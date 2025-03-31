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    Redoks akış bataryalarında üstün verimlilik ve stabilite keşfi

    Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir redoks akışlı batarya (RFB, yüzde 87,9 enerji verimliliğine ulaşırken aynı zamanda 850 döngü sunarak önemli bir başarıya imza atıyor.
    Redoks akış bataryalarında üstün verimlilik ve stabilite keşfi Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar, redoks akış bataryası (RFB) teknolojisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Wenzhou Üniversitesi ve Guangxi Üniversitesi'nden bilim insanları, geliştirdikleri yeni batarya tasarımıyla yüzde 87,9 enerji verimliliği ve 850 döngüye kadar çalışma ömrü sunduklarını duyurdu.

    Mevcut sorunlara yenilikçi çözüm

    Mevcut polisülfit-iyodür bazlı redoks akış bataryaları (SIRFB'ler), düşük tepkime hızı ve sınırlı ömür nedeniyle yaygın kullanım için yeterince verimli bulunmuyordu. Ancak araştırmacılar, yeni nesil bir katalitik elektrot tasarımı ile bu engelleri aşmayı başardı. Araştırmacılar, bu yenilikçi tasarımın redoks çiftleri arasındaki çok aşamalı yük transfer reaksiyonlarını optimize ettiğini ve böylece bataryanın genel performansını belirgin şekilde artırdığını belirtti.

    Yapılan testlerde yeni SIRFB, 20 mA/cm² akım yoğunluğunda yüzde 87,9 enerji verimliliği elde etti ve bu oran, önceki nesil malzemelere kıyasla ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Ek olarak yeni tasarım, 30 mA/cm² akım yoğunluğunda ortalama yüzde 76,5 enerji verimliliğiyle 50 döngü boyunca stabil çalıştı. Ayrıca 10 mA/cm² akım yoğunluğunda yaklaşık 850 döngü boyunca kararlı performans gösterdi. Daha da önemlisi, 200. ve 600. döngülerin ardından elektrolitlerin yenilenmesiyle pilin başlangıçtaki yüzde 93,1 verimlilik seviyesine neredeyse tamamen geri dönülebileceği keşfedildi.

    Bu gelişme, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması açısından büyük bir potansiyele sahip. Redoks akış bataryaları, uzun ömürleri ve yüksek verimlilikleri sayesinde güneş ve rüzgar enerjisi gibi değişken üretim kaynaklarını daha kararlı ve şebekeler için daha uygun hale getirebilir.

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    S
    swordoftemple 5 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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