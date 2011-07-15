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Asus, Eee Pad Transformer üretimini arttırıyor

7 yıl
8,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Digitimes'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2011 yılının geri kalan ikinci yarısında 2 milyonluk tablet sevkiyatı hedefleyen Asus, hedefine ulaşmak için Eee Pad Transformer'ın aylık üretim sayısını 400,000'e yükseltti.

Digitimes'ın kaynaklarına göre 3.çeyrekte tablet pazarındaki satışlarının artacağını düşünen Asus; başta dokunmatik panel tedarikçileri olmak üzere iş ortaklarından bu çeyrek boyunca aylık 400,000-500,000 birim bileşen tedariği talep ederken; gelen talep doğrultusunda yılın ikinci yarısında hedefini 4-4,5 milyon birime yükseltebilir.

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El_domingo 7 yıl
Nicin ekranı ayrılabilir notebook yapmıyolar diye hep dusunurdum asus sonunda bu konsepte yakın i cahaz yaptı gayet şık ve guzel ancak ekran kenarlarında cok falza bosluk var ekran boyutu 11,6" cıkarsalar..fiyatı da biraz ucuzlatsalar...netbook ları uygun fiyatı satarak rekor kıran asus bu konuda da rekor kırar...
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dvs 7 yıl
bence gayet iyi bir çalışma
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