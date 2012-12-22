Archos'tan 9.7-inç 2560x1536 piksel IPS ekranlı Android tablet: 97 Titanium HD

MP3 çalar, taşınabilir medya oynatıcı, elektronik kitap okuyucu ve tablet gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Archos, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan yeni tableti 97 Titanium HD'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Sade tasarımıyla ve alüminyum kasasıyla göz dolduran 97 Titanium HD'nin, görüntü kalitesi açısından Archos'un bugüne kadarki en başarılı çözümü olduğunu belirtelim.







Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 240 mm uzunluğunda, 184 mm genişliğinde, 9 mm kalınlığında ve 640 gram ağırlığında tasarlanan 97 Titanium HD'ye, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik birimi ve 1 GB RAM güç veriyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen tablet, 9.7-inç boyutunda ve 2560 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In-Plane Switching) ekranıyla ön plana çıkıyor. Geniş görüş açıları ve canlı, keskin renkler vadeden ekran, 10 parmağınızı eşzamanlı şekilde algılayabilmekte.

Tablette, 8 GB'lık dahili depolama alanı yeterli görülmüş. Ancak kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda, 64 GB'a kadar microSD kartlar devreye giriyor. Tabletin ön yüzüne görüntülü görüşme için 2 megapiksel çözünürlüğünde, tabletin arka yüzüne ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.



1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video oynatabilen tablet, 2 adet hoparlörü, Wi-Fi bağlantısını ve USB OTG desteğini bünyesinde barındırıyor. Tabletin, lityum polimer bataryasının kapasitesine veya bekleme süresine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Fiyat ile çıkış tarihi üzerindeki sır perdesi de kaldırılmamış.

Archos 97 Titanium HD'nin yüksek çözünürlüğe sahip görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.archos.com/products/elements/archos_97titanium/index.html?country=us&lang=en&p=1#a