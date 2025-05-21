En iyi koku çeken davlumbaz modelleri (2025)

Davlumbazlar, temiz ve kokusuz bir mutfak için olmazsa olmazdır. Bacalı ve bacasız davlumbazlar, yemek pişirirken oluşan duman, yağ ve hoş olmayan kokuları çeker ve yok eder. Yemek pişirme deneyimini değiştiren davlumbazlar, aspiratörlere göre daha yüksek emiş gücüne ve güçlü motorlara sahiptirler ve çok sessiz çalışırlar. Peki, en çok hangi davlumbaz markaları tavsiye ediliyor? Kullananların memnun kaldığı bacalı ve bacasız (karbon filtreli) en iyi davlumbaz modelleri burada.
|Marka/Model
|Fiyat 🏷️
|Kumtel DA6-830 Davlumbaz
|1.387 TL
|Kügerr D8 60 cm Cam Ankastre Sessiz Davlumbaz
|13.920 TL
|Bosch DWK65AD60R Duvar Tipi Davlumbaz
|10.899 TL
|Arçelik P 27 Ys Ankastre Duvar Tipi Davlumbaz
|9.000 TL
|Profilo DVE6G520 Duvar Tipi Davlumbaz
|10.800 TL
|Kumtel DA6-835 Dokunmatik Cam Davlumbaz
|1.999 TL
|Siemens LC65KA670T Duvar Tipi Davlumbaz
|12.564 TL
|Vestel AD-6001 X Ankastre Davlumbaz
|7.779 TL
|Arçelik P 12 YES Siyah Davlumbaz
|8.424 TL
|Franke FPJ 615 V Bk A Davlumbaz
|18.870 TL
Davlumbaz yorumları dikkate alındığında; en iyi davlumbaz markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Bosh ve Profilo öne çıkıyor. 2025’te alınabilecek bacasız davlumbaz önerileri olarak ise; Kumtel DA6, Kügerr D8 ve Profilo DVE6G520 davlumbaz modelleri güçlü emiş gücü, sessiz çalışmaları ve kaliteli olmalarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Kumtel Siyah Cam Davlumbaz DA6-830
- Motor gücü: 140 W
- Emiş gücü: 450 m³/h
- Ses seviyesi: 56 dBA
- 3 hız kademesi
- Güçlü LED aydınlatma
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir alüminyum filtre
- Mekanik cam kontrol paneli
Kumtel DA6-830 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fiyatına göre çok güzel bir davlumbaz; görüntüsü harika, ışıklandırması çok güzel, çekiş gücü rahatsız edici boyutta değil. Estetik olarak da görüntüsü çok güzel, ben beğendim. Aradıktan 3 gün sonra da servis gelip ücretsiz bir şekilde kurulumunu yaptı, memnun kaldık.
✍🏻 Şehirdeki evimde kullanıyorum, yayla evime de bilerek aldım. Bu öncekinden daha sessiz, motoru daha büyük gibi geldi. Montaj ve kullanımı basit, memnunum.
2️⃣ Kumtel Siyah Dokunmatik Cam Davlumbaz DA6-835
- Motor gücü: 140 W
- Emiş gücü: 650 m³/h
- Ses seviyesi: 56 dBA
- Uzaktan kumanda
- 3 hız kademesi
- Ayarlanabilir LED aydınlatma
- Yıkanabilir alüminyum filtre
- Dokunmatik kontrol paneli
- Temperli siyah cam
Kumtel DA6-835 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Hiç ama hiç farklı markaya gerek yok. Kumanda olayı çok iyi. Çekim kuvvetli, motor gücü çok yüksek. Yerli ve kaliteli ürün.
✍🏻 Çok araştırdım; en iyi çekim gücü, en iyi performansı bu ürün veriyormuş. Diğer pahalı markaları da araştırdım; çekim güçleri çok düşük, sadece adları var. Amaç güzel çeksin, iyi iş yapsın diyorsanız bu ürünü tavsiye ediyorum.
3️⃣ Kügerr D8 Sessiz Davlumbaz 60cm
- Emiş gücü: 986 m³/h
- Patentli derin sessizlik teknolojisi
- 5 hız kademesi (Derin sessizlik ve Turbo modu)
- Filtre temizlik uyarısı
- Gerçek paslanmaz çelik
- LED aydınlatma
- Dokunmatik kontrol ve Uzaktan kumanda
- Zaman ayarlı otomatik kapanma
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtreler
- Uzun ömürlü motor (Yağlara karşı korumalı)
Kügerr D8 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün çekiş gücü harika ötesi. 1-2-3 kademe de gayet sessiz. Çok severek kullanıyorum. Her kuruşunu hakediyor.
✍🏻 İlk 3 kademe gerçekten çok sessiz; dalgın bir anınıza gelse açık unutursunuz ve bu üçüncü kademede biber kabak gibi kızartmalarınızı kokusuz bir şekilde yapabilirsiniz. 4 ve 5. kademede ses yükseliyor ama öyle çok rahatsız edici bir şekilde değil. Ayrıca aydınlatması da gayet şık. Bu fiyata piyasada alınabilecek en iyi ürün olabilir. Çok memnun kaldım.
4️⃣ Bosch Serie 4 Duvar Tipi Davlumbaz
- Emiş gücü: 616 m³/h
- Ses seviyesi: 66 dB
- 3 hız kademesi
- Yıkanabilir alüminyum yağ filtresi
- Dokunmatik kontrol
Bosch DWK65AD60R Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gayet güzel. Birinci ve ikinci kademede sesi rahatsız edici değil ve çekim gücü iyi.
✍🏻 Orjinal Bosch ürünü, şık tasarım. Mutfak konseptine uygun olsun diye siyah rengi seçtik. Servis kurulumu ikinci günde yaptı. Gayet memnunuz.
5️⃣ Arçelik P 27 YS Ankastre Duvar Tipi Davlumbaz
- Maksimum çekiş gücü: 400 m³/h
- Minimum ses seviyesi: 53 dBA
- 3 hız kademesi
- Filtre tipi: Alüminyum kaset (Karbon filtre isteğe bağlı)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
Arçelik P 27 YS Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok memnun kaldım. Temizliği kolay, sesi rahatsız etmiyor, çekimi güçlü. Tavsiye ediyorum.
✍🏻 Çok şık duruyor, mutfağımla tam uyumlu. Çalışması etkili. Tavsiye ediyorum.
6️⃣ Siemens iQ300 Duvar Tipi Davlumbaz
- Motor gücü: 210 W
- Maksimum hava emiş gücü: 593 m³/h
- Ses seviyesi: 67 dB
- 3 hız kademesi
- Dokunmatik kontrol
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma
Siemens LC65KA670T Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yeni taşındığımız evimizde Siemens ankastre fırın ve ocak vardı. Takımı bozmayalım dedik, iyi ki de öyle yaptık. Ürün çok şık, eğimli dizayn güzel bir hava katıyor. Çekiş gücü zaten iyi. Dokunmatik tuşlu lambası güzel aydınlatıyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz.
✍🏻 Şık bir ürün. Servis hizmeti başarılı. Ürünün çekiş gücü iyi, 2. seviye bile yeterli geliyor. 3. seviyeyi kullanmaya çok gerek kalmıyor. Ürünü karbon filtreli olarak da kullanabiliyorsunuz.
7️⃣ Profilo DVE6G520 Duvar Tipi Davlumbaz
- Motor gücü: 210 W
- Çalışırken maksimum hava çekme: 593 m³/h
- Ses seviyesi: 67 dB
- 3 hız kademesi
- Dokunmatik kontrol
- Yıkanabilir alüminyum yağ filtresi
Profilo DVE6G520 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kaliteli. Çok güçlü hava emme gücü var, kademeli olarak açılıyor. Dokunmatik tuşları var. Bayi çok ilgiliydi, teşekkür ederim.
✍🏻 Gayet memnunuz, almak isteyenler için tavsiye ederiz. Dokunmatik, düğmeli ve ışığı çok güzel aydınlatıyor. Şık tasarım ve kaliteli bir marka.
8️⃣ Vestel AD-6001 X 3 Kademeli Ankastre Davlumbaz
- Emiş gücü: 291 m³/h
- 3 hız kademesi
- Yıkanabilir kaset filtre
- Geri dönüş önleme sistemi
- LED aydınlatma
Vestel AD-6001 X Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çekiş gücü süper. Servisin ilgi, alakası çok iyi. Teşekkürler.
✍🏻 Çok hızlı geldi, kurulum da 10 dk. sürdü. 3. kademede biraz sesli, onun dışında 1-2 çok sesli değil, memnun kaldık.
Davlumbaz mı iyi yoksa aspiratör mü, hangisi daha iyidir 🤔
Davlumbazlar, güçlü motorları ve yüksek emiş gücü performanslarıyla büyük mutfaklar için en iyi seçimdir. Bacalı ve bacasız davlumbaz modelleri, yağı ve kokuyu etkili bir şekilde çekerek daha temiz hava sağlar. Aspiratörler ise daha küçüktür, mutfağı ufak olanlar için daha uygun ve ekonomik bir çözümdür. Davlumbazlar, aspiratörlere göre daha yüksek emme ve çekiş gücüne sahip olmalarının yanında daha pahalıdır.
Bacalı davlumbaz mı bacasız davlumbaz mı, arasındaki fark nedir 🆚
Bacalı davlumbazlar, havayı içine çeker ve yağ filtresi aracılığıyla temizler, ardından bu havayı doğrudan evin dışına bir tahliye noktasına yönlendirir. Bacasız davlumbazlar, mutfakta baca bağlantısı yoksa tercih edilir. Bacasız davlumbaz modellerinde hava karbon filtreler yardımıyla temizlenir ve tekrar mutfağa verilir. Davlumbazların çoğu bacalı veya bacasız olarak monte edilebilmektedir.
Davlumbaz çekiş gücü ne olmalıdır 💨
Davlumbazın çekim gücü, saatte ne kadar havayı temizleyebileceğini gösterir. Emiş gücü, m³/h cinsinden ifade edilir. Mutfak küçükse, 300-400 m³/h çekim gücü yeterlidir. Mutfak büyük, genişse 600 m³/h ve üzeri emiş gücüne sahip davlumbazlar tercih edilmelidir. Mutfağın büyüklüğü kadar, pişirme alışkanlıkları da önemlidir. Sık kızartma yapılıyorsa daha yüksek emiş gücüne sahip bir davlumbaz satın alınmalıdır. Davlumbazın çekim gücü ne kadar yüksek olursa, enerji tüketiminin de o kadar fazla olacağı unutulmamalıdır.
Davlumbaz alırken nelere dikkat edilmelidir 🧐
- Emiş gücü yüksek olmalı
- Gürültü seviyesi düşük olmalı
- Davlumbaz ve filtre kolay temizlenmeli
- Bacalı mı bacasız mı kullanılıyor bakılmalı
- Filtre tipi (Karbon filtre mi, Kaset filtre mi)
- Ocağın boyutlarına uygun olmalı
- Enerji tasarruflu mu bakılmalı
En İyi Davlumbaz Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 35489
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: