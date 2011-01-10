Asus Lamborghini VX7, 3GB GDDR5 bellekli ekran kartıyla geliyor

Netbook dünyasının en hızlı modellerinden birisi olan özel tasarımlı Lamborghini VX6 ile dikkatleri üzerine çeken Asus, ilk duyurusunu Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yaptığı Lamborghini VX7 modelinin güncellenmiş versiyonunu da tanıttı. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) katılımcıların beğenisine sunulan dizüstü bilgisayar, Lamborhini'nin yeni modeli Sesto Elemento olarak nitelendirilebilir. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformu ile güncellenen dizüstü bilgisayar, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core i7-2630QM (2GHz) işlemci ile geliyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 750GB kapasiteli disk ikilisi ile toplamda 1,5TB depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, Blu-ray, DVD yazıcı veya kombo özellikteki sürücü ile donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın 3GB GDDR5 bellekli GeForcve GTX 460M çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, 2MP çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, USB 3.0 ve HDMI portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Aerodinamik detaylara sahip agresif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Lamborghini VX7, her ikisi de 15.6-inç büyüklüğünde olmak üzere 1920 x 1080 piksel LED backlit veya 1366 x 768 piksel 3D destekli panel seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Asus tarafından özellikle oyuncular ve farklı görünmek isteyen performans tutkunları için hazırlanan Lamborghini VX7'nin bu çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, tasarımından ötürü fiyatının aynı özellikteki benzer çözümlere nazaran biraz daha yüksek olması bekleniyor.