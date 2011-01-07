Artık Şarkı Sözleri De TTNET Müzik'te...

TTNET, müzik sektörünün trendlerini belirlemeye devam ediyor:

ARTIK ŞARKI SÖZLERİ DE TTNET MÜZİK'TE!

Milyonlarca eseri ücretsiz ve yasal olarak dinleme imkanı veren TTNET Müzik, artık şarkı sözlerini de yayınlarken, 2010’un “en çok dinlenen ve en çok indirilen” şarkılarını açıkladı...

2010 yılında yenilenen yüzü ve gelişen fonksiyonlarıyla müzik severlere Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzik hizmetini sunmaya başlayan TTNET Müzik, yeni özellikleriyle sektörün trendlerini belirlemeye devam ediyor. Müzikseverler artık şarkı sözlerini de TTNET Müzik’te bulma imkanına sahip.

TTNET Müzik’in “En”leri açıklandı

Kullanıcılara ücretsiz şarkı dinleme imkanının yanı sıra, mp3 kalitesinde şarkı indirme imkanı da sunan TTNET Müzik'te, günde 1 milyonun üzerinde şarkı dinlenmektedir. Karşıladığı bu büyük taleple, 2010 yılı boyunca Türk müzik sektörü tarafından referans gösterilen TTNET Müzik’in 2010 müzik istatistikleri de açıklandı.

TTNET Müzik’te 2010’un en çok dinlenen şarkısı Soner Sarıkabadayı’dan “Pas” olurken, en çok dinlenen şarkıcısı “Sıla” ve en çok indirilen şarkısı Sertab Erener’den “Rengarenk” oldu. Ayrıca İsmail YK’nın “Bas Gaza” adlı albümü 2010’un en çok indirilen albümü olma başarısını elde etti.

TTNET Müzik’te 2010’da en çok dinlenen müzik türü “pop” olurken, “En Çok Dinlenenler Top 100” listesinde en uzun süre kalan şarkı Gripin’den “Sen Gidiyorsun” oldu. Listenin ilk 20 şarkı/şarkıcı sırlaması da şu şekilde oldu:

Tüm müzikseverler TTNET Müzik üzerinden milyonlarca şarkıya www.ttnetmuzik.com.tr adresinden ulaşabiliyor.