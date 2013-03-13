Artes DR9704 video inceleme

teknobah DH DE KAAN ABİ İNCELEME YAPTIYSA ANLAYIN Kİ O CİHAZ ÇÖPTÜR VEYA SPONSOR KAKALAMASIDIR.
kaptanos Bilmediğimden soruyorum tabletlerde neden genellikle 16:9 değilde 4:3 ekran kullanılıyor?
2048x1536 cok akici calisiyo fiyatina Gore tavsiyemdir
ben bu tablet olayaına fena sardım fiyat ve özellik olarak size kullanmakta olduğum bir ürünü şidetle tavsiye edeceğim. 9.7" Dente FusionTab P973 1GB-16Gb-IPS-Android 4.1 ile geliyor.
Bence bu urun ipad2 den daha iyi ve en önemlisi fiyat olarak yarısı kadar :) tablet düşünenler mutlak incelesin derim......
Adama küfür gibi yorum atmışsın :D
Tablet bilginiz iPad ve bu cihazdan ibaretse evet genellikle 4:3.
Ama tüm tabletleri tanısanız bilirdiniz ki GENELDE kullanılan oran 16:10 veya 16:9'dur.
Bir tek tasarımını beğendim.