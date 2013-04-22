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Archos, Arnova 97 G4 tablet modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos, Arnova 97 G4 tablet modelini tanıttı

Kısa süre önce orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarını tanıtan Fransız Archos, asıl uzman olduğu tablet segmentine yeni ürünler eklemeye devam ediyor.

Arnova 97 G4 adı verilen tablet, firmanın yan kuruluşu olan Arnova tarafından üretiliyor ve Arnova web sayfasında ortaya sergilenmeye başladı. Model yine orta seviye tablet segmentini hedefliyor.

Modelde 9.7 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte bir ekran ve çift çekirdekli Cortex-A9 tabanlı Rockchip RK3066 işlemci kullanılıyor. Grafik tarafında Mali-400 birimine yer veriliyor. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSDHC desteği, Android 4.1 işletim sistemi, microUSB, miniHDMI, ön ve arkada 2MP çözünürlükte kamera, 10mm kalınlık, 700gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Arnova'nın yeni modelini ABD ve Avrupa'da satışa sunması bekleniyor. Kesin tarih ve fiyat belli olmasa da 250$ civarında bir seviyede konumlanacağı belirtiliyor.


http://www.androidauthority.com/archos-arnova-97-g4-tablet-unveiled-195230/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mihrali Bey 6 yıl
Şu özelliklere sahip tabletler de bir türlü bitmedi.
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