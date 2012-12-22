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Archos'tan 9.7-inç 2560x1536 piksel IPS ekranlı Android tablet: 97 Titanium HD

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
37
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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MP3 çalar, taşınabilir medya oynatıcı, elektronik kitap okuyucu ve tablet gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Archos, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan yeni tableti 97 Titanium HD'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Sade tasarımıyla ve alüminyum kasasıyla göz dolduran 97 Titanium HD'nin, görüntü kalitesi açısından Archos'un bugüne kadarki en başarılı çözümü olduğunu belirtelim.

Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 240 mm uzunluğunda, 184 mm genişliğinde, 9 mm kalınlığında ve 640 gram ağırlığında tasarlanan 97 Titanium HD'ye, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik birimi ve 1 GB RAM güç veriyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen tablet, 9.7-inç boyutunda ve 2560 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In-Plane Switching) ekranıyla ön plana çıkıyor. Geniş görüş açıları ve canlı, keskin renkler vadeden ekran, 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabilmekte.
Tablette, 8 GB'lık dahili depolama alanı yeterli görülmüş. Ancak kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda, 64 GB'a kadar microSD kartlar devreye giriyor. Tabletin ön yüzüne görüntülü görüşme için 2 megapiksel çözünürlüğünde, tabletin arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video oynatabilen tablet, 2 adet hoparlörü, Wi-Fi bağlantısını ve USB OTG desteğini bünyesinde barındırıyor. Tabletin, lityum polimer bataryasının kapasitesine veya bekleme süresine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Fiyat ile çıkış tarihi üzerindeki sır perdesi de kaldırılmamış.
Archos 97 Titanium HD'nin yüksek çözünürlüğe sahip görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.archos.com/products/elements/archos_97titanium/index.html?country=us&lang=en&p=1#a Yorum Yaz
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smart1978 6 yıl en beğenilen
RAM de düşük tutulmuş amacı belli ciddi Android güncellemelerinden mahrum bırakılmasıdır. Zaten Archos kullanmış biri olarak Android güncellemeleri yapmazlar. Sadece kendi uygulamaları için güncelleme çıkartırlar.
Yurt dışında ucuza satılan Archos lar Türkiye de kazık fiyatlarda olması Archosu Archos yapan cazibesini öldürmektedir. Yurtdışında vasat destek ve ortalama donanıma ucuz fıyatlı olması yüüzünden rağbet görmektedir. Türkiye de ucuz olmadığı için sıradanlaşmaktadır.
Kamera konumu yanlış yatayda ve ORTADA kamerası olsa idi videolu görüşme daha mantıklı olurdu. Bu ahlde ne dikeyde ne de yatayda videolu görüşme yapılamaz.
Android 4.2.1 li olarak gelmemesi büyük dezavantaj...
GPS yok. Dijital pusula yok.
Wifi çift antenli değil. wifi sinyali zayıf çekecektir.
Ekran kartı GPU eski ve bu çözünürlük için vasat kalmakta
http://en.wikipedia.org/wiki/Mali_%28GPU%29
RAM de düşük tutulmuş amacı belli ciddi Android güncellemelerinden mahrum bırakılmasıdır. Zaten Archos kullanmış biri olarak Android güncellemeleri yapmazlar. S...
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyat neden verilmemiş ?
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AAT.BH 6 yıl
pc depoda 680 tl

EDİT: bu arada cihazdan uzak durun youtube videolarına bakarsanız felaket kasıyor evet görünüş, malzeme ayrıca çin işi olmaması ve ekranın gerçekten lg den olması çok iyi ancak 1 gb ram 8 gb depolama bluetooth olmaması tek anten v.s cihazı alüminyum yığınından başka bişey yapmıyor.


ki ipad mini almak fiyat-özellik olarak daha avantajlı.
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Artesteknik 6 yıl
Archos ürünlerinin ilk modeli Hepsiburada.com üzerinden satışa çıktı.
Teknik destek İcin bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca genel fiyatları yurtdışı ile aynı seviyede hatta altında diyebiliriz .
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smart1978 6 yıl Artesteknik
Artesteknik

Archos ürünlerinin ilk modeli Hepsiburada.com üzerinden satışa çıktı.
Teknik destek İcin bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca genel fiyatları yurtdışı ile aynı seviyede hatta altında diyebiliriz .

Mağazalarda olmadığı için maliyeti daha düşük olduğunu biliyoruz. Ayrıca yurtdışında örneğin Fransada klavyeli olarak satılmakta. Türkiye de klavyeli değil.

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Öyle fazla modeli de Türkiye de yok ...
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DH Misafiri 6 yıl
2560x1536 piksel olduğu tamamen yalan çin versiyonlarını uzun bir süre inceledim
(cube 5 retina)
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: ..Knight..
Merhaba, Bilgileri doğrudan Archosun resmi internet sitesinden aldım. RAMin 1 GB olduğu doğrudur.

Cevap için teşekkürler,
Fiyat olarak ucuzdan çalışacaklar öyleyse, bunun üst modelini beklemekte fayda var. Yine de tabletine fazla yüklenmeyecek yada uygulamalarını sınırda tutabilecek usta arkadaşlar alabilirler, Bu çözünürlükte fare ve klavyeyle de kullanılır. En azından OTG var.
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bekecomer 6 yıl
ipad detected
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asaltek 6 yıl
fiyat verilmemiş sanırım, ama büyük ihtimal ipadlere göre aşırı ucuz olacaktır,
"hd dokunmatik ips ekran alana, yanında bedava tablet veriyoruz" gibi bir slogan koysalar yeri. Tam bir çin işi tablet gibi.
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smart1978 6 yıl asaltek
asaltek

fiyat verilmemiş sanırım, ama büyük ihtimal ipadlere göre aşırı ucuz olacaktır,
"hd dokunmatik ips ekran alana, yanında bedava tablet veriyoruz" gibi bir slogan koysalar yeri. Tam bir çin işi tablet gibi.

Türkiyede pahalı satılır...
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fbkaya 6 yıl
okadar yüksek çözünürlükte ne yapılıyo ? bence gereksiz, pilin ömrünü tüketiyor
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hayyam_karadenizli 6 yıl
1 GB ram olamaz ya, haber yanlıştır belki, bu ekrana en az 2 gb gerekir, aksi çok sorun olur.
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..Knight.. 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

1 GB ram olamaz ya, haber yanlıştır belki, bu ekrana en az 2 gb gerekir, aksi çok sorun olur.

Merhaba,

Bilgileri doğrudan Archos'un resmi internet sitesinden aldım. RAM'in 1 GB olduğu doğrudur.
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JoeyBane 6 yıl
Ses kalitesiyle ön planda olan Archos sağlam ilerliyor..
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Batuist 6 yıl
1GB ram ve diğer donanımlar ile bu kadar yüksek çözünürlüklü bir ekran için anca basit uygulamaları çalıştırır.. donanım oyun oynamak isteyen biri için yetersiz gelebilir..
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KütahyanınPınarları 6 yıl
Bu cihazı, tabletten anlamayan kimseler şık görüntüsüne aldanıp alır ancak.
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