Asimetrik telefon "Alcatel 5 incelemesi"

Bu videoda Alcatel'in asimetrik bir tasarıma sahip telefonu Alcatel 5'in farklılaşan tasarımını ele alıyor, yonga bileşenlerini ve performansını, kamerasını, bataryasını, her şeyini sınıyoruz.

Alcatel 5’in temel kaygısı dizayn, Alcatel tarafında da “amiral gemisi dizayn deneyimi” kategorisi altında bir telefon olduğu açık ve net belirtilmiş.



Mavi-beyaz, donanımsal özelliklerinin detaylandırıldığı kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, 80CM’lik bir Type C kablosu, kalite anlamında normal bir kablo ve kulaklık çıkıyor.



Kulaklık malzemesi hayli dayanıksız hissettiriyor, ses deneyimi, bası tizi, dinamik aralığı anlamında, normal bir kullanıcı olsun müziksever olsun, beklentilerinizi karşılamaktan çok uzak bir kulaklık, kutuda kulaklık da olsun demişler gibi. Belki üzerindeki mikrofonla görüşme yapmak için kullanılabilir.



Siyah ve altın rengi seçeneği var. Plastik gövdeli, arka kapağı fırçalı metal görünümlü, doku hissedilir bir doku değil. Kavisli yapısı telefonu kavramayı kolaylaştırmış ama köşeler sivri, avuca batıyor. Ağır mı, ağır değil, boyutu için hafif bile diyebilirim.



Ekran kapalıyken kenarlardaki, alttaki çerçeve çok ince görünüyor ama orada, yine bazı telefonlarda gördüğümüz siyah şerit ilizyonu var. Ekranın kasaya oranı %77.4, aslında fiyat segmenti için gayet iyi ama üstte daha kalın, altta ince, asimetrik bir tasarım ortaya çıkmış. Ekrana hakim olması daha kolay olmuş, tamam, tek elle kullanılır ama çoğu üreticinin sakındığı, benim de pek hoş bulmadığım bir tasarım bu.



2.5D camın ardındaki şeritler, altta üstte parlak kısımlar, kameranın etrafındaki parlak çember derken, haddime değil ama altın rengi bana biraz daha feminen geldi, bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum mutlaka.



Sağda geri dönütleri normal, tok sesli ses ayarı butonları, solda SIM ve Micro SD kart girişi var. Parmak izi okuyucusu nazlı, parmağı konumlandırırken dikkat istiyor ve açıkçası yavaş. Yüz tarama var, aydınlıkta iyi zaten ama karanlıkta da çok sekteye uğramadan çalışabilmesi güzel.



3.5mm kulaklık girişi yukarıda, mikrofon ve hoparlör aşağıda. Tip C girişi için tebrik ederim, bazen öyle oluyor ki Alcatel 5’ten 2 kat pahalı telefonlarda bile göremiyoruz.



5.7 inç, 5.7 inç, 18:9 formatında 1440x720 HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran. 282 PPI yeterli mi, yeterli. Kağıt üstünde düşük gelebilir, evet ama gerçek hayatta, mesela bir şeyler okurken beni yormadı. Renkler, ton ayrımı beklediğimden çok daha iyi, çok daha canlı, bakış açısına göre renk sapması yok gibi bir şey, bu tarafta amiral gemisi bir telefon gibi ama maksimum parlaklık düşük, hem ışığı sonuna kadar açıyorsunuz, hem de dışarıda gözleri kıstırıyor biraz.



Kalbinde Cortex A53 çekirdeklerinden oluşan 4’ü 1.5, 4’ü 1.2GHz’e kadar çıkabilen, 28nm mimarili MTK6750 var, yaklaşık 2 yaşında bir yongaseti. GPU tarafında da çift çekirdekli Mali T860. Tam yük altında gücünün %94’ünü koruyor, mütevazı yonga için beklediğim sonuç. CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme, 50Mbit yükleme hızı destekli, 4.5G için yeterli düzeyinde, fiyatı segmenti çoğu telefonda da gördüğüm teorik hızlar bunlar.



Oyun tarafında büyük beklentilere girmemek lazım, ekran çözünürlüğü nispeten düşük olduğu için Real Racing 3, Modern Combat 5’te gibi oyunlar oynanabilir düzeyde çalışıyor, kenar yumuşatmanın eksikliği görünüyor. PUBG’de otomatik olarak düşük grafik ayarı seçiliyor. Performansı, tamam ekran nispeten düşük çözünürlüklü ama şaşırttı, arada bir kare/saniye bir miktar düşse de gayet oynanabilir seviyede. Günlük kullanımda telefon ılımıyor bile ama PUBG’de ısı ekrana, özellikle de üst kısma canlı bir şekilde yansıyor, biraz rahatsız edebilir ama oyunun akıcılığına zeval vermiyor.



3GB RAM var, 32GB dahili depolama var, Micro SD kart ile 32GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz, en azından kart desteği 64GB olabilirdi.



Arkada 12MP F/2.2 diyaframlı, önde 13MP + 5MP geniş açı, sırasıyla F/2.0 ve F/2.4 diyaframlı bir kurulum var. Arkadaki interpolasyonla 16MP, öndekiler de 16MP + 8MP’e yükseltilmiş, bu konularda şeffaf olmaları benim önem verdiğim bir şey. Arka kamerayla 1080p, ön kamerayla da 720P 30 kare/saniye video çekimi yapabiliyorsunuz.



Kamera arayüzü sade ve yeterince kullanışlı. Fotoğraf çekim hızı aslında fena değil, odaklama hızı da başarılı, bekletmiyor, can sıkmıyor. Bol ışık altında, özellikle yakın çekimlerde bazen karanlık çekesi geliyor kameranın, elle ışığı ayarlamak gerekebiliyor. Beklediğimden net, keyifle paylaşılır şeyler çıkabiliyor ortaya, Alcatel genelde fiyat segmentinin 1-2 tık üstü kameraları kullanıyor telefonlarında, belli ediyor kendini.

Karanlıkta noise var ama fiyatına göre rahatsız edici düzeyde değil. Renk profili biraz daha sıcak renklerden yana, dinamik aralığı karanlıkta kalan detayları gösterecek kadar iyi, yine segmentinden iyi aslında. Video tarafında netlik, keskinlik anlamında fotoğraf tarafı gibi başarılı değil, daha çok 720P çözünürlüğünde bir netlik var diyebilirim, genel olarak iş görür düzeyde, otomatik odaklama var ama videoda geç tepki veriyor, elle hatırlatmak en iyisi.



Özçekim kamerasında netlik yeterince iyi, bol ışık altında keskin. Dinamik aralığı, evet bazı sahnelerde ışık patlayabiliyor ama iş görür. Işık azalınca, ki özellikle de geniş açı modunda, evet balık gözü efektini iyice törpülüyor ama odak noktası daha uzaktaymış gibi netlik ciddi etkileniyor. Video tarafı netlik, dinamik aralık, fiyat segmentindeki beklentilerinizi karşılamayabilir.



Özetle, fiyatı segmentinde üzmeyecektir kamera paketi, dediğim gibi fiyat segmentinin biraz daha üstünde tutmuş Alcatel, çoğu telefonunda da böyle. Ben arka kamerayı daha başarılı buldum genel olarak, sosyal medyada “Bu fotoğraf da olmadı güzel çıkmadı” dedirtmiyor.



Android 7.0 üzerine kurulu bir arayüzü var. Uygulama çekmeceli, çekmecesiz kullanabiliyorsunuz. 3 parmakla ekran görüntüsü alma Joytouch, çok fonksiyonlu bir sanal kısayol tuşu denilebilir ve simgeler daha renkli, farklı gibi gibi hafif özelleştirmeler bahsedebilirim. Haliyle akıcı çalışıyor telefon, her şey o kadar hızlı değil ama en azından durup can sıkmıyor. Turkcell bayilerinde de satılıyor telefon, Turkcell uygulamaları yüklü ama kaldırılabiliyorlar.



Mono hoparlörünün maksimum sesi az, duyduğunuz detay tamam, iş görür ama derinlik yok, tok sesler hiç yok, haliyle cılız kalıyor, dizi film için vokal sesler kurtarıyor Kulaklık çıkışının güç çıkışı segmentindeki çoğu telefon gibi ortalama düzeyde, maksimum ses ve detay anlamında yine ortalama kulaklıkları doyurur.



8.4mm’de 3000mAh. Telefonun boyutu ve kalınlığını hesaba katınca daha fazlasını bekleyebilirsiniz, ben de öyle bekledim. Lakin mütevazı yonga, kıyasla düşük çözünürlük telefonun sırtından baya yük almış. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veri ile oyun harici günlük kullanım ki bol bol Whatsapp, Spotify kullanırım, alışveriş sitelerinde gezerim, YouTube’da video içerik tüketirim, test için fotoğraf ve video da çektim tabii, 5.30 saat civarı bir ekran süresi elde ettim, günü çıkarma konusunda bir derdi olmayan bir telefon.



Alcatel 5. Öncelikle tasarımı farklı bir telefon, altın rengi, elimde siyah rengi yok ama gördüğüm kadarıyla telefonu çok değiştiriyor. Asimetrik yapısı ve tasarım konusundaki yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla piyasada fiyatı 1350-1500 lira civarında. Fiyatı segmentinde çoğu telefona göre ayırıcı özelliklerinden ilki dediğim gibi tasarımı, ikincisi Tip C arayüzünü kullanması, üçüncüsü de 120 derece açılı özçekim kamerası. Paralel ithalat garantili telefonlar bir kenara bırakıyorum, Türkiye garantili Huawei P Smart, LG Q6, GM Mobile GM8 gibi telefonlarla mücadele ediyor, kimiyle kafa kafaya, kiminden biraz daha pahalı, Türkiye garantili Xiaomi telefonlar hem fiyat hem donanım anlamında cezbedici geliyor, eğriye eğri, doğruya doğru. Fiyat/Performans anlamında vaat ettikleri herkesi tatmin etmeyebilir, Alcatel’deki kategorisi de belli ama akıcı çalışan bir telefon, hoparlörü dışında bir derdi tasası yok, altın renk seçeneğinin görünüm ve asimetrik tasarımı hoşunuza gittiyse özellikle, listenize alıp bir değerlendirebilirsiniz.

