En iyi koku çeken davlumbaz modelleri (2025)

Davlumbazlar, temiz ve kokusuz bir mutfak için olmazsa olmazdır. Bacalı ve bacasız davlumbazlar, yemek pişirirken oluşan duman, yağ ve hoş olmayan kokuları çeker ve yok eder. Yemek pişirme deneyimini değiştiren davlumbazlar, aspiratörlere göre daha yüksek emiş gücüne ve güçlü motorlara sahiptirler ve çok sessiz çalışırlar. Peki, en çok hangi davlumbaz markaları tavsiye ediliyor? Kullananların memnun kaldığı bacalı ve bacasız (karbon filtreli) en iyi davlumbaz modelleri burada.

Davlumbaz yorumları dikkate alındığında; en iyi davlumbaz markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Bosh ve Profilo öne çıkıyor. 2025’te alınabilecek bacasız davlumbaz önerileri olarak ise; Kumtel DA6, Kügerr D8 ve Profilo DVE6G520 davlumbaz modelleri güçlü emiş gücü, sessiz çalışmaları ve kaliteli olmalarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Kumtel Siyah Cam Davlumbaz DA6-830 Tam Boyutta Gör Kumtel DA6-830, en beğenilen davlumbaz modelleri arasında. Kumtel siyah cam davlumbaz, modern, şık ve kullanışlı tasarıma sahip. Kolayca çıkıp takılabilen alüminyum filtresini gönül rahatlığıyla bulaşık makinesi içerisinde yıkayabilirsiniz. Temizlenebilen cam sayesinde kolay kullanım sağlar. Mutfağınızın büyüklüğüne göre farklı emiş güçleri arasından size en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Sessiz çalışma özelliğiyle yemek pişirme sırasında sizi rahatsız etmez. Motor gücü: 140 W

Emiş gücü: 450 m³/h

Ses seviyesi: 56 dBA

3 hız kademesi

Güçlü LED aydınlatma

Bulaşık makinesinde yıkanabilir alüminyum filtre

Mekanik cam kontrol paneli Kumtel DA6-830 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Fiyatına göre çok güzel bir davlumbaz; görüntüsü harika, ışıklandırması çok güzel, çekiş gücü rahatsız edici boyutta değil. Estetik olarak da görüntüsü çok güzel, ben beğendim. Aradıktan 3 gün sonra da servis gelip ücretsiz bir şekilde kurulumunu yaptı, memnun kaldık. ✍🏻 Şehirdeki evimde kullanıyorum, yayla evime de bilerek aldım. Bu öncekinden daha sessiz, motoru daha büyük gibi geldi. Montaj ve kullanımı basit, memnunum.

2️⃣ Kumtel Siyah Dokunmatik Cam Davlumbaz DA6-835 Tam Boyutta Gör Kumtel DA6-835, uygun fiyatlı duvar tipi davlumbaz arayanlara önerimizdir. Kumtel davlumbaz, dokunmatik kontrol paneliyle hız kademesi ve ışık ayarını kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Davlumbaz, uzaktan kumandayla gelir. Uzaktan kumanda sayesinde davlumbazın yanına gitmeden zahmetsizce kapatabilir veya açabilirsiniz. Davlumbazın alüminyum filtresi yıkanabilme özelliğine sahiptir. Kumtel’in bu davlumbazı yüksek emiş gücü performansıyla da oldukça beğenilmektedir. Motor gücü: 140 W

Emiş gücü: 650 m³/h

Ses seviyesi: 56 dBA

Uzaktan kumanda

3 hız kademesi

Ayarlanabilir LED aydınlatma

Yıkanabilir alüminyum filtre

Dokunmatik kontrol paneli

Temperli siyah cam Kumtel DA6-835 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Hiç ama hiç farklı markaya gerek yok. Kumanda olayı çok iyi. Çekim kuvvetli, motor gücü çok yüksek. Yerli ve kaliteli ürün. ✍🏻 Çok araştırdım; en iyi çekim gücü, en iyi performansı bu ürün veriyormuş. Diğer pahalı markaları da araştırdım; çekim güçleri çok düşük, sadece adları var. Amaç güzel çeksin, iyi iş yapsın diyorsanız bu ürünü tavsiye ediyorum.

3️⃣ Kügerr D8 Sessiz Davlumbaz 60cm Tam Boyutta Gör Kügerr D8, kullanıcı yorumlarına göre en sessiz çalışan davlumbaz modeli. Kügerr, eşsiz sessizlik özelliğinin bağımsız Alman test kuruluşu TÜV Rheinland ve İstanbul Üniversitesi tarafından onaylandığını söylüyor. Patentli Radialitic motor teknolojisiyle diğerlerinden ayrılıyor. Kügerr davlumbaz, 5 hız kademesi sunuyor. Hem dokunmatik hem de uzaktan kumanda ile kolay kullanım sağlıyor. Evinizde baca çıkışı yoksa karbon filtre seçeneği mevcut ve davlumbaz, filtrenin temizlenmesi gerektiği vakitte uyarıda bulunuyor. Enerji tasarruflu olmasıyla da Kügerr D8, satın alınabilecek en iyi davlumbazlardan biri. Emiş gücü: 986 m³/h

Patentli derin sessizlik teknolojisi

5 hız kademesi (Derin sessizlik ve Turbo modu)

Filtre temizlik uyarısı

Gerçek paslanmaz çelik

LED aydınlatma

Dokunmatik kontrol ve Uzaktan kumanda

Zaman ayarlı otomatik kapanma

Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtreler

Uzun ömürlü motor (Yağlara karşı korumalı) Kügerr D8 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünün çekiş gücü harika ötesi. 1-2-3 kademe de gayet sessiz. Çok severek kullanıyorum. Her kuruşunu hakediyor. ✍🏻 İlk 3 kademe gerçekten çok sessiz; dalgın bir anınıza gelse açık unutursunuz ve bu üçüncü kademede biber kabak gibi kızartmalarınızı kokusuz bir şekilde yapabilirsiniz. 4 ve 5. kademede ses yükseliyor ama öyle çok rahatsız edici bir şekilde değil. Ayrıca aydınlatması da gayet şık. Bu fiyata piyasada alınabilecek en iyi ürün olabilir. Çok memnun kaldım.

4️⃣ Bosch Serie 4 Duvar Tipi Davlumbaz Tam Boyutta Gör Bosh davlumbaz modelleri oldukça beğeniliyor. Duvar tipi davlumbazlar arasında Bosch DWK65AD60R modeli öne çıkıyor. Ankastre davlumbaz, dokunmatik ekranından kontrol ediliyor. LED aydınlatma sistemi ve cam yüzey üzerinde bulunan bu dokunmatik ekran davlumbazın çok şık bir görüntüde olmasını sağlıyor. Yüksek emiş gücüne sahip olmasıyla mutfağınızdaki kötü kokuları saniyeler içerisinde çeker. Pişirme tarzınıza ve tariflerine uygun 3 hızlı güç seviyesi seçeneği sunar. Duvar tipi davlumbaz olduğu için mutfağınızda daha az yer kaplar, temizliği de oldukça kolaydır. Emiş gücü: 616 m³/h

Ses seviyesi: 66 dB

3 hız kademesi

Yıkanabilir alüminyum yağ filtresi

Dokunmatik kontrol Bosch DWK65AD60R Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gayet güzel. Birinci ve ikinci kademede sesi rahatsız edici değil ve çekim gücü iyi. ✍🏻 Orjinal Bosch ürünü, şık tasarım. Mutfak konseptine uygun olsun diye siyah rengi seçtik. Servis kurulumu ikinci günde yaptı. Gayet memnunuz.

5️⃣ Arçelik P 27 YS Ankastre Duvar Tipi Davlumbaz Tam Boyutta Gör Davlumbaz tavsiye listemize en iyi beyaz eşya markaları arasında olan Arçelik’in duvar tipi davlumbaz modeliyle devam ediyoruz. 4W gücünde 2 adet LED lambaya sahip olmasıyla Arçelik davlumbaz, ortam ışıklandırmasının ideal seviyede olmasına katkı sunar. İsteğe bağlı karbon filtre, ortam atmosferinin temiz tutulmasına destek olur. Güçlü emiş gücü performansıyla buhar ve yemek kokularının kolay bir şekilde mutfağınızdan uzaklaştırılmasını sağlar. 3 hız kademesine sahiptir. Maksimum çekiş gücü: 400 m³/h

Minimum ses seviyesi: 53 dBA

3 hız kademesi

Filtre tipi: Alüminyum kaset (Karbon filtre isteğe bağlı)

Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre Arçelik P 27 YS Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok memnun kaldım. Temizliği kolay, sesi rahatsız etmiyor, çekimi güçlü. Tavsiye ediyorum. ✍🏻 Çok şık duruyor, mutfağımla tam uyumlu. Çalışması etkili. Tavsiye ediyorum.

6️⃣ Siemens iQ300 Duvar Tipi Davlumbaz Tam Boyutta Gör Siemens LC65KA670T, ankastre davlumbaz önerisi almak isteyenlere tavsiyemizdir. Siemens davlumbaz, cam yapıda olmasıyla hem temizlik açısından kolaylık sağlar hem de görüntü olarak mutfağınıza hoş bir tasarım katar. Yağ filtresi yıkanabilir olduğu için temizliği kolaydır. 3 hız kademe seçeneği sunar ve üç kademede de enerji tasarruflu çalışır. Davlumbaz, güçlü emme gücü sayesinde hem yağları hem de kötü kokuları hızlı bir şekilde çeker. Motor gücü: 210 W

Maksimum hava emiş gücü: 593 m³/h

Ses seviyesi: 67 dB

3 hız kademesi

Dokunmatik kontrol

Enerji tasarruflu LED aydınlatma Siemens LC65KA670T Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yeni taşındığımız evimizde Siemens ankastre fırın ve ocak vardı. Takımı bozmayalım dedik, iyi ki de öyle yaptık. Ürün çok şık, eğimli dizayn güzel bir hava katıyor. Çekiş gücü zaten iyi. Dokunmatik tuşlu lambası güzel aydınlatıyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz. ✍🏻 Şık bir ürün. Servis hizmeti başarılı. Ürünün çekiş gücü iyi, 2. seviye bile yeterli geliyor. 3. seviyeyi kullanmaya çok gerek kalmıyor. Ürünü karbon filtreli olarak da kullanabiliyorsunuz.

7️⃣ Profilo DVE6G520 Duvar Tipi Davlumbaz Tam Boyutta Gör Profilo DVE6G520, en çok tercih edilen davlumbaz modellerinden biri. Profilo davlumbazlar, yüksek emiş güçleriyle mutfağınızdaki havanın daha temiz kalmasını sağlar. Davlumbaz kenarları cam olarak tasarlanmıştır; hem mutfağınıza şıklık katar hem de temizlenmesi kolaydır. Davlumbazlardaki ses düzeyi genelde rahatsız edicidir ancak Profilo davlumbaz, mutfağınızdaki duman, yağ, kötü kokuyu çekerken rahatsız etmez. Davlumbaz, duvara kolayca monte edilebilir, mutfakta çok fazla alan kaplamaz. Motor gücü: 210 W

Çalışırken maksimum hava çekme: 593 m³/h

Ses seviyesi: 67 dB

3 hız kademesi

Dokunmatik kontrol

Yıkanabilir alüminyum yağ filtresi Profilo DVE6G520 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kaliteli. Çok güçlü hava emme gücü var, kademeli olarak açılıyor. Dokunmatik tuşları var. Bayi çok ilgiliydi, teşekkür ederim. ✍🏻 Gayet memnunuz, almak isteyenler için tavsiye ederiz. Dokunmatik, düğmeli ve ışığı çok güzel aydınlatıyor. Şık tasarım ve kaliteli bir marka.

8️⃣ Vestel AD-6001 X 3 Kademeli Ankastre Davlumbaz Tam Boyutta Gör Vestel davlumbazları çok beğeniliyor. Özellikle Vestel AD-6001 X 3 kademeli ankastre davlumbaz yorumları oldukça iyi. Davlumbaz, geri dönüş önleme sistemine sahiptir. Bu sistem sayesinde tek yönlü hava akışı ile çekilen koku dışarı aktarılır. Dışarıdan kötü koku gelmesi engellenir. Davlumbazın alüminyum kaset filtresi yıkanabilir, bezle de kolayca temizlenebilir. Paslanmaz çelik yüzeye sahip olan davlumbaz, enerji tasarruflu lambasıyla ocak aydınlatması sunar. Emiş gücü: 291 m³/h

3 hız kademesi

Yıkanabilir kaset filtre

Geri dönüş önleme sistemi

LED aydınlatma Vestel AD-6001 X Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çekiş gücü süper. Servisin ilgi, alakası çok iyi. Teşekkürler. ✍🏻 Çok hızlı geldi, kurulum da 10 dk. sürdü. 3. kademede biraz sesli, onun dışında 1-2 çok sesli değil, memnun kaldık.

En iyi ankastre set tavsiyeleri 9 ay önce eklendi

Davlumbaz mı iyi yoksa aspiratör mü, hangisi daha iyidir 🤔 Davlumbazlar, güçlü motorları ve yüksek emiş gücü performanslarıyla büyük mutfaklar için en iyi seçimdir. Bacalı ve bacasız davlumbaz modelleri, yağı ve kokuyu etkili bir şekilde çekerek daha temiz hava sağlar. Aspiratörler ise daha küçüktür, mutfağı ufak olanlar için daha uygun ve ekonomik bir çözümdür. Davlumbazlar, aspiratörlere göre daha yüksek emme ve çekiş gücüne sahip olmalarının yanında daha pahalıdır.

Bacalı davlumbaz mı bacasız davlumbaz mı, arasındaki fark nedir 🆚 Bacalı davlumbazlar, havayı içine çeker ve yağ filtresi aracılığıyla temizler, ardından bu havayı doğrudan evin dışına bir tahliye noktasına yönlendirir. Bacasız davlumbazlar, mutfakta baca bağlantısı yoksa tercih edilir. Bacasız davlumbaz modellerinde hava karbon filtreler yardımıyla temizlenir ve tekrar mutfağa verilir. Davlumbazların çoğu bacalı veya bacasız olarak monte edilebilmektedir.

Davlumbaz çekiş gücü ne olmalıdır 💨 Davlumbazın çekim gücü, saatte ne kadar havayı temizleyebileceğini gösterir. Emiş gücü, m³/h cinsinden ifade edilir. Mutfak küçükse, 300-400 m³/h çekim gücü yeterlidir. Mutfak büyük, genişse 600 m³/h ve üzeri emiş gücüne sahip davlumbazlar tercih edilmelidir. Mutfağın büyüklüğü kadar, pişirme alışkanlıkları da önemlidir. Sık kızartma yapılıyorsa daha yüksek emiş gücüne sahip bir davlumbaz satın alınmalıdır. Davlumbazın çekim gücü ne kadar yüksek olursa, enerji tüketiminin de o kadar fazla olacağı unutulmamalıdır.

Davlumbaz alırken nelere dikkat edilmelidir 🧐 Tam Boyutta Gör Emiş gücü yüksek olmalı Gürültü seviyesi düşük olmalı Davlumbaz ve filtre kolay temizlenmeli Bacalı mı bacasız mı kullanılıyor bakılmalı Filtre tipi (Karbon filtre mi, Kaset filtre mi) Ocağın boyutlarına uygun olmalı Enerji tasarruflu mu bakılmalı

En İyi Davlumbaz Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 35489

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