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Arctic'den yarı pasif işlemci soğutucusu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,1b
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Arctic'den yarı pasif işlemci soğutucusu

Günümüzde kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan sistemler için yerine göre aktif veya pasif soğutma sistemleri kullanılıyor. Değişken sistemler için ise ikisinin ortasında kalan çözümler mevcut. Arctic'in yeni ürünü bunlara son örnek. 

Arctic'in resmiyet kazandırdığı Freezer i32/A32 adındaki soğutucu yarı pasif olması ile dikkat çekiyor. Firmanın ilk yarı pasif soğutucusu olan Freezer i32/A32, 120mm'lik bir fan ve alüminyum yapraklardan oluşan bir ısı dağıtıcı barındırıyor. 

Kullanıcı oyun, video, web gezintisi gibi işlemler yaparken fan duruyor ve soğutucu pasif hale geçiyor. İşlemciye yük bindiren basit veya zorlayıcı oyunlarda ise fan devreye giriyor ve yüke göre hızlanmaya başlıyor. Arctic bu sistem için Almanya'da geliştirilen yeni bir fan kontrolcüsünü kullanıyor. 

Soğutucuda F12 120mm fan kullanılıyor ve opsiyonel olarak bir fan daha eklenebiliyor. Firma soğutucu için 150Watta kadar TDP değeri olan işlemcileri öneriyor ancak maksimum soğutma kapasitesi 320Watta kadar çıkıyor. Soğutucunun kurulumu kolay ve kasada çok fazla yer işgal etmiyor. 

Arctic'in fiyat-performans şampiyonu olarak ilan ettiği Freezer i32/A32 hem Intel hem de AMD işlemcileri ile kullanılabiliyor. Ayrıca Intel işlemciler için sürekli çalışan ve herhangi bir kesinti yaşamayan Freezer i32/A32 Continuous Operation versiyonu da olacak. Freezer i32/A32 CO versiyonundaki Japon çift rulman kombinasyonu 5 kat daha fazla sağlamlık ile toz ve yüksek ısılara karşı daha az hassasiyet gibi avantajlar sunuyor. Freezer i32/A32 modeli 50 Pound, CO versiyonu ise 60 Pound fiyat etiketine sahip.  

http://hexus.net/tech/news/cooling/86813-arctic-freezer-i32a32-firms-first-semi-passive-cooler/ Yorum Yaz
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Patren 4 yıl
ekran kartlarında vardı güzel olmuş işlemciyede
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