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Artık Şarkı Sözleri De TTNET Müzik'te...

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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TTNET,  müzik sektörünün trendlerini belirlemeye devam ediyor:

ARTIK ŞARKI SÖZLERİ DE TTNET MÜZİK'TE!

Milyonlarca eseri ücretsiz ve yasal olarak dinleme imkanı veren TTNET Müzik, artık şarkı sözlerini de yayınlarken, 2010’un “en çok dinlenen ve en çok indirilen” şarkılarını açıkladı...

2010 yılında yenilenen yüzü ve gelişen fonksiyonlarıyla müzik severlere Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzik hizmetini sunmaya başlayan TTNET Müzik, yeni özellikleriyle sektörün trendlerini belirlemeye devam ediyor. Müzikseverler artık şarkı sözlerini de TTNET Müzik’te bulma imkanına sahip.

TTNET Müzik’in “En”leri açıklandı

Kullanıcılara ücretsiz şarkı dinleme imkanının yanı sıra, mp3 kalitesinde şarkı indirme imkanı da sunan TTNET Müzik'te, günde 1 milyonun üzerinde şarkı dinlenmektedir. Karşıladığı bu büyük taleple, 2010 yılı boyunca Türk müzik sektörü tarafından referans gösterilen TTNET Müzik’in 2010 müzik istatistikleri de açıklandı.

TTNET Müzik’te 2010’un en çok dinlenen şarkısı Soner Sarıkabadayı’dan “Pas” olurken, en çok dinlenen şarkıcısı “Sıla” ve en çok indirilen şarkısı Sertab Erener’den “Rengarenk” oldu. Ayrıca İsmail YK’nın “Bas Gaza” adlı albümü 2010’un en çok indirilen albümü olma başarısını elde etti.

TTNET Müzik’te 2010’da en çok dinlenen müzik türü “pop” olurken, “En Çok Dinlenenler Top 100” listesinde en uzun süre kalan şarkı Gripin’den “Sen Gidiyorsun” oldu. Listenin ilk 20 şarkı/şarkıcı sırlaması da şu şekilde oldu:

Pas 

Soner Sarıkabadayı

Waka Waka

Shakira featuring Freshlyground

Poşet 

Serdar Ortaç

Adımı Kalbine Yaz 

Tarkan

Rengarenk 

Sertab Erener

Evli, Mutlu, Çocuklu

Demet Akalın

İstiklal 

Özgün

Üzüm

Ferhat Göçer

Öp 

Tarkan

Hoşçakal 

Emre Aydın

 İşim Olmaz 

Tarkan

Bu Yağmurlar 

Emre Aydın

Acısa da Öldürmez 

Sıla

 Alain Delon 

Ozan Doğulu feat....

Bodrum 

Hande Yener

Mikrop 

Serdar Ortaç

Çanta 

Demet Akalın

Sevdanın Son Vuruşu 

Tarkan

Kayıp 

Tarkan

Dön 

Mustafa Ceceli

Tüm müzikseverler TTNET Müzik üzerinden milyonlarca şarkıya  www.ttnetmuzik.com.tr adresinden ulaşabiliyor.


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Volkanbaba 8 yıl
herşeyi yapıyorlarda asıl yapmaları gereken şeyleri yapmıyorlar
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