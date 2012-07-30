Arctic'ten 4 adet USB girişine sahip evrensel şarj cihazı: Charger Pro 4 Rev.2

Akıllı telefonunu, tabletini veya taşınabilir medya oynatıcısını yanına alıp sık sık yurtdışına seyahate çıkanların yüzleşecekleri problemlerden birisi farklı priz tipleri. İşte bu durumu göz önünde bulunduran Arctic firması, ''Charger Pro 4 Rev. 2'' olarak isimlendirdiği evrensel şarj cihazını geliştirmiş. Charger Pro 4 Rev. 2, İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanılan tüm priz türleriyle uyumlu.



78 mm x 57 mm x 29 mm ebatlarında tasarlanan ve üzerinde 4 adet USB girişi bulunan evrensel şarj cihazının, taşıma çantası da mevcut. Arctic, evrensel şarj cihazı için 29.90$ fiyat belirlemiş.

