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Artes DR9704 video inceleme

6 yıl
5,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda 9.7 inç'lik ekrana sahip 1.6 Ghz'lık çift çekirdekli işlemcisiyle dikkat çeken fiyat/performans kategorisinde yer alan Android işletim sistemli Artes DR9704'ü inceliyoruz.


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istanbul2007 6 yıl en beğenilen
Tableti kullanmis biri olarak soyle diyebilirimki rezillikten baska birsey degil. Burdaki inceleme reklama dayali bir inceleme oldugu icin detaylara inilmemis bir uygulamayi acip kapatma islemi okadar uzun suruyorki uygulamadan ciktiginizda simgelerin geri gelmesi 10 sn suruyor cihaz resmen sisiyor uygulamadan ciktiktan sonra diger ekrana gecis yapmak cok zor lakin cihazin oyunlarda gosterdigi performans cok kotu degil populer bazi ouunlarida desteklemedigini belirtiyim. Ekran cozunurlugu degistirilebiliyor bunun icin yeniden baslatma gerekiyor.
Tableti kullanmis biri olarak soyle diyebilirimki rezillikten baska birsey degil. Burdaki inceleme reklama dayali bir inceleme oldugu icin detaylara inilmemis b...
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DH Misafiri 5 yıl
Ben onda v975 1gb ramli modelini aldim o ka dar memnunun mi anlatamam cok ucuz 170euro
2048x1536 cok akici calisiyo fiyatina Gore tavsiyemdir
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DH Misafiri 5 yıl
Tablet bir önceki sürümler gibi çöp. Artes 9701 tableti kullanmış biri olarak bu konuda net bir şey söyleyeceksem "Paranızı çöpe atmayın" derim. Güncellemeleri felan saymıyorum artık. vi40 olan artes 9701 vi40 için 4.1 güncelleme yayınlanmışken ne hikmetse aynı cihaza yayınlanmıyor. Bu da ilgisizlikten kaynaklanıyor başka bir şey değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,
ben bu tablet olayaına fena sardım fiyat ve özellik olarak size kullanmakta olduğum bir ürünü şidetle tavsiye edeceğim. 9.7" Dente FusionTab P973 1GB-16Gb-IPS-Android 4.1 ile geliyor.
Bence bu urun ipad2 den daha iyi ve en önemlisi fiyat olarak yarısı kadar :) tablet düşünenler mutlak incelesin derim......
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DH Misafiri 6 yıl
bende bu firmanın d712 tabletinden var, çinli pipo firması üretimi. aldığımda üzerinde gelen yazılım berbattı, güncelelme yaptım ancak birçok sorunu düzelmesine rağmen özellikle wireless in çekmeme sorunu ve vpn yazılımlarının çalışmaması sorunu birtürlü düzelmedi. hem çinli pipo firmasından hemde artes firmasından doğru düzgün bir destek alamadım. cihazda angrybirds oynayıp film seyredecekseniz iş görüyor. ancak arasıra donma ve yavaşlamaları göze alacaksanız ve iş için kullanmayacaksanız.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
teknobah
DH DE KAAN ABİ İNCELEME YAPTIYSA ANLAYIN Kİ O CİHAZ ÇÖPTÜR VEYA SPONSOR KAKALAMASIDIR.

Adama küfür gibi yorum atmışsın :D
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eddy123 6 yıl
Bir ara da Dark EvoPad R9730 i inceleseniz. Hem bu Artes ile karşılaştırma imkanımız olur. Akortek de size bir deneme ürünü gönderir heralde sorun çıkarmaz.
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Prequel 6 yıl
kaptanos
Bilmediğimden soruyorum tabletlerde neden genellikle 16:9 değilde 4:3 ekran kullanılıyor?

Tablet bilginiz iPad ve bu cihazdan ibaretse evet genellikle 4:3.
Ama tüm tabletleri tanısanız bilirdiniz ki GENELDE kullanılan oran 16:10 veya 16:9'dur.
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Pulstar 6 yıl
Sadece kamera değil, tasarım hariç her yönden zayıf bir cihaz olmuş.
Bir tek tasarımını beğendim.
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MxFxOx 6 yıl
fiyat bilgisi yok ama 300 tl den fazla vermem buna.inceleme harbiden çok kötü olmuş.özelliklerini bakarak az çok bizde yorum yaparız. En azından dokunmatik ekran performansı nasıl onu anlatsaydı.Bu seviye tabletler birbirinin aynı, farkı ekranı ama ekrandan hiç bahis yok
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neo01470 6 yıl
Tabletin agirligi nedir ? Teknik ozellikler tablosunda vermemissiniz ??
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