd.com'dan 42 dolar fiyattan satın alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.