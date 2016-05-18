Arduino, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik gelişmiş bir devre kartı duyurdu

Son dönemde özellikle Raspberry Pi geliştirici kartının adeta patlama yapması ile birlikte, bu sınıfa olan ilgi de arttı. Microsoft ve Samsung dahil olmak üzere pek çok üretici, devre kartları tasarlayarak piyasaya sürüyor.

Temel manada yazılım geliştirme ve proje yürütme gibi konularda yardımcı olan devre kartları; masaüstü sistemler, mobil sistemler ve Nesnelerin İnterneti şeklinde kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Seçilen devre kartına göre, geliştiriciler farklı sistemlere yönelik proje geliştirebiliyor.

Açık kaynak devre kartlarının büyük ismi Arduino, Nordic Semiconductor ile işbirliği yaparak Nesnelerin İnterneti sektörünü hedefleyen Primo adında yeni bir geliştirici kartı duyurdu. Kart, barındırdığı pek çok özellik ile dikkat çekiyor.

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Arduino Primo, Nordic firmasının nRF52832 yongası bünyesinde barındırıyor. Piyasadaki en yetenekli Bluetooth 4.2 yongası olarak gösterilen nRF52832 içerisinde, Cortex-M4F çekirdeğini temel alan bir kontrolcü yer alıyor. Ayrıca 64KB RAM ve 512KB depolama kapasitesi mevcut. Böylece kablosuz olarak güncelleme yapılabiliyor.

En düşük enerji tüketimi ile çalışan yonga, NFC teknolojisi ile dokunarak doğrulama yapma imkanı sunuyor. Arduino Primo, bu yonganın yanına bir de WiFi bağlantısı ve kızılötesi modül eklemiş. Kart, WiFi üzerinden bir TCP/IP istemcisi veya sunucusu gibi davranabiliyor.

Arduino, kart için entegre programlama arayüzünü de (IDE) kullanıma sunmuş durumda. Geliştiriciler örneğin WiFi üzerinden akıllı ev sistemlerini kontrol edebilecek bir kumanda hazırlayabilecek veya bir televizyon kumandası geliştirebilecek. Kartın fiyatı henüz açıklanmadı.