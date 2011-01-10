Asus Lamborghini VX7, 3GB GDDR5 bellekli ekran kartıyla geliyor

Netbook dünyasının en hızlı modellerinden birisi olan özel tasarımlı Lamborghini VX6 ile dikkatleri üzerine çeken Asus, ilk duyurusunu Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yaptığı Lamborghini VX7 modelinin güncellenmiş versiyonunu da tanıttı. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) katılımcıların beğenisine sunulan dizüstü bilgisayar, Lamborhini'nin yeni modeli Sesto Elemento olarak nitelendirilebilir. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformu ile güncellenen dizüstü bilgisayar, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core i7-2630QM (2GHz) işlemci ile geliyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 750GB kapasiteli disk ikilisi ile toplamda 1,5TB depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, Blu-ray, DVD yazıcı veya kombo özellikteki sürücü ile donatılabiliyor.
Ekran kartı olarak Nvidia'nın 3GB GDDR5 bellekli GeForcve GTX 460M çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, 2MP çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, USB 3.0 ve HDMI portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Aerodinamik detaylara sahip agresif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Lamborghini VX7, her ikisi de 15.6-inç büyüklüğünde olmak üzere 1920 x 1080 piksel LED backlit veya 1366 x 768 piksel 3D destekli panel seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Asus tarafından özellikle oyuncular ve farklı görünmek isteyen performans tutkunları için hazırlanan Lamborghini VX7'nin bu çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, tasarımından ötürü fiyatının aynı özellikteki benzer çözümlere nazaran biraz daha yüksek olması bekleniyor.
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Arkadaşımızın dediği gibi 1800 liralık Acerler var hatta hiç kullanmayıp 2.el olarak satan arkadaşlarımız bu acerleri 1000 veya 1500 liradan satıyor..
Lenovo'lar var (İş,Ofis Pc)bunlar işimize yarar.
Oyun canavarı Packard Bell'ler ise yüksek fiyatlarla satılıyor (2.el bulmak biraz zor :D)
Hp'ler ise hala 2.el olarak satılmakta , kullanımda (Bunlar çocuk pc'si,almanızı tavsiye etmem.. :D )
-Ne diyeyim ; ASUS EN KÖTÜ PC !
yuh sen git casper al Buz gibi çalısıo Malzemesi çok kalşiteli bi gitya asusa en kkotu pc diyo Fanı bozuk diyo o.c li 74dereceyi goren max 2-3saat sonunda laptopBellek bozuk diyo Bpoyle konu yok fporumda Ses diyo Bneim asus Ses çıakrtmıo Ses seviyesi 15*-20db aası(Test ettim sormayın)(15normla 20yuk altında)(Dayımın kayıt studyosu var orda denedim sormayın)Lenovo var diyo Lenovlar çok ağır hiçtasınabilridğil asusum 2.7 kilo arakdaşın aynı ozelikli lENOVASI 3.4Kilo packadrbell oyun canavarı imiş yukek fiyatmıs packerdbell ın kallitesi kotu ucuza satılıo aynı fiyata Daha kaliteli HP Yada asus alıosun Acerdiyosun ya acerdan şikayeti olançok.. SEN BU FORUMDAN AYRIL KARDEŞİM....
AYRICA MALZEME Olarak (Sony ve appledan sonra) EN iyi markaAppledir Kendi malını kendi uretir Ve kalitesiz plastik gibi şeyler kulanmaz sadece kendini uretiğiiçn daha iyidir Adamın asabını bozma AlmıyaksanDa Asus yazma Bişeye bakmadan Yazıo ya Kulanmıo asus Sorna asuskotuur diye yazıo forumdan git Kardeş bişey oğrenmededende gelme
Adam cahillikte ultra kombo yapmış
+1
tasarım hiç güzel değil 2000 tl den fazla verilmez
1 - Profesyonel değil
2 - Ekran kötü
3 - Kasa tasarımı berbat
4 - Çok fazla güç tüketmesi
5 - Çok yüksek fiyat
sonuç : Bu dizüstü sadece göz boyamadır
Parası olan böyle bir şey alsın
dell.com/...