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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Eee Pad Transformer'ın işlemcisi 1.4GHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
11,7b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee Pad Transformer'ın işlemcisi 1.4GHz'e hız aşırtıldı
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Asus'un yurt dışında yoğun ilgi gören Nvidia Tegra 2'li tablet bilgisayarı Eee Pad Transformers da hız aşırtma uygulamalarından nasibini aldı. Geçtiğimiz günlerde işlemci çalışma frekansı 1.6GHz'e yükseltilen Motorola Xoom'dan sonra aynı donanım alt yapısını kullanan Eee Pad Transformers'ın işlemcisi de %40'lık hız artışı ile 1.4GHz'e yükseltildi.

Quadrant testinde 1.4GHz ile 4343 puana ulaşan Eee Pad Transformer, %40'lık hız artışı ile bu testte iki kata yakın performans kazanımı sağlamayı başardı. Hız aşırtma uygulamasını yapanlara göre, Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 1.4GHz seviyesinde bazı stabilite sorunları yaşıyor ve şu an için 1.2GHz daha iyi kullanım deneyimi sağlıyor.

Asus Eee Pad Transformer'ın işlemcisi 1.4GHz'e hız aşırtıldı
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İstan34bul 8 yıl
Aslında ortada oc diye birşey yok bu tarz ürünleri piyasaya sürerken var olan özelliğini kısıp piyasaya sürüyorlar sonrada var olan gerçek değerlerine cikartiyorlar vay anam oc oldu.Yahu neyse son gücünde çıkartın şunları.
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craft35 8 yıl
Türkiye'de satışı yok sanırım hala ne zaman gelceğini bilen var mı =)
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DabayDabay 8 yıl

suleymangonca
Aslında ortada oc diye birşey yok bu tarz ürünleri piyasaya sürerken var olan özelliğini kısıp piyasaya sürüyorlar sonrada var olan gerçek değerlerine cikartiyorlar vay anam oc oldu.Yahu neyse son gücünde çıkartın şunları.

Mobil cihazlarda genelde pil ömrü açısından işlemcileri underclock yapılıyo diye biliyorum.
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napolyon94 8 yıl
5800 için oc denemeleri isterukkk
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Rainbow6 8 yıl
Bu aleti bilmiyorum ama motorola kesinlikle daha hizli bi cpu lazimdi eski versiyonuna baktim cok yavas bu alet nasil 800 solar anlamis degilim ayni yerde acer vardi cok daha iyi
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khaos 8 yıl
Yeni moda tabletleri overclock yapmak biz daha ipad harici hiçbirini göremezken adamlar oc yapıyor!
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nelasq 8 yıl
Beyler bu aşırtıldı olayı nedir ya anlamayadım:S
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yc#1 8 yıl

nelasq

Beyler bu aşırtıldı olayı nedir ya anlamayadım:S


Hızaşırtma=Overclock
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