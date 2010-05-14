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Arçelik'den Güneş Enerjisi ile çalışan klima!

9 yıl
189,7b
1
Alternatif Enerji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Arçelik, SODEX'de sergilediği güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile geleceğin çevreci teknolojilerini şimdiden tanımamızı sağlıyor

SODEX fuar turumuzda en etkileyici standlardan birine sahip olan Arçelik, güneş enerjisi ile çalışan klima konsepti ile fark yarattı. Bu videomuzda Arçelik'in üst düzey yöneticilerinden Engin Hız, konseptin detaylarını açıklıyor.


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Swonz 1 yıl
neredesin ayyyy yüzlüm
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DH Misafiri 1 yıl
Bu konuda teknik bilgi aradım... Sadece Arçelik firmasının "reklam ifadeleri dışında klimaya dair bilgi göremedim. Klima kaç m2 alanı ısıtır-sogutur?, güneş enerji sistemi kaç kw olmalı?, maliyeti nedir? vs.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Lg üretimi değilse %100 yerli üretimse iyi
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B.H.R.17 4 yıl
%100 yerli üretim.


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B.H.R.17 4 yıl
1980 yılında bulunmuş Inverter teknolojisine Arçelik 2010 yılında daha yeni bir teknoloji diyor.
İşte bundan dolayı benim ve yakınlarımın evine Arçelik giremez.:)))
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merm 4 yıl
alternaturk.org/...

illa güneş ile soğutma lazımsa bu yöntem hem daha ucuz hem de daha verimli :D
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caolunqiu38 7 yıl
Başka ülkenin otomobiline bineceksen git orada çalış.' kısaca defol git orada yaşa demek istiyor.
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Qantas 7 yıl
2 yıl olmuş.olay hikaye galiba...
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DH Misafiri 8 yıl
ben gülüyorum bunların olması normal nerdeyse invertörü biz icat etik diyecekler hazırcılar icadın ne diye sorsak çinden önce biz kopyayı yapıp yuturuyorduk çin işin içine eti diye hayıflanırlar :)bünyesinde ki elemanları üretkenligine göre alsalar bu olmaz ezber beyin alınca bu çok normaldir Allahtan reklamcıları akılıda işi ğötürüyo :) yoksa haleri harap olur ...
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DH Misafiri 8 yıl
solar enerji firmaları klimasiz sistem öneriyor klima çok çeker taşımaz ,taşırsa da çok pahalı olur diyorlar.bu klimalar kaç para acaba.uygun fiata solar ev kiti kuracak bir firma arıyorum. bulamıyorum. üstelik ben kıbrıstayım. nerdeyse gece bile güneş var.
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SVSTRGMR 9 yıl
inverter klimalar ekonomi amaclı
alındıgında diger mantıkla calışan klimalardan ucuz mu ?
1500 liraya alınan inverterlı mı
yoksa 5oo e alınan klimamı ?
500 lük ömrü boyunca inverterlı nın fiyatını amortiler mi ?
eger inverterlı ömrü boyunca toplam harcaması 500 lük klimanın harcamasına yakınsa mantık nerde ? uzun vadede yüzde 30 verimli olmalı... dayanıklı masrafsız olmalı . diyeceksiniz ki cevre ... o parayı kazanmak için verilen emek zaten cevreyi katlediyor. coyote anlaşmasının anlamı burada ortaya cıkıyor. para babaları tüketicinin cebini degil. kendi kusurlarını kapatıyor.

güzel bir yaklaşım
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Prоwler 9 yıl
eğer tam anlamıyla çevreci bir teknolojiyse bağrımıza basarız zaten
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StevenDiaz 9 yıl

keskinbalta

inverter klimalar ekonomi amaclı
alındıgında diger mantıkla calışan klimalardan ucuz mu ?

1500 liraya alınan inverterlı mı

yoksa 5oo e alınan klimamı ?

500 lük ömrü boyunca inverterlı nın fiyatını amortiler mi ?



eger inverterlı ömrü boyunca toplam harcaması 500 lük klimanın harcamasına yakınsa mantık nerde ? uzun vadede yüzde 30 verimli olmalı... dayanıklı masrafsız olmalı . diyeceksiniz ki cevre ... o parayı kazanmak için verilen emek zaten cevreyi katlediyor. coyote anlaşmasının anlamı burada ortaya cıkıyor. para babaları tüketicinin cebini degil. kendi kusurlarını kapatıyor.




güzel bir yaklaşım




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turusan 9 yıl
Güzel röpörtaj ve üzel bir teknoloji umarım güneş enerjisinden elde edilen elektrikle evimizdeki bütün elektrikli aletleri çalıştırabileceğimiz günlerde gelir tabiki makul ücretler karşılığında astarı yüzünü geçerse bu tür teknolojiler sadece filimlerde kalır.
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gun 9 yıl
Inverter tabii ki %30 lara varan tasaruf yapar ama inverterın alınma nedeni Türkiye'de sadece tasaruf olarak gösterilsede gerçekte öyle değil.
Ben şahsen konfor için kullanıyorum. Zira değişik BTU seviyelerinde üfleme yapabildiğinden en düşük halinde iken gece çalışır halde bıraktığımda beni üşütmeden soğutabiliyor.
Her üflediğinde aşırı soğuk hava üflemiyor. Ayrıca bir dış üniteye iki üç tane bağlayabiliyorsun ki hepsi aynı anda çalışsa bile kendini ayarlıyor ihtiyaç kadar enerji yakıyor.
Sonra oda sıcaklığını sabite yakın tutuyor. Diğerleri gibi bir aşağı bir yukarı oynayıp rahatsız etmiyor. Sessiz çalışabiliyor devir ayarından dolayı.
Daha başka şeylerde var ama inverter başlangıçta pahalıda gelse sonradan elektrik az geldikçe insan rahatlıyor.
Birde ben az yakan bir şeyi daha rahat kullanırım. Inverter aynı zamanda ısıtmada da çok daha başarılı aynı nedenlerden dolayı.
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@dministrator 9 yıl

gun

Inverter tabii ki %30 lara varan tasaruf yapar ama inverterın alınma nedeni Türkiye'de sadece tasaruf olarak gösterilsede gerçekte öyle değil.

Ben şahsen konfor için kullanıyorum. Zira değişik BTU seviyelerinde üfleme yapabildiğinden en düşük halinde iken gece çalışır halde bıraktığımda beni üşütmeden soğutabiliyor.

Her üflediğinde aşırı soğuk hava üflemiyor. Ayrıca bir dış üniteye iki üç tane bağlayabiliyorsun ki hepsi aynı anda çalışsa bile kendini ayarlıyor ihtiyaç kadar enerji yakıyor.

Sonra oda sıcaklığını sabite yakın tutuyor. Diğerleri gibi bir aşağı bir yukarı oynayıp rahatsız etmiyor. Sessiz çalışabiliyor devir ayarından dolayı.

Daha başka şeylerde var ama inverter başlangıçta pahalıda gelse sonradan elektrik az geldikçe insan rahatlıyor.

Birde ben az yakan bir şeyi daha rahat kullanırım. Inverter aynı zamanda ısıtmada da çok daha başarılı aynı nedenlerden dolayı.



Katılıyorum , daha rahat klimalar.
Ayrıca yatırım yapmış oluyorsunuz , sonradan kendini karşılıyor.
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