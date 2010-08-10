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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, B serisi dizüstü bilgisayarlarında yüksek ömürlü Boston-Power bataryalarına yer verecek

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, duyurusunu yaptığı B serisi dizüstü bilgisayarlar ile kullandığı bataryalarıda değiştirmeye hazırlanıyor.
8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, duyurusunu yaptığı B serisi dizüstü bilgisayarlar ile kullandığı bataryalarıda değiştirmeye hazırlanıyor. Asus B serisi olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarlar 14.1 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. İşlemci tercihini Intel Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerden yana yapan Asus, kullanıcının bütçesine ve kullanım ihtiyacına göre GPU tercihini yapabilmesi için entegre grafik işlemcisi ve ATI Mobility Radeon 5470 gibi seçenekleri kullanıcılara sunmuş. Sistem belleği 2GB ve 4 GB olarak iki farklı seçenekten oluşurken, depolama alanı için de 5400 rpm (devir-dakika) veya 7200 rpm 'lik 320 GB kapasiteli sabit diskler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Standart dizüstü bilgisayarın sahip olduğu özelliklerin dışında, Asus B serisi kullandığı batarya ile uzun vadede ekonomik olarak sınıflandırılacak zira Boston-Power firmasının Sonata kod adlı bataryaları kullanıcılara standart bataryalara oranla 3 kat daha fazla yüksek kalibrede kullanım ömrü sunuyor, yani Asus B serisi bilgisayar sahipleri en az 3 yıl boyunca bataryalarının %80-90 ömürlü olarak kullanabilecekler.

Asus'un Boston-Power Sonata tipi bataryalara sahip olan B serisi dizüstü bilgisayarların ilerleyen haftalar içinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
evet notebookların pilleri 3 yıl sonra haşat oluyorlar.. güzel bir gelişme..
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max975 8 yıl
bakalım nasıl olacak
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xense 8 yıl
diğer markalardan da bu gelişmeyi bekliyorum 3 yıl %80 bile cok iyi bir değer. sonuçta 3 yıl sonunda notebook zaten performans olarak değiştirilmek zorunda kalacak. asus'a ürünlerinden dolayı değil ama bu cıkışından dolayı A+++ bir gelişme yaptığını düşünüyorum.
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rachael 8 yıl
valla benim de asus f8sn240dv'm var 2.5 yıl oluyor pil en fazla 1 saat belki biraz daha fazla gidiyor. gün boyu şarja takılı arada dışarı çıkınca idare ediyor.
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stradivardi 8 yıl
Şu bataryalar bir türlü geliştirilemedi nedense şu ankiler 1.5 sene ancak gidiyor en azından benim kullandıklarım ve çevremden gördüğüm kadarı ile
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