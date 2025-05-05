Kıyma makinesi tavsiyesi için en iyi et çekme makineleri (2025)

Marketlerde veya kasapta satılan kıymayı tercih edenler olduğu gibi, bunu sağlıklı bulmayan kişiler de var. Kıymanın hangi etten çekildiği, içine nelerin konulduğu, ne kadar süredir rafta kaldığı konusunda tedirgin olanlar için et çekme & kıyma makineleri var. İster büyük ve güçlü profesyonel kıyma makinesi modeli, ister elle çevrilen manuel kıyma makinesi olsun, piyasada birçok seçenek var. Hepsi eti kolayca küçük parçalara ayırabiliyor ancak bazılarının ek parçaları (sucuk, içli köfte aparatı gibi) oluyor ve bıçağı daha keskin, doğramayı daha hızlı yapıyor. Peki, 2025’te alınabilecek en iyi kıyma makinesi hangisi? İçli köfte, sucuk, sosis ve diğer aparatlarıyla kıyma çekmekten fazlasını yapan en iyi kıyma makinesi önerileriburada.
|Marka/Model 🔪
|Fiyat 🏷️
|Musullu Premium 2700W Et Kıyma Makinesi
|17.800 TL
|Vestel Kıyma Makinesi 2200 Watt
|7.999 TL
|Tefal NE6828 4'ü 1 Arada 2000 Watt Kıyma Makinesi
|4.249 TL
|Kiwi KMG-2603 Et Kıyma Makinesi
|1.799 TL
|Bosch Kıyma Makinesi Seri 4 Multipower MFWS440B
|8.149 TL
|Fakir Torque Profesyonel 1800 Kıyma Makinesi
|7.498 TL
|Arnica Promeat Grande Et Kıyma Makinesi
|4.850 TL
|Tefal HV8 PRO 5 in 1 Metalik Boya Kıyma Makinesi
|9.640 TL
|Enazon 12 No Et Kıyma Makinesi
|13.466 TL
|Kumtel Hmg-01 Et Kıyma Makinesi
|3.150 TL
Kıyma makinesi yorumları dikkate alındığında; Musullu, Tefal, Vestel ve Arnica marka kıyma makineleri öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi et çekme makinesi tavsiyesi olarak ise; Musullu Premium, Tefal HV8 ve Kiwi KMG modelleri, güçlü performansları ve ek parçalarıyla beğeniliyor.
1️⃣ Musullu MT-G2700M Et Kıyma Makinesi
Musullu elektrikli et kıyma makinesi aparatları arasında; 3 adet et çekme süzgeci, 1 adet salça çekme süzgeci, 1 adet temizleme aparatı, 1 adet içli köfte (oruk) aparatı, 1 adet sosis sucuk aparatı, 1 adet gıda itme aparatı yer alıyor.
- 2700W motor gücü
- Motor ve malzemesi: Metal
- Paslanmaz çelik bıçaklar
- Farklı bıçak numaraları
- Yüksek kapasiteli çalışma
- Sosis, sucuk, içli köfte ve salça aparatı
Musullu Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Ev için ideal tavsiye ediyorum. 8-10 kg civarı kıyma sorunsuz bir şekilde yapıldı. Ayrıca üç kere mola vererek 80 kg biberden salça yaptık. Gayet güzel çalışıyor.
✍🏻 Üründen çok memnun kaldım. 3 kg kıymayı 2 dk gibi kısa bir sürede kalın ve ince olarak çekti. Çok yağlı şeyleri ayırıyor, çekmiyor. Kesinlikle ürünü tavsiye ederim.
2️⃣ Vestel Kıyma Makinesi 2200 Watt
- 2200W motor gücü
- 3 farklı boyutta paslanmaz çelik et kıyma diski
- Dakikada 2,5 kg kıyma performansı
- İçli köfte yapma aparatı
- Sucuk, sosis yapma aparatı
Vestel Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Kıyma makinası gayet güzel bir şekilde etleri çekiyor. Tanıtım videosunda 2 kg sıkıntısız çekiyor diyor ama ürünü 5'er dakika dinlendirerek 10 kilo et kıyma çektik, bana mısın demedi, çok güzel çekti. Sadece etin sinirsiz olması lazım, ona dikkat edilmeli. Ürün gayet başarılı.
✍🏻 Tavsiye ederim. Bu kurban 20 kilodan fazla kıyma çektim, hiç sorun çıkarmadı. Kılavuzunu mutlaka okuyun, bıçağı falan ters takmayın. Sakın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın. Onun dışında önce kalın diski sonra bir incesini kullandım, harika sonuç oldu. Kalın diskte tek seferde yapabilirsiniz, o da çok güzel oluyor.
3️⃣ Tefal NE6828 Kıyma Makinesi 2000W
- 2000W motor gücü
- Dakikada 2.6 kg’ya kadar hızlı ve mükemmel kıyma performansı
- 2 paslanmaz çelik ızgara
- Sosis ve içli köfte aparatı
- Güvenli ters kıyma sistemi
- Taşıma ve saklamayı kolaylaştıran geniş saplar
- Aksesuarlar için saklama yeri
Tefal HV8 Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Kurbanda kıyma çektik, bir kere bile takılmadı, hızı da gayet iyiydi. Çektiğimiz et de hem sinirli hem de yağlıydı. İçli köfte denedim, onda da gayet iyiydi. Tefal ne varsa sende var :)
✍🏻 Seçerek aldığım etin kıymasını yapabilmek harika bir şey. Makine çok başarılı, bayıldım.
4️⃣ Kiwi KMG-2603 Et Kıyma Makinesi 1500W
- 1500W motor gücü
- Paslanmaz çelik bıçak
- 2 farklı kıyma plakası (5mm, 7mm)
- Sucuk ve içli köfte aparatı
- Terse çıkarma fonksiyonu
Kiwi Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Bu fiyata gayet yeterli. 10 kg'dan fazla kuzu etini sorunusuz çekti. Haznesine sığması için etleri doğramak, sinirlerini temizlemek ve mümkünse iyice soğutmak işinizi kolaylaştırır.
✍🏻 5 kg eti kıyma ve sucuk yaptım. Fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Evde kendi işimi göreyim diye düşünenler için ideal.
5️⃣ Bosch MFWS440B Kıyma Makinesi 1900W
- 1900W motor gücü
- Çift taraflı bıçak ile üstün performans
- Çeşitli boyutlarda öğütme diskleri
- Vakumlu ayaklar sayesinde kaymadan çalışma
- Sosis-sucuk aparatı
- İçli köfte aparatı
- Aksesuarları saklama bölmesi
Bosch Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 İlk etapta rende ve sucuk yapmada kullandım, hiç zorlanmadı. Gayet rahat ve hızlı. Ayrıca malzeme kalitesi premium. İlk izlenimlerimle tavsiye ederim.
✍🏻 Makine çok güzel. İçli köfteyi çok kolay ve rahat yaptım.
6️⃣ Fakir Torque Profesyonel Kıyma Makinesi 1800W
- 1800W motor gücü
- Farklı yiyecekleri öğütme
- Ters çalıştırma fonksiyonu
- Paslanmaz çelik diskler
- 2 kademeli hız ayarı
- Dayanıklı metal malzeme
Fakir Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Değerlendirmek için kurban bayramını bekledim. Toplamda 30 kg eti kıyma çekmişimdir. Tavsiyem; mutlaka eti soğuk ya da buzdolabından çıkartılmış olarak çekin, çok güzel sonuç alıyorsunuz. Eğer yağ varsa bunu da et ile karıştırıp çekmelisiniz. Ev için çok profesyonel bir makine diyebilirim. Piyasadaki en iyisi bu.
✍🏻 Ben amatör et çekimi için almıştım ama hanım profesyonelce kullanıyor. Makine çok sağlam ve güçlü.
7️⃣ Arnica GH21200 Promeat Grande Et Kıyma Makinesi
- 700W kilitli halde motor gücü
- 2 farklı paslanmaz çelik kıyıcı silindir
- Kıyma diski
- İçli köfte aparatı
- Sosis sucuk hunisi
- Aksesuar bölümü
Arnica Et Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Kurban bayramı öncesinde aldım, tereddütlerim vardı ama bayramda hem kendi etlerim hem de komşularımızın etlerini çektik, çok ta güzel oldu. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Bu arada salça yapmak isteyenler için de çok kolaylık ve rahatlık. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
✍🏻 Çok başarılı bir ürün. Biz salça yapımında kullanıyoruz. Domatesleri elle saatlerce uğraşıp parçalama yapıyorduk. Bu makineyi aldık, çok kısa zamanda domatesleri parçalama işlemini yapıyoruz. Büyük rahatlık.
8️⃣ Tefal HV8 Pro Kıyma Makinesi 2200W
- 2200W motor gücü
- Dakikada 4,5 kg et çıkışı
- 3 paslanmaz çelik ızgara (ince, orta, kaba kıyma)
- Güvenli ters kıyma sistemi
- 4 farklı öğütücü: Izgara, dilimleme, parmesan ve küp kesim)
- Kendiliğinden bilenen bıçaklar
Tefal HV8 Pro Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü kurban bayramında kullanmak üzere almıştım, kullanmadan yazmak istemedim. Denedim ve hatta annem ve abim için kullandık. İnanılmaz güzel, pratik amacına uygun bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum, gönül rahatlığıyla alınabilir.
✍🏻 Ürün çok iyi içli köfte yaptı ve bulgur bulgur kıyma çekti.
9️⃣ Enazon 12 No Et Kıyma Makinesi
- Ev ve küçük işletmeler için ideal
- Ev tipi kıyma makinelerinden 20 kat daha uzun ömürlü ve performanslı
- Muadillerinden daha güçlü motor
- Eti ezmeden kıyma haline getirme
- Salça yapma
Enazon 12'lik Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Ürün kalitesi çok güzel, malzemeleri dökümden yapılmış, sağlam. Kıyma çekimi de seri. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.
✍🏻 Çok işime yarıyor ve daha kullanışlı, daha az zamanımı alıyor ve içine bayağı kıyma alıyor.
🔟 Kumtel Hmg-01 Et Kıyma Makinesi 2000W
- 2000W motor gücü
- Geniş sap ile taşıma ve saklama kolaylığı
- Mükemmel ve hızlı kıyma yapma
- Aksesuarları saklama bölmesi
- 2 farklı ölçüde sosis/sucuk aparatı
- İçli köfte yapma aparatı
- Paslanmaz çelik bıçak
- Dakikada 2,7 Kg’dan fazla et çıkışı
- Aşırı yükleme koruması
- Kolay Temizlik: Tüm parçaları ayrılabilir, yıkanabilir
Kumtel Kıyma Makinesi Yorumları 💬
✍🏻 Kurban bayramlarında kıyma çektirmek için kasap arardık artık aramıyoruz. Gücü kuvveti yerinde maşallah mükemmel.
✍🏻 Uygun fiyata güzel kalite. Köfte ve sucuk yaptık, sorun yok. Kullanımı basit. Aparatlarını da koyacak bölümü ile kullanışlı. Tavsiye ederim.
Kıyma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Motor gücü yüksek olmalı
- Ekstra aparatları olmalı
- Üretim hacmine uygun kapasitede makine seçilmeli
- Parçaları kolay temizlenmeli
- Malzeme kalitesine bakılmalı (Bıçakları paslanmaz çelikten olmalı)
- Enerji tasarruflu olmalı
En İyi Kıyma Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 7613
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