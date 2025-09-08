2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 17 serisini duyurmasına saatler kala, yeni bir rapor, yeni modellerin pil kapasitelerini ortaya çıkardı. Bilgiler, Çin 3C sertifika veritabanından geliyor.

iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Veritabanına göre iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, ülkeye bağlı olarak fiziksel SIM kart yuvasıyla ve SIM kart yuvasız olarak satışa sunulacak. Bu, telefonların batarya kapasitesini etkileyecek gibi görünüyor.

Listeye göre, iPhone 17 Air’ın SIM kart yuvalı modelinde 3036 mAh, eSIM'li sürümünde 3149 mAh batarya bulunuyor. SIM kart yuvalı iPhone 17 Pro Max’in pil kapasitesi 4823 mAh iken, eSIM’li modeli tercih edildiğinde batarya kapasitesi 5088 mAh’e çıkıyor.

iPhone 17: 3692 mAh

iPhone 17 Air: 3036 mAh (eSIM'li - 3149 mAh)

iPhone 17 Pro: 3988 mAh (eSIM'li - 4252 mAh)

iPhone 17 Pro Max: 4823 mAh (eSIM'li - 5088 mAh)

Bu bilgiler doğruysa, iPhone 17 Pro Max, 5000 mAh sınırını geçen ilk iPhone olacak. Kıyaslama açısından, iPhone 16 Pro Max'e göre neredeyse %8'lik bir artış olacak. Öte yandan, iPhone 17 Air, ince tasarımıyla uyumlu olarak serideki en küçük batarya kapasitesine sahip model olacak.

Apple, iPhone 17 ve diğer yeni ürünlerini 9 Eylül’de tanıtacak. Her yıl olduğu gibi, Apple etkinliği YouTube üzerinden yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 serisinin batarya kapasitesi belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: