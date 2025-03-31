Mevcut sorunlara yenilikçi çözüm
Mevcut polisülfit-iyodür bazlı redoks akış bataryaları (SIRFB'ler), düşük tepkime hızı ve sınırlı ömür nedeniyle yaygın kullanım için yeterince verimli bulunmuyordu. Ancak araştırmacılar, yeni nesil bir katalitik elektrot tasarımı ile bu engelleri aşmayı başardı. Araştırmacılar, bu yenilikçi tasarımın redoks çiftleri arasındaki çok aşamalı yük transfer reaksiyonlarını optimize ettiğini ve böylece bataryanın genel performansını belirgin şekilde artırdığını belirtti.
Yapılan testlerde yeni SIRFB, 20 mA/cm² akım yoğunluğunda yüzde 87,9 enerji verimliliği elde etti ve bu oran, önceki nesil malzemelere kıyasla ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Ek olarak yeni tasarım, 30 mA/cm² akım yoğunluğunda ortalama yüzde 76,5 enerji verimliliğiyle 50 döngü boyunca stabil çalıştı. Ayrıca 10 mA/cm² akım yoğunluğunda yaklaşık 850 döngü boyunca kararlı performans gösterdi. Daha da önemlisi, 200. ve 600. döngülerin ardından elektrolitlerin yenilenmesiyle pilin başlangıçtaki yüzde 93,1 verimlilik seviyesine neredeyse tamamen geri dönülebileceği keşfedildi.
Bu gelişme, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması açısından büyük bir potansiyele sahip. Redoks akış bataryaları, uzun ömürleri ve yüksek verimlilikleri sayesinde güneş ve rüzgar enerjisi gibi değişken üretim kaynaklarını daha kararlı ve şebekeler için daha uygun hale getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo