Araştırmalar tablet sahiplerinin yüzde 35'inin cihazlarını banyoda bile kullandığını gösteriyor





Akıllı telefon ve tablet cihazları yaygınlaşıp ucuzladıkça hayatımızda daha çok yer edinmeye ve bağımlılık yapmaya başlıyor. Yanında en az bir akıllı telefon veya tablet taşıyan insanlar artık çoğunlukta.





Haziran ayında Staples Advantage adlı iş dünyasına uzmanlaşmış bir araştırma firması tarafından farklı boylarda tablet kullanan ve farklı meslek gruplarından 200 kişiye yapılan bir anket ilginç veriler ortaya koyuyor.





Anketa katılanların yüzde 35'i tabletini banyoya girerken bile yanında götürdüğünü belirtiyor. Yüzde 30'u restoranlara giderken, yüzde 60'ı tatile giderken yanında götürdüğünü, yüzde 78'i ise yatağında tablet kullandığını ifade ediyor.





Katılımcıların yüzde 8'i tabletleri daha iyi bir iş/hayat dengesi sağlamak adına oldukça faydalı buluyor. Yüzde 60'ı tablet kullanarak daha fazla iş yaptığını düşünüyor.





İletişim de cihaz satın almada dikkat edilen diğer önemli bir motivasyon kaynağı. Katılımcıların yüzde 40'ı arkadaşları ve müşterileriyle sürekli irtibat kurmak için bir tablet satın aldığını belirtiyor. Yüzde 75 ise anlık eposta takibi yapabilmek için tablet kullandığını söylüyor.





Tabletler daha önce hiç olmadığı kadar tüketicinin ev hayatında vazgeçilmezlerden birisi haline geldi. Firma yüzde 35 olan banyoda bile kullanım oranının tabletlerin yaygınlaşmasına istinaden daha da artacağını öngörüyor. 2008 yılında AOL şirketi tarafından kullanıcıları arasında yaptığı başka bir ankette yüzde 59 oranında katılımcının banyoda bile epostalarını kontrol ettiği ortaya çıkmıştı.