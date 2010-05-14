Arçelik'den Güneş Enerjisi ile çalışan klima!

Arçelik, SODEX'de sergilediği güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile geleceğin çevreci teknolojilerini şimdiden tanımamızı sağlıyor

SODEX fuar turumuzda en etkileyici standlardan birine sahip olan Arçelik, güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile fark yarattı. Bu videomuzda Arçelik'in üst düzey yöneticilerinden Engin Hız, konseptin detaylarını açıklıyor.