Asus, Eee Pad Transformer üretimini arttırıyor

Digitimes'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2011 yılının geri kalan ikinci yarısında 2 milyonluk tablet sevkiyatı hedefleyen Asus, hedefine ulaşmak için Eee Pad Transformer'ın aylık üretim sayısını 400,000'e yükseltti.

Digitimes'ın kaynaklarına göre 3.çeyrekte tablet pazarındaki satışlarının artacağını düşünen Asus; başta dokunmatik panel tedarikçileri olmak üzere iş ortaklarından bu çeyrek boyunca aylık 400,000-500,000 birim bileşen tedariği talep ederken; gelen talep doğrultusunda yılın ikinci yarısında hedefini 4-4,5 milyon birime yükseltebilir.