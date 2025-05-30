Mini fırın tavsiyesi için en iyi küçük & davul fırınlar (2025)

Mini fırınlar, kahvaltıda yumurtalı ekmekten böreğe, akşam yemeğinde piliç çevirmeden pizzaya harika yemekler pişirebilen, önceki günden kalan yemekleri de sıcacık yapabilen çok yönlü mutfak aletleridir. Tost ve ara sıra atıştırmalık için tasarlanmış küçük modellerden tost makinenizi, airfyer ve hatta ankastre fırınınızın yerine geçmeyi amaçlayan mikrodalga boyutunda aletlere kadar çok çeşitli boyutlarda gelirler. En iyi mini fırın modelleri, hızlı şekilde ön ısıtma yapar, yiyecekleri eşit şekilde pişirir ve sabit sıcaklığı koruyarak kalan yemekleri ısıtabilmenizi ve hatta yiyeceklerinizi yakmadan fırınlayabilmenizi sağlar. Peki, en çok tercih edilen mini fırın hangisi? Mini fırın tavsiye listemizde en iyi mini & midi fırınlar ile birlikte en çok memnun kalınan davul fırınlara yer verdik.
|Marka/Model 🔥
|Fiyat 🏷️
|Kumtel Piliç Çevirmeli 70 Litre Midi Fırın LX-9645
|3.874 TL
|Arçelik SUF 5000 MGSI Mini Fırın
|9.789 TL
|Simfer 4502 45Litre Beyaz Midi Fırın 6 Fonksiyon Turbo
|4.099 TL
|Luxell LX-3675 Mini Fırın
|3.799 TL
|ARZUM AR2002 Cookart Maxi 50 L Çift Camlı Fırın
|5.690 TL
|Akel AF280L Lambalı, Termostatlı, Saatli 32 LT Midi Fırın
|2.160 TL
|Kumtel Gri Turbo 40 Litre Mini Fırın LX-3525
|2.999 TL
|Simfer 4242 42Litre Beyaz Midi Fırın 6 Fonksiyon Turbo
|3.099 TL
|Şamdan 42 Lt Yuvarlak Üstten Camlı Termostatlı Davul Fırın
|6.727 TL
|Dr.Maya Taş Fırın Makinesi - Pro+
|6.051 TL
|Yıldız Tekli Davul Fırın
|1.200 TL
Mini fırın yorumları dikkate alındığında; en iyi küçük fırın markaları sıralamasında Kumtel, Arçelik, Simfer ve Luxell öne çıkıyor. 2025’te alınabilecek mini & midi fırın önerileri olarak ise; Kumtel LX, Arçelik SUF ve Simfer 4000 serisi, kapasiteleri, pişirme performansları ve uygun fiyatlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Kumtel Piliç Çevirmeli 70 Litre Mini Fırın LX-9645
- Inox panel, siyah gövde
- 70 litre geniş iç hacim
- 5 pişirme fonksiyonlu
- Turbo fanlı pişirme Özelliği
- Piliç çevirme opsiyonlu
- Zil uyarılı zaman ayarı
- Ayarlanabilir termostat
- Çift camlı kapak
- Fırın gücü : 2500 W (Alt 1250 + Üst 1250 W)
- 1 adet köşeli, 1 adet yuvarlak emaye tepsi
- Cr-ni ızgara
- Uzun ömürlü paslanmaz Cr-ni rezistans
- Boyut: 55 x 63 x 40 cm
Kumtel LX-9645 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fırın güzel, hem de baya büyük. Börek yaptık; üstünü çok güzel kızarttı, altı biraz daha zaman aldı kızartmak için. Ben beğendim, almak isteyenlere öneririm. Tavuk çevirmesi baya iyi; ortalama 1 saat 45 dakikada tavuğu harika pişirdi.
✍🏻 Fırını aldığıma hiç pişman olmadım, şiddetle tavsiye ederim. Kalabalık aileler için ideal. En büyük baklava tepsisi bile sığıyor. Alt üst pişirmesi çok güzel. Fanı, lambası çok güzel. Alın, aldırın.
2️⃣ Arçelik SUF 5000 MGSI Mini Fırın
- Fırın rengi: İnoks
- Pişirme bölmesi hacmi: 50 litre
- 7 pişirme fonksiyonu
- Fırın içi aydınlatma
- Buz çözme fonksiyonu
- Elektrikli ızgara
- 1 adet standart tepsi, 1 adet yuvarlak tepsi, 1 adet iç ızgara
- Kolayca sökülebilir ve temizlenebilir komple iç cam
- Boyut: 61 x 56 cm
Arçelik SUF 5000 MGSI Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fırını teslim aldık. Gayet geniş bir fırın. Çok kısa sürede ısınıyor. Pişirmesi de gayet başarılı. Tepsi, ızgara ve diğer malzemeleri kaliteli.
✍🏻 Uzun zamandır eşimle düzün pişirebilen bir fırın arıyorduk. Ürünü Arçelik bayisinde görüp çok beğendik ve aldık. Çift cam olması ve içerisindeki hava kanalları sayesinde ankastre fırınlar gibi aynı anda çift tepsi pişirebiliyor.
3️⃣ Simfer 4502 45Litre Beyaz Midi Fırın 6 Fonksiyon Turbo
- 45 litre
- 6 fonksiyon turbo midi fırın
- Yoğurt yapma fonksiyonu
- Tezgaha zarar vermeyen çift kat thermo taban
- Dondurulmuş gıda çözme özelliği
- Buharlı temizleme
- 90 dk. programlanabilen ve pişirmeyi durduran mekanik saat
- Termostatlı ısı kontrol sistemi
- Fırın içi aydınlatma
- 1 yuvarlak tepsi, 1 standart kare tepsi ve 1 özel tasarım tel ızgara
- Boyut: 33 x 59 x 47 cm
Simfer 4502 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uzun süredir kullandığım ankastre fırınım iyi pişirmediği için bu fırını aldım. Gelir gelmez hemen kek pişirdim; sonuç beklediğimin çok ötesinde. Eğer bir fırın keki iyi pişiriyorsa her şeyi pişirir. İlk kullanımdan önce yaklaşık yarım saat boş olarak çalıştırdım. Keki alt üst fanda 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika civarında pişirdim. Sanki fırın ısınmıyormuş gibi gelebilir ama öyle değil. Eşit şekilde güzel kabarmış bir kek pişirdim. İki adet tepsisi var; yuvarlak ve kare. Yuvarlak olan tepsisi bir hayli büyük, kare olan da normal. Fırının iç hacmi oldukça geniş. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
✍🏻 Çok araştırarak aldım. Fırın yaklaşık 20 gündür elimde. Yemekler, poğaçalar, son olarak da kek yaptım; hepsi çok güzel oldu. Zaten bir fırın keki yapıyorsa sorun yoktur. Gözünüz kapalı alın derim.
4️⃣ Luxell LX-3675 Mini Fırın
- Turbo ısıtma
- 1650 W güç
- Ayarlanabilir fan hızı
- Geniş iç hacim: 40 litre
- İç aydınlatma
- Dijital termostatla hassas ısı kontrolü
- Buz çökme fonksiyonu
- 1 yuvarlak tepsi, 1 kare tepsi, Crni kaplı ızgara teli
Luxell LX-3675 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel bir fırın tavsiye ederim. Fan moturu var, ısı sızdırmıyor. Tepsi ve ızgarası mükemmel.
✍🏻 Tepsileri yeterli boyutta, pişirmesi hızlı, kek, kurabiye, baklava, ekmek, börek, yemek ne isterseniz güzel bir şekilde pişiriyor. Tavsiye ederiz.
5️⃣ ARZUM AR2002 Cookart Maxi 50 L Çift Camlı Fırın
- Isı yalıtımı sağlayan çift cam
- Güç: 1600 watt
- 50 litrelik iç hacim
- Termostat ayarı
- Zaman ayarı
- Turbo fan özelliği
- Fırın iç aydınlatması
- 1 kare tepsi, 1 yuvarlak tepsi ve ızgara teli
ARZUM AR2002 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Pişirme durumu çok güzel. Elektrik düşük olduğu halde saatinde pişirdi. Tam bir efsane. Teşekkürler Arzum.
✍🏻 Çok araştırdım ve karar verdim. Hiç pişman değilim. Sorunsuz çalışıyor, çok da güzel pişiriyor. Üst rezistans açıkta, açıkta olması iyi oluyor. Alt rezistans ta korumalı; %50 kapalı sayılır. Yemek, pasta ve ekmek pişirmesinde hiçbir sorun yok. Çok memnun kaldım.
6️⃣ Akel AF280L Lambalı, Termostatlı, Saatli 32 LT Midi Fırın
- 32 litrelik geniş iç hacim
- Güç: 1200 watt
- 3 pişirme fonksiyonu
- İç aydınlatma lambası
- -50 - 320 derece ayarlanabilir termostat
- 0 - 90 dakikalık zil uyarılı zamanlayıcı
- 1 adet yuvarlak emaye tepsi, 1 adet köşeli emaye tepsi, 1 adet tel ızgara
- 50 x 33 x 34 cm
Akel AF280L Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 2 ay kadar kullanıp deneyimleyip yazmak istedim. 3-4 kişilik bir aile için yeterince uygun. Yer kaplamıyor ve pişirmesi gayet güzel. Fırında browni, kek, börek, poğaça, yemek vs. aklınıza ne gelirse denedim, hızlı ve güzel pişiriyor. Sadece ön arka çeviriyorum. Fiyat performans ürünü. Tavsiyedir.
✍🏻 Tam bir fiyat performans ürünü. Çok güzel pişiriyor, hemen sıcacık oluyor. Diğer mini fırınlar gibi kapak tarafı hava almıyor, orası da gayet güzel pişiriyor. Yemeği de keki de güzel pişiyor. Boyutları da güzel.
7️⃣ Yıldız Tekli Davul Fırın
- 40-45 litre iç hacim
- Güç: 2000-2500 watt
- Alüminyum dış kasa, iç kısmında ısıya dayanıklı kaplama
- 50 - 250 derece arası ayarlanabilen sıcaklık
- Fırınlama, ızgara yapma, kızartma, kurutma, pişirme
- Manuel, dijital veya analog kontrol paneli
- 30 - 90 dakika arası ayarlanabilen zamanlayıcı
- Turbo fan özelliğiyle hızlı ve eşit pişirme
- Alttan ısıtma, üstten ısıtma, fan desteği
- Ayarlanabilen termostat ile sıcaklık kontrolü
- Fırın tepsisi, ızgara teli, tepsi tutucu, yağ damlatma tepsisi
- Boyut: 50 x 40 x 30 cm
Yıldız Davul Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Davul fırın alacaksınız kesinlikle bunu alın, diğerlerine çok para vermeyin. Birçok turbo fırından daha iyi pişiriyor.
✍🏻 Biz çok beğendik. Sağlam ulaştı ve hemen klasik tavuk, patates yaptık. Gayet güzel pişirdi.
8️⃣ Dr.Maya Taş Fırın Makinesi - Pro+
- Geniş iç hacim
- Doğrudan taş temasıyla pişirme
- Düşük sıcaklıkta bile dengeli pişirme
- 31 cm doğal çıkarılabilir taş yüzeyi
- 400 dereceye kadar sıcaklık ayarı
- 30 cm’e kadar tepsi ve güveç sığdırma kapasitesi
- Fanlı izolasyon sistemi
Dr Maya Elektrikli Taş Fırın Pizza Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk gün pizza, ikinci gün lahmacun yaptım; hem kısa sürede pişirdi hem de çok lezzetliydi. Bu ürünü çıtır yaptığı, bombeli olduğu ve dışı metal olduğu için tercih ettim. Diğer ürünleri daha yumuşak sevenler için tasarlanmış yemek pişirmek için daha uygun. Fakat bu ürününde hava kanalları folyoyla kaplanarak buharı içine hapsedebilirim diye düşünüyorum. Kısacası çok memnun kaldım ve tavsiye ediyorum.
✍🏻 Kardeşim istediği için almıştım, çok memnun kaldık. Lahmacun ve pizzada efsaneler yaratıyor. Alt ve üst rezistansın ısı ayarının ayrı olması çok büyük kolaylık. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Mini ve Midi fırın arasındaki fark nelerdir 🆚
Mini fırınlar ile tek farkı boyutu olan midi fırınlar için orta boy fırın tanımlaması yapılabilir. Temel özellikleri itibarıyla mini fırınlar ile aynı özelliklere sahiptirler. Boyutları ve kapasiteleri hariç ankastre fırınların özelliklerini taşırlar. Küçük mutfaklar veya günlük fırın kullanımı yoğun olan aileler için oldukça pratik seçeneklerdir.
Mini fırın satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Kapasite: Kaç kişilik bir aile veya hangi miktarda yemek yapacağınıza uygun bir iç hacim seçin.
- Güç (Watt): Yüksek güç daha hızlı ısınma ve pişirme anlamına gelir. İhtiyacınıza uygun bir güç seviyesi seçin.
- Pişirme Fonksiyonları: Sadece ısıtma mı yoksa ızgara, fanlı pişirme gibi farklı fonksiyonlar mı istiyorsunuz? İhtiyaçlarınızı belirleyin.
- Termostat Ayarı: İstenilen sıcaklığa hassas bir şekilde ayarlanabilen bir termostat önemlidir.
- Zamanlayıcı: Pişirme süresini ayarlamak için zamanlayıcı özelliği pratiklik sağlar.
- Temizlik: İç yüzeyin kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olması kullanım kolaylığı sunar.
- Boyutlar: Mutfağınızdaki tezgah veya dolap alanına uygun boyutlarda olmasına dikkat edin.
- Enerji Verimliliği: Daha düşük enerji tüketimi için enerji sınıfına göz atın.
- Güvenlik Özellikleri: Aşırı ısınma koruması gibi güvenlik önlemleri önemlidir.
- Marka ve Kullanıcı Yorumları: Güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek ve diğer kullanıcıların yorumlarını okumak faydalı olabilir.
En İyi Mini Fırın Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 67154
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Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!