Arçelik'den Güneş Enerjisi ile çalışan klima!

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Arçelik, SODEX'de sergilediği güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile geleceğin çevreci teknolojilerini şimdiden tanımamızı sağlıyor
SODEX fuar turumuzda en etkileyici standlardan birine sahip olan Arçelik, güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile fark yarattı. Bu videomuzda Arçelik'in üst düzey yöneticilerinden Engin Hız, konseptin detaylarını açıklıyor.
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İşte bundan dolayı benim ve yakınlarımın evine Arçelik giremez.:)))
illa güneş ile soğutma lazımsa bu yöntem hem daha ucuz hem de daha verimli :D
güzel bir yaklaşım
Ben şahsen konfor için kullanıyorum. Zira değişik BTU seviyelerinde üfleme yapabildiğinden en düşük halinde iken gece çalışır halde bıraktığımda beni üşütmeden soğutabiliyor.
Her üflediğinde aşırı soğuk hava üflemiyor. Ayrıca bir dış üniteye iki üç tane bağlayabiliyorsun ki hepsi aynı anda çalışsa bile kendini ayarlıyor ihtiyaç kadar enerji yakıyor.
Sonra oda sıcaklığını sabite yakın tutuyor. Diğerleri gibi bir aşağı bir yukarı oynayıp rahatsız etmiyor. Sessiz çalışabiliyor devir ayarından dolayı.
Daha başka şeylerde var ama inverter başlangıçta pahalıda gelse sonradan elektrik az geldikçe insan rahatlıyor.
Birde ben az yakan bir şeyi daha rahat kullanırım. Inverter aynı zamanda ısıtmada da çok daha başarılı aynı nedenlerden dolayı.
Katılıyorum , daha rahat klimalar.
Ayrıca yatırım yapmış oluyorsunuz , sonradan kendini karşılıyor.