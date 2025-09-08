iPhone 17 serisinin batarya kapasitesi belli oldu

Veritabanına göre iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, ülkeye bağlı olarak fiziksel SIM kart yuvasıyla ve SIM kart yuvasız olarak satışa sunulacak. Bu, telefonların batarya kapasitesini etkileyecek gibi görünüyor.
Listeye göre, iPhone 17 Air’ın SIM kart yuvalı modelinde 3036 mAh, eSIM'li sürümünde 3149 mAh batarya bulunuyor. SIM kart yuvalı iPhone 17 Pro Max’in pil kapasitesi 4823 mAh iken, eSIM’li modeli tercih edildiğinde batarya kapasitesi 5088 mAh’e çıkıyor.
- iPhone 17: 3692 mAh
- iPhone 17 Air: 3036 mAh (eSIM'li - 3149 mAh)
- iPhone 17 Pro: 3988 mAh (eSIM'li - 4252 mAh)
- iPhone 17 Pro Max: 4823 mAh (eSIM'li - 5088 mAh)
Bu bilgiler doğruysa, iPhone 17 Pro Max, 5000 mAh sınırını geçen ilk iPhone olacak. Kıyaslama açısından, iPhone 16 Pro Max'e göre neredeyse %8'lik bir artış olacak. Öte yandan, iPhone 17 Air, ince tasarımıyla uyumlu olarak serideki en küçük batarya kapasitesine sahip model olacak.
Apple, iPhone 17 ve diğer yeni ürünlerini 9 Eylül'de tanıtacak. Her yıl olduğu gibi, Apple etkinliği YouTube üzerinden yayınlanacak.
