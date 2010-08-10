Asus, B serisi dizüstü bilgisayarlarında yüksek ömürlü Boston-Power bataryalarına yer verecek

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, duyurusunu yaptığı B serisi dizüstü bilgisayarlar ile kullandığı bataryalarıda değiştirmeye hazırlanıyor. Asus B serisi olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarlar 14.1 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. İşlemci tercihini Intel Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerden yana yapan Asus, kullanıcının bütçesine ve kullanım ihtiyacına göre GPU tercihini yapabilmesi için entegre grafik işlemcisi ve ATI Mobility Radeon 5470 gibi seçenekleri kullanıcılara sunmuş. Sistem belleği 2GB ve 4 GB olarak iki farklı seçenekten oluşurken, depolama alanı için de 5400 rpm (devir-dakika) veya 7200 rpm 'lik 320 GB kapasiteli sabit diskler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Standart dizüstü bilgisayarın sahip olduğu özelliklerin dışında, Asus B serisi kullandığı batarya ile uzun vadede ekonomik olarak sınıflandırılacak zira Boston-Power firmasının Sonata kod adlı bataryaları kullanıcılara standart bataryalara oranla 3 kat daha fazla yüksek kalibrede kullanım ömrü sunuyor, yani Asus B serisi bilgisayar sahipleri en az 3 yıl boyunca bataryalarının %80-90 ömürlü olarak kullanabilecekler.

Asus'un Boston-Power Sonata tipi bataryalara sahip olan B serisi dizüstü bilgisayarların ilerleyen haftalar içinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.