Arçelik ve LG ortaklığıyla yerli ticari VRF klima, Multi V5!

Ülkemizde Arçelik - LG ortaklığıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Türkiye'nin ilk ve en büyük klima üretim tesisi çatısı altında 17 yıldır klima üretimi yapılıyor. Lakin büyük alışveriş merkezleri, şirketler olsun bu tür yüksek iklimlendirme ihtiyacı olan alanlarda kullanılan ticari tip VRF klimalar, 250 milyon dolarlık bir sektör oluşturmakla beraber ithal cihazlar oldular, Arçelik ve LG ortaklığı bu sektörü belirli bir süreç içerisinde yerlileştirmeyi ve ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyor.

Planın ilk ayağı 200 milyon liralık bir yatırımdan geçiyor, yatırım 5 yıllık bir süreci kapsıyor, üretim bant ve tezgahlarında değişiklikler ve ilaveler gerekecek. 2.5 milyon ev tipi klima üretim kapasitesine sahip tesis artık VRF klimalar da üreteceği için ilk etapta 750 kişi istihdam edilecek, yurtdışına yapılan ihracatın büyümesiyle istihdam sayısının artacağı belirtildi. İkinci ayakta da LG'nin bu konudaki engin deneyiminden faydalanılacak, süregelen 17 senelik ve 2023'e kadar uzatılan ortaklığın ilk ürünü Multi V5 ise basına tanıtıldı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Multi V5'in Türkiye için bir ilk, endüstri için de yeni standartlar getiren bir VRF klima olduğunu özellikle vurguladı. Türkiye'nin enerji faturasının 27 milyar dolar olduğunu, 2016 yılında ev ve binaları ısıtmak için 7 milyar dolar civarında para harcandığını ve dolayısıyla Multi V5 gibi, rakiplerine kıyasla enerji verimliliği yüksek ticari VRF klimalarla bu faturada en az 1 milyar dolar tasarruf yapılabileceğini belirtti.

Multi V5'in enerji verimliliğini sağlayan şey ne peki? Elbette bir mucize değil, LG'nin deneyimi ve mühendislik yeteneklerinin marifeti diyebiliriz. Öncelikle rakiplerine kıyasla daha az yer kaplayan dış ünite bloklarında 8-26HP arası seçenekler olacak, kombinasyonlar ile 96HP'ye kadar ulaşılabilecek. %30 daha tasarruflu olmasını sağlayan ana unsurlar kompresör ve sensör kurulumu tarafında. Yeni inventer kompresörler 10-165Hz gibi geniş bir aralıkta çalışabiliyorlar, böylelikle düşük talepte daha düşük güç tüketimiyle çalışabiliyor, anlık ihtiyaçlara da daha hızlı tepki verebiliyor. Ufak bir ek yapalım, kompresör üretimi Türkiye'de olmayacak, OEM satış yapılmadığı için de teknoloji korunacak.

Sensörlerde tabiri caizse daha kapsamlı düşünen bir kuruluma gidilmiş. Dual Sensing adı verilen sensör sistemiyle iç-dış ortam havasında bulunan nem değerleri, hissedilen ve gizli değerler hesaba katılıyor ve kapasite ihtiyacının daha etkin bir şekilde belirlenmesi sağlanıyor. Hava akışıyla görevli fanların ve ısı değiştiricilerin kanatları ise Ocean Black Fin, balinanın yüzgeçlerinden ilham alacak şekilde biçimlendirilmiş ve korozyona karşı kaplanmış. Bu sayede -25 dereceden +48 dereceye kadar performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor Multi V5.

Peki ya Multi V5 ile Arçelik'in hedefleri neler? Kısa ve öz, "Faaliyet gösterdiğimiz yerde ilk 3'te olmak istiyoruz" şeklinde özellikle belirtiyorlar. Enerji tasarrufu deyince ister istemez yeşil enerji ve güneş panelleri akla geliyor, Tesla'nın Solar City'sindeki güneş panellerini LG'nin tedarik ettiğini hesaba katarsak eğer belki şimdi değil ama Arçelik'in bu konuda kayıtsız kalmayacakları şeklindeki ifadesi ileride bu tarafta da bir şeyler olabileceğinin sinyallerini veriyor.

LG'nin İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee, her yeni nesilde enerji tüketimini %20 azalttıklarını sektörde teknoloji ve üretici bazında konumlarını sürekli geliştireceklerini ekledi.

Arçelik ve LG ortaklığı günümüze dek üretimin belirli ölçülerde yerlileştirilmesi ve istihdam anlamında önemli getirileri olan bir ortaklık oldu. Türkiye'de 250 milyon dolar değerindeki VRF sektörünün millileştirilmesi, yerlileştirilmesi, sektör öncüsü enerji verimlilikle Türkiye'nin enerji faturasında belirli ölçülerde tasarruf sağlanacak olması, bunların hepsi birer kazanım diye düşünüyorum. Umarız gün gelir bu büyüyen ve gelişen ortaklığın neticesinde yenilebilir enerji anlamında, geleceğin kendisi diyebileceğimiz bu teknolojiler anlamında Türkiye'de yerli çalışmalar görürüz.

Böylelikle bir yazımızın sonuna gelmiş olduk, Arçelik-LG ortaklığı, ticari klimalar tarafında atılan somut ve yerli adımlarla yenilenebilir enerji hakkında düşündüklerinizi yorum geçebilirsiniz.

Görüşmek üzere.