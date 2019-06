Artık bataryalar hakkında daha detaylı bilgilere sahibiz

Aslında birçoğumuz yanımızda bir nevi küçük bir bomba taşıyoruz. Hayatımızın her anında yanımızda olan cep telefonlarından tutun da içerisinde batarya bulunan birçok elektronik cihaz her an patlayarak küçük bir bombaya dönüşebilir. Özellikle geçen sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 7'lerin patlama haberleri teknoloji gündemini oldukça meşgul eden konular içerisinde yer almıştı. Samsung, değişim programı başlatmasına rağmen sorunu çözememişti ve piyasadaki tüm Galaxy Note 7'leri toplatmak zorunda kalmıştı.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, 2017 yılında Nobel Ödülü kazanan kriyo elektron mikroskopisi (Cryo-EM) ile birlikte yüksek yoğunluklu pillerin deşarj döngülerini farklı noktalarda dondurdu ve etkisini görmek için çeşitli bileşenleri kaldırıldı. Yüksek çözünürlüklü Cryo-EM mikroskopu kullanılarak, pilin atom seviyesinde nasıl tepki verdiğini incelemeyi başardılar.

Ekip, kısa devreye veya yangınlara neden olan bir pilin farklı bölümleri arasındaki engelleri aşabilecek dendritlerin, ilk atom düzeyi görüntülerine ulaştı. Cryo-EM; görüntüleri daha önceki elektron mikroskop görüntülerinde görülen çekik, düzensiz şekillerden ziyade altı-yanlı kristaller olarak lityum metal dendritlerini gösterebiliyor.

Çalışmaları yürüten Profesör ve araştırma lideri Yi Cui, "Cryo-EM ile kimyasal olarak dayanıksız ve kırılgan olan bir malzemeyi inceleyebilirsiniz" dedi.

Yapılan bu araştırmalar ciddi önem arz ediyor zira bu sayede gelecekte daha güvenli pillerin üretilmesine olanak sağlanacak.Dendritlerin nasıl ve neden geldiklerini bulduğumuz takdirde onların oluşumlarından kaçınabilir ve böylece cihazlarımızı daha güvenli bir hale getirebiliriz. Lityum iyon piller yalnızca akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda değil, aynı zamanda Nissan Leaf ve Tesla Model 3 gibi elektrikli otomobillerde de kullanılmaya başlandığından dolayı daha güvenli pillerin geliştirilmesi günümüzün zaruri bir ihtiyacı haline geliyor.

Son olarak üreticilerin çok daha güvenli ve büyük kapasiteli yeni pil teknolojileri üzerinde çalıştıklarını hatta bir kısmının test aşamalarını da başarıyla tamamladığını söyleyelim. Yakın zamanda yeni pil teknolojileri birçok elektronik cihazda yerini alacaktır.

http://www.ibtimes.com/why-do-smartphone-batteries-explode-new-study-reveals-2607013