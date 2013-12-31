Archos CES 2014'e akıllı saatleri ile geliyor





Bugüne kadar uygun fiyatlı tablet ve akıllı telefonları ile tanıdığmız Fransız elektronik cihaz üreticisi Archos, akıllı saat trendinden de geri kalmak istemiyor. Firma CES 2014 fuarına adeta çıkarma yapacak.





Firma yaptığı açıklamada CES 2014 fuarında akıllı saat ve kablosuz ev sistemlerinin tanıtımını yapacağını duyurdu. Kablosuz ev sistemleri arasında kamera ve hareket sensörü yer alıyor.





Archos'un otomasyon sistemleri Android ve iOS platformları ile uyumlu iken, Bluetooth Smart düşük enerji profili ile birbirine bağlanıyor.





Archos akıllı saati ile detaylı bir bilgi vermiyor ancak birden fazla model olacağına işaret ediyor. Akıllı saat modelleri Android ve iOS uyumlu iken çakıl taşı tasarımı sunacak ve 50$ başlangıç fiyatına sahip olacak.





Archos kablosuz ev sistemlerini tek bir yönetim altında topluyor ve Smart Home uygulaması ile mobil cihazlardan veya 7 inçlik Smart Home tabletinden kontrol edilebiliyor. Archos ev otomasyon sistemi için hareket etiketleri, akıllı priz, hareket topu gibi yardımcı araçlar geliştirmiş. Böylece kullanıcı örneğin hareket algılandığı zaman ışıkları açma veya video kaydı yapma gibi farklı senaryolara göre sistemi ayarlayabiliyor.





Archos'un hava durumu istasyonu ise kablosuz eklentileri ile iç veya dış mekandaki karbondioksit seviyesi, nem oranı, ısı, atmosfer basıncı ve çevresel gürültü seviyesi gibi ölçümler yapabiliyor. Ölçümler uyumlu uygulama yolu ile takip edilebiliyor.





Archos'un diğer yaşam takip araçları ise baskül, aktivite takip edici, kan basıncı ölçer şeklinde sıralanıyor ve Connected Self uygulaması ile bu araçlardan gelen veriler grafik şeklinde hazırlanabiliyor.





http://www.phonearena.com/news/Archos-will-bring-cheap-smartwatches-for-Android-iOS-and-other-connected-objects-to-CES-2014_id50813