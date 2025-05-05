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    Kıyma makinesi tavsiyesi için en iyi et çekme makineleri (2025)

    En iyi kıyma makineleri, mutfağınızda kolay ve de sağlıklı kıyma hazırlamanızı sağlar. Peki, hangi et çekme makinesi alınmalı? İşte en çok tavsiye edilen 10 kıyma makinesi:

    Marketlerde veya kasapta satılan kıymayı tercih edenler olduğu gibi, bunu sağlıklı bulmayan kişiler de var. Kıymanın hangi etten çekildiği, içine nelerin konulduğu, ne kadar süredir rafta kaldığı konusunda tedirgin olanlar için et çekme & kıyma makineleri var. İster büyük ve güçlü profesyonel kıyma makinesi modeli, ister elle çevrilen manuel kıyma makinesi olsun, piyasada birçok seçenek var. Hepsi eti kolayca küçük parçalara ayırabiliyor ancak bazılarının ek parçaları (sucuk, içli köfte aparatı gibi) oluyor ve bıçağı daha keskin, doğramayı daha hızlı yapıyor. Peki, 2025’te alınabilecek en iyi kıyma makinesi hangisi? İçli köfte, sucuk, sosis ve diğer aparatlarıyla kıyma çekmekten fazlasını yapan en iyi kıyma makinesi önerileriburada.

    En iyi kıyma makineleri 🥩
    Marka/Model 🔪 Fiyat 🏷️
    Musullu Premium 2700W Et Kıyma Makinesi 17.800 TL
    Vestel Kıyma Makinesi 2200 Watt 7.999 TL
    Tefal NE6828 4'ü 1 Arada 2000 Watt Kıyma Makinesi 4.249 TL
    Kiwi KMG-2603 Et Kıyma Makinesi 1.799 TL
    Bosch Kıyma Makinesi Seri 4 Multipower MFWS440B 8.149 TL
    Fakir Torque Profesyonel 1800 Kıyma Makinesi 7.498 TL
    Arnica Promeat Grande Et Kıyma Makinesi 4.850 TL
    Tefal HV8 PRO 5 in 1 Metalik Boya Kıyma Makinesi 9.640 TL
    Enazon 12 No Et Kıyma Makinesi 13.466 TL
    Kumtel Hmg-01 Et Kıyma Makinesi 3.150 TL

    Kıyma makinesi yorumları dikkate alındığında; Musullu, Tefal, Vestel ve Arnica marka kıyma makineleri öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi et çekme makinesi tavsiyesi olarak ise; Musullu Premium, Tefal HV8 ve Kiwi KMG modelleri, güçlü performansları ve ek parçalarıyla beğeniliyor.

    1️⃣ Musullu MT-G2700M Et Kıyma Makinesi

    en iyi kıyma makinesi musullu premium Tam Boyutta Gör
    Musullu MT-G2700M Premium, içli köfte, salça, sosis, sucuk ta yapabilen en iyi kıyma makinesi. Tek seferde dakikada 3,5 kg etten kıyma yapabilirsiniz. Kalabalık bir aileniz varsa sizin için idealdir ve daha az yorulmanızı sağlar. Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun süreli kullanıma olanak tanır. Aynı zamanda farklı bıçak numaralarıyla dilediğiniz kalınlıklarda kıymalar yapabilirsiniz. Japon teknolojisiyle geliştirilen 2700W güçlü motoru ile dilediğiniz et ürününü en mükemmel şekilde kıyar.

    Musullu elektrikli et kıyma makinesi aparatları arasında; 3 adet et çekme süzgeci, 1 adet salça çekme süzgeci, 1 adet temizleme aparatı, 1 adet içli köfte (oruk) aparatı, 1 adet sosis sucuk aparatı, 1 adet gıda itme aparatı yer alıyor.

    • 2700W motor gücü
    • Motor ve malzemesi: Metal
    • Paslanmaz çelik bıçaklar
    • Farklı bıçak numaraları
    • Yüksek kapasiteli çalışma
    • Sosis, sucuk, içli köfte ve salça aparatı

    Musullu Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Ev için ideal tavsiye ediyorum. 8-10 kg civarı kıyma sorunsuz bir şekilde yapıldı. Ayrıca üç kere mola vererek 80 kg biberden salça yaptık. Gayet güzel çalışıyor.

    ✍🏻 Üründen çok memnun kaldım. 3 kg kıymayı 2 dk gibi kısa bir sürede kalın ve ince olarak çekti. Çok yağlı şeyleri ayırıyor, çekmiyor. Kesinlikle ürünü tavsiye ederim.

    2️⃣ Vestel Kıyma Makinesi 2200 Watt

    ev tipi kıyma makinesi vestel Tam Boyutta Gör
    Ev tipi kıyma makinesi önerisi isteyenlere Vestel’in 2200W et kıyma makinesini tavsiye ederiz. Sağlam ve güçlü performansıyla beğenilen bu et kıyma makinesiyle kıyma dışında sucuk, salça ve içli köfte yapabilirsiniz. 3 farklı boyutta (ince, orta, kalın) paslanmaz çelik et kıyma diskiyle ince, orta ve kalın et çekebilirsiniz. Vestel kıyma makinesi, kilit fonksiyonu ile de güvenlik kullanım sağlar.
    • 2200W motor gücü
    • 3 farklı boyutta paslanmaz çelik et kıyma diski
    • Dakikada 2,5 kg kıyma performansı
    • İçli köfte yapma aparatı
    • Sucuk, sosis yapma aparatı

    Vestel Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Kıyma makinası gayet güzel bir şekilde etleri çekiyor. Tanıtım videosunda 2 kg sıkıntısız çekiyor diyor ama ürünü 5'er dakika dinlendirerek 10 kilo et kıyma çektik, bana mısın demedi, çok güzel çekti. Sadece etin sinirsiz olması lazım, ona dikkat edilmeli. Ürün gayet başarılı.

    ✍🏻 Tavsiye ederim. Bu kurban 20 kilodan fazla kıyma çektim, hiç sorun çıkarmadı. Kılavuzunu mutlaka okuyun, bıçağı falan ters takmayın. Sakın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın. Onun dışında önce kalın diski sonra bir incesini kullandım, harika sonuç oldu. Kalın diskte tek seferde yapabilirsiniz, o da çok güzel oluyor.

    3️⃣ Tefal NE6828 Kıyma Makinesi 2000W

    kıyma makinesi öneri Tefal HV8 Tam Boyutta Gör
    Kıyma makinesi tavsiyesi olarak önereceğimiz bir model de Tefal HV8. Tefal kıyma makinesi ile bolonez soslar, köfteler, burger köfteleri ve hatta içli köfteler yapabilirsiniz. Tefal HV8 Kıyma Makinesinin orta ve kalın olmak üzere iki farklı ızgarasını ya da içli köfte/sosis aparatlarını kullanarak kıyma ile hazırlanan her türlü yemeği kolayca ve hızlıca hazırlayabilirsiniz. Motor ve kıyma ünitesindeki metal bağlantı, kendi kendini bileyen bıçaklar ve güvenli ters kıyma sistemi ile piyasadaki en iyi kıyma makinelerinden biri.
    • 2000W motor gücü
    • Dakikada 2.6 kg’ya kadar hızlı ve mükemmel kıyma performansı
    • 2 paslanmaz çelik ızgara
    • Sosis ve içli köfte aparatı
    • Güvenli ters kıyma sistemi
    • Taşıma ve saklamayı kolaylaştıran geniş saplar
    • Aksesuarlar için saklama yeri

    Tefal HV8 Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Kurbanda kıyma çektik, bir kere bile takılmadı, hızı da gayet iyiydi. Çektiğimiz et de hem sinirli hem de yağlıydı. İçli köfte denedim, onda da gayet iyiydi. Tefal ne varsa sende var :)

    ✍🏻 Seçerek aldığım etin kıymasını yapabilmek harika bir şey. Makine çok başarılı, bayıldım.

    4️⃣ Kiwi KMG-2603 Et Kıyma Makinesi 1500W

    kiwi kıyma makinesi 2603 Tam Boyutta Gör
    Kiwi Kmg 2603 kıyma makinesi yorumları çok iyi olduğundan tavsiye edeceğimiz bir başka model. Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi KMG2603, 2 adet farklı ölçüde çelik kıyıcı disk, sucuk ve içli köfte aparatları ile geliyor. İki farklı fonksiyona sahip olması sayesinde hem kıyma yapabilir hem de salça hazırlayabilirsiniz. Güçlü motoruyla hızlı ve etkili performans sağlar. Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde yüksek kalitede kıyma ve püreler elde edebilirsiniz. Kolay temizlenebilir yapısı, kullanım sonrası temizlik sürecini pratikleştirir. Kiwi kıyma makinesi, tersine çalışma fonksiyonu ve aşırı yüklenme korumasıyla güvenli kullanım sağlar.
    • 1500W motor gücü
    • Paslanmaz çelik bıçak
    • 2 farklı kıyma plakası (5mm, 7mm)
    • Sucuk ve içli köfte aparatı
    • Terse çıkarma fonksiyonu

    Kiwi Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Bu fiyata gayet yeterli. 10 kg'dan fazla kuzu etini sorunusuz çekti. Haznesine sığması için etleri doğramak, sinirlerini temizlemek ve mümkünse iyice soğutmak işinizi kolaylaştırır.

    ✍🏻 5 kg eti kıyma ve sucuk yaptım. Fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Evde kendi işimi göreyim diye düşünenler için ideal.

    5️⃣ Bosch MFWS440B Kıyma Makinesi 1900W

    kıyma makinesi tavsiye Bosh MFWS440B Tam Boyutta Gör
    Bosh Seri 4 Multipower MFWS440B, en iyi kıyma makineleri arasında. Güçlü motoruyla et ve sebzeleri zahmetsizce işler. Dakikada 2,5 kg ete kadar yüksek makine performansı sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Bosh kıyma makinesi, sucuk ve sosis yapma aparatı, içli köfte aparatı dışında 4 farklı parçalayıcıya sahip olmasıyla (ince ve kaba parçalama, dilimleme, tane tane öğütme) lezzetli salatalar için salatalık dilimleme, peynir rendeleme, havuç parçalamanıza yardımcı olur.
    • 1900W motor gücü
    • Çift taraflı bıçak ile üstün performans
    • Çeşitli boyutlarda öğütme diskleri
    • Vakumlu ayaklar sayesinde kaymadan çalışma
    • Sosis-sucuk aparatı
    • İçli köfte aparatı
    • Aksesuarları saklama bölmesi

    Bosch Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 İlk etapta rende ve sucuk yapmada kullandım, hiç zorlanmadı. Gayet rahat ve hızlı. Ayrıca malzeme kalitesi premium. İlk izlenimlerimle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Makine çok güzel. İçli köfteyi çok kolay ve rahat yaptım.

    6️⃣ Fakir Torque Profesyonel Kıyma Makinesi 1800W

    profesyonel kıyma makinesi Fakir Torque Tam Boyutta Gör
    Fakir Torque 1800W, profesyonel kıyma makinesi arayanlara tavsiyemizdir. Fakir kıyma makinesi, paslanmaz çelik dişli sistemi ile güçlü performans ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Paslanmaz çelikten üretilmiş iki farklı kalınlık seçeneği sunan kıyma disklerine sahiptir. Bu diskler sayesinde malzemelerinizi istediğiniz kıvamda öğütebilir veya kıyabilirsiniz. Yalnızca etlerinizi çekmekle kalmaz, salça, ekmek öğütme gibi gıdaları da mükemmel şekilde öğütür. Çalışma esnasında kaymayı önleyen tasarımı sayesinde çalışma yüzeyine sıkıca tutunur, mutfak kazalarının önüne geçer. Kolay çıkarılabilir diskleri sayesinde temizlik işlemlerinizi kolaylaştırır.
    • 1800W motor gücü
    • Farklı yiyecekleri öğütme
    • Ters çalıştırma fonksiyonu
    • Paslanmaz çelik diskler
    • 2 kademeli hız ayarı
    • Dayanıklı metal malzeme

    Fakir Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Değerlendirmek için kurban bayramını bekledim. Toplamda 30 kg eti kıyma çekmişimdir. Tavsiyem; mutlaka eti soğuk ya da buzdolabından çıkartılmış olarak çekin, çok güzel sonuç alıyorsunuz. Eğer yağ varsa bunu da et ile karıştırıp çekmelisiniz. Ev için çok profesyonel bir makine diyebilirim. Piyasadaki en iyisi bu.

    ✍🏻 Ben amatör et çekimi için almıştım ama hanım profesyonelce kullanıyor. Makine çok sağlam ve güçlü.

    7️⃣ Arnica GH21200 Promeat Grande Et Kıyma Makinesi

    en iyi et kıyma makinesi Arnica Promeat Grande Tam Boyutta Gör
    Et kıyma makinesi öneri listemize Arnica GH21200 Promeat Grande ile devam ediyoruz. Arnica kıyma makinesi, 700W motor gücüyle etlerinizi hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kıyma haline getirir. Güçlü motoru sayesinde sert et parçalarını bile kolayca işler ve homojen bir kıyma elde etmenizi sağlar. Promeat Grande, sadece kıyma yapmakla kalmaz, aynı zamanda içli köfte aparatı ve sosis-sucuk aparatı ile mutfakta çok yönlü kullanım sunar. Geri alma fonksiyonu, kıyma yaparken olası sıkışmaların önüne geçerek işlemi kesintisiz hale getirir.
    • 700W kilitli halde motor gücü
    • 2 farklı paslanmaz çelik kıyıcı silindir
    • Kıyma diski
    • İçli köfte aparatı
    • Sosis sucuk hunisi
    • Aksesuar bölümü

    Arnica Et Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Kurban bayramı öncesinde aldım, tereddütlerim vardı ama bayramda hem kendi etlerim hem de komşularımızın etlerini çektik, çok ta güzel oldu. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Bu arada salça yapmak isteyenler için de çok kolaylık ve rahatlık. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

    ✍🏻 Çok başarılı bir ürün. Biz salça yapımında kullanıyoruz. Domatesleri elle saatlerce uğraşıp parçalama yapıyorduk. Bu makineyi aldık, çok kısa zamanda domatesleri parçalama işlemini yapıyoruz. Büyük rahatlık.

    8️⃣ Tefal HV8 Pro Kıyma Makinesi 2200W

    tefal kıyma makinesi 2200w Tam Boyutta Gör
    Tefal HV8 Pro, en beğenilen et kıyma makineleri arasında. Çok amaçlı parçalayıcısıyla köfte, kotlet, sosis ve garnitürlerinizi hazırlayabilirsiniz. Dakikada 4,5 kg'a kadar kıyma verebilir. Ters pozisyonu sayesinde kıyması zor etleri bile işler. Geniş taşıma kolu, kordon ve aksesuar saklama yeri sayesinde kolay kullanım sunar.
    • 2200W motor gücü
    • Dakikada 4,5 kg et çıkışı
    • 3 paslanmaz çelik ızgara (ince, orta, kaba kıyma)
    • Güvenli ters kıyma sistemi
    • 4 farklı öğütücü: Izgara, dilimleme, parmesan ve küp kesim)
    • Kendiliğinden bilenen bıçaklar

    Tefal HV8 Pro Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü kurban bayramında kullanmak üzere almıştım, kullanmadan yazmak istemedim. Denedim ve hatta annem ve abim için kullandık. İnanılmaz güzel, pratik amacına uygun bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum, gönül rahatlığıyla alınabilir.

    ✍🏻 Ürün çok iyi içli köfte yaptı ve bulgur bulgur kıyma çekti.

    9️⃣ Enazon 12 No Et Kıyma Makinesi

    sanayi tipi kıyma makinesi Enazon 12 No Tam Boyutta Gör
    Enazon 12 No, ev tipi kaliteli kıyma makinesi. Enazon 12'lik et kıyma makinesi, evlerden küçük işletmelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Bu ürün, sıradan ev tipi kıyma makinelerine kıyasla 20 kat daha uzun ömürlü ve yüksek performanslıdır, böylece uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Eti sıkıştığında geri çalıştırılabilme özelliği sayesinde işlemi hız kesmeden kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, makine eti kıyma haline getirirken aynı zamanda salça yapma işlevini de üstlenir, böylece mutfağınızda daha fazla çeşitlilik yaratabilirsiniz.
    • Ev ve küçük işletmeler için ideal
    • Ev tipi kıyma makinelerinden 20 kat daha uzun ömürlü ve performanslı
    • Muadillerinden daha güçlü motor
    • Eti ezmeden kıyma haline getirme
    • Salça yapma

    Enazon 12'lik Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün kalitesi çok güzel, malzemeleri dökümden yapılmış, sağlam. Kıyma çekimi de seri. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

    ✍🏻 Çok işime yarıyor ve daha kullanışlı, daha az zamanımı alıyor ve içine bayağı kıyma alıyor.

    🔟 Kumtel Hmg-01 Et Kıyma Makinesi 2000W

    et çekme makinesiKumtel Hmg-01 Tam Boyutta Gör
    Kumtel Hmg-01, en memnun kalınan et çekme makineleri arasında. Kumtel kıyma makinesi, büyük parçalar halinde bulunan etleri kıyma haline getirebilir. Evde kolay bir şekilde kıyma yapma imkanı sunar. Kıymanın yanı sıra parça etlerden; sahip olduğu aparatlarla birlikte sosis ve sucuk gibi farklı ürünler ortaya çıkarmanızı sağlar. Ayrıca makinenin temizleme imkanı da oldukça kolaydır.
    • 2000W motor gücü
    • Geniş sap ile taşıma ve saklama kolaylığı
    • Mükemmel ve hızlı kıyma yapma
    • Aksesuarları saklama bölmesi
    • 2 farklı ölçüde sosis/sucuk aparatı
    • İçli köfte yapma aparatı
    • Paslanmaz çelik bıçak
    • Dakikada 2,7 Kg’dan fazla et çıkışı
    • Aşırı yükleme koruması
    • Kolay Temizlik: Tüm parçaları ayrılabilir, yıkanabilir

    Kumtel Kıyma Makinesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Kurban bayramlarında kıyma çektirmek için kasap arardık artık aramıyoruz. Gücü kuvveti yerinde maşallah mükemmel.

    ✍🏻 Uygun fiyata güzel kalite. Köfte ve sucuk yaptık, sorun yok. Kullanımı basit. Aparatlarını da koyacak bölümü ile kullanışlı. Tavsiye ederim.

    Kıyma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    kıyma makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Motor gücü yüksek olmalı
    2. Ekstra aparatları olmalı
    3. Üretim hacmine uygun kapasitede makine seçilmeli
    4. Parçaları kolay temizlenmeli
    5. Malzeme kalitesine bakılmalı (Bıçakları paslanmaz çelikten olmalı)
    6. Enerji tasarruflu olmalı

    En İyi Kıyma Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 7613


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