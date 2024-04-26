Realme, SUPERVOOC 240W GaN şarj aletini tanıttı

Tam Boyutta Gör Realme, yeni yüksek güçlü SUPERVOOC 240W şarj cihazını tanıttı. Birçok protokolü destekleyen GaN (Galyum Nitrür) şarj aleti sunduğu güce göre kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Realme SUPERVOOC 240W şarj cihazı özellikleri

Şık ve beyaz renkte tasarıma sahip şarj aleti, 57,82 mm x 57,94 mm x 30,39 mm ölçülerine ve 173 gram ağırlığa sahip. Mat bir gövdeye sahip olan şarj cihazı, uç kısmında ise parlak bir kısım bulunduruyor.

Tam Boyutta Gör Çift GaN teknolojisini kullanan cihaz, bu sayede küçük boyutlarda yüksek güç yoğunluğu sunabiliyor. Realme, şarj aletinin santimetre küpte 2.34 Watt güç sunduğunu belirtiyor.

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Realme, SUPERVOOC 240 Watt şarj cihazının TUV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Cihaz, Realme'nin SuperVOOC protokolünü destekleyen tüm cihazlarla geriye dönük olarak uyumlu çalışıyor. Bunların dışında QuickCharge 3.0, VOOC, ve USB Power Delivery 3.0 (65W'a kadar) protokollerine de destek sunuyor. Şarj aletinde maalesef tek bir USB-C çıkışı bulunuyor. Bu kadar güçlü bir şarj aletinde daha fazla çıkışın olması cihazı daha fonsiyonel kılabilirdi.

Çin'de satışa sunulan Realme SUPERVOOC 240W şarj adaptörü, Çinli e-ticaret platformu jd.com'dan 42 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

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