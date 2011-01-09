Asus Eee PC serisi, AMD Fusion işlemcili modellerle güncelleniyor

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanan yeni netbook modellerini gösterdi. Fusion işlemcili Brazos platformundan güç alan Eee PC serisi yeni netbook'lardan 1015B modeli, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda ekrana, 1215B modeli ise 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alan netbook'lar, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik yongasını kullanıyorlar.

DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan netbook'lar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 250GB/320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle konfigüre edilebiliyorlar. Tasarım olarak Eee PC serisinin güncel modelleriyle benzer çizgide yer alan netbook'ların diğer özellikleri arasında, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 donanımlara yer verilen yeni netbook, ihtiyaç duydukları gücü 6 hücreli pilden alıyorlar.

Asus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen yeni netbook'ların fiyatları ise henüz açıklanmadı.