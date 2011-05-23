Asus Eee Pad Transformer'ın işlemcisi 1.4GHz'e hız aşırtıldı

Asus'un yurt dışında yoğun ilgi gören Nvidia Tegra 2'li tablet bilgisayarı Eee Pad Transformers da hız aşırtma uygulamalarından nasibini aldı. Geçtiğimiz günlerde işlemci çalışma frekansı 1.6GHz'e yükseltilen Motorola Xoom'dan sonra aynı donanım alt yapısını kullanan Eee Pad Transformers'ın işlemcisi de %40'lık hız artışı ile 1.4GHz'e yükseltildi.

Quadrant testinde 1.4GHz ile 4343 puana ulaşan Eee Pad Transformer, %40'lık hız artışı ile bu testte iki kata yakın performans kazanımı sağlamayı başardı. Hız aşırtma uygulamasını yapanlara göre, Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 1.4GHz seviyesinde bazı stabilite sorunları yaşıyor ve şu an için 1.2GHz daha iyi kullanım deneyimi sağlıyor.