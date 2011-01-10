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Asus Lamborghini VX7, 3GB GDDR5 bellekli ekran kartıyla geliyor

8 yıl
91,2b
1
61
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook dünyasının en hızlı modellerinden birisi olan özel tasarımlı Lamborghini VX6 ile dikkatleri üzerine çeken Asus, ilk duyurusunu Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yaptığı Lamborghini VX7 modelinin güncellenmiş versiyonunu da tanıttı. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) katılımcıların beğenisine sunulan dizüstü bilgisayar, Lamborhini'nin yeni modeli Sesto Elemento olarak nitelendirilebilir. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge platformu ile güncellenen dizüstü bilgisayar, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core i7-2630QM (2GHz) işlemci ile geliyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 750GB kapasiteli disk ikilisi ile toplamda 1,5TB depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, Blu-ray, DVD yazıcı veya kombo özellikteki sürücü ile donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın 3GB GDDR5 bellekli GeForcve GTX 460M çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, 2MP çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, USB 3.0 ve HDMI portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Aerodinamik detaylara sahip agresif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Lamborghini VX7, her ikisi de 15.6-inç büyüklüğünde olmak üzere 1920 x 1080 piksel LED backlit veya 1366 x 768 piksel 3D destekli panel seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Asus tarafından özellikle oyuncular ve farklı görünmek isteyen performans tutkunları için hazırlanan Lamborghini VX7'nin bu çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, tasarımından ötürü fiyatının aynı özellikteki benzer çözümlere nazaran biraz daha yüksek olması bekleniyor.


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gs09gs09 4 yıl
Muhaha yorumu kes hp acer macer asus benim kullqndigim en iyi nootbooklar arasimda ilk 3 girer acer ilk onda yok ole diyim xD alien monster asus msi bu markalarin disinda marka almak oyun oynamicam yada 1 yil oynar pc degisirimdemek hele hp dir casper acer dusman basinna bunlari kullaniosan oyun aciosan sobayi sondur gerek yok xD
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DH Misafiri 6 yıl
beyler şu laptop u acer ıle karşılaştırmayı bırakın yanı kendı halıne bırakın yeter .
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DH Misafiri 7 yıl
bu donanıma bu fiyat normal,biz de istiyoruz 1000 tl ye en güçlüsünü almak,ama üç kuruşa beş köfte olmuyor maalesef,bu pc aynı zamanda tasarım harikası havayı alttan değil üstten alıyor ve arkadan veriyor iki tane büyük fan çıkışı var.............gerisini anlatmaya gerek yok:D
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DH Misafiri 7 yıl
Asus şimdiye kadar gördüğüm en kötü pc lerden birisi , almanızı tavsiye etmez ve Hp-Packard Bell-Lenovo-Acer gibi markaları kullanmanızı tavsiye ederim,daha çok fanlarında ve belleklerinde bozukluk oluyor.Şu an Asus kullanıyorum ve pc'den çıkan ses tüm odalara gidiyor..
Arkadaşımızın dediği gibi 1800 liralık Acerler var hatta hiç kullanmayıp 2.el olarak satan arkadaşlarımız bu acerleri 1000 veya 1500 liradan satıyor..
Lenovo'lar var (İş,Ofis Pc)bunlar işimize yarar.
Oyun canavarı Packard Bell'ler ise yüksek fiyatlarla satılıyor (2.el bulmak biraz zor :D)
Hp'ler ise hala 2.el olarak satılmakta , kullanımda (Bunlar çocuk pc'si,almanızı tavsiye etmem.. :D )
-Ne diyeyim ; ASUS EN KÖTÜ PC !
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veto1214 7 yıl

DH Misafiri

Asus şimdiye kadar gördüğüm en kötü pc lerden birisi , almanızı tavsiye etmez ve Hp-Packard Bell-Lenovo-Acer gibi markaları kullanmanızı tavsiye ederim,daha çok fanlarında ve belleklerinde bozukluk oluyor.Şu an Asus kullanıyorum ve pc'den çıkan ses tüm odalara gidiyor..
Arkadaşımızın dediği gibi 1800 liralık Acerler var hatta hiç kullanmayıp 2.el olarak satan arkadaşlarımız bu acerleri 1000 veya 1500 liradan satıyor..
Lenovo'lar var (İş,Ofis Pc)bunlar işimize yarar.
Oyun canavarı Packard Bell'ler ise yüksek fiyatlarla satılıyor (2.el bulmak biraz zor :D)
Hp'ler ise hala 2.el olarak satılmakta , kullanımda (Bunlar çocuk pc'si,almanızı tavsiye etmem.. :D )

-Ne diyeyim ; ASUS EN KÖTÜ PC !


yuh sen git casper al Buz gibi çalısıo Malzemesi çok kalşiteli bi gitya asusa en kkotu pc diyo Fanı bozuk diyo o.c li 74dereceyi goren max 2-3saat sonunda laptopBellek bozuk diyo Bpoyle konu yok fporumda Ses diyo Bneim asus Ses çıakrtmıo Ses seviyesi 15*-20db aası(Test ettim sormayın)(15normla 20yuk altında)(Dayımın kayıt studyosu var orda denedim sormayın)Lenovo var diyo Lenovlar çok ağır hiçtasınabilridğil asusum 2.7 kilo arakdaşın aynı ozelikli lENOVASI 3.4Kilo packadrbell oyun canavarı imiş yukek fiyatmıs packerdbell ın kallitesi kotu ucuza satılıo aynı fiyata Daha kaliteli HP Yada asus alıosun Acerdiyosun ya acerdan şikayeti olançok.. SEN BU FORUMDAN AYRIL KARDEŞİM....
AYRICA MALZEME Olarak (Sony ve appledan sonra) EN iyi markaAppledir Kendi malını kendi uretir Ve kalitesiz plastik gibi şeyler kulanmaz sadece kendini uretiğiiçn daha iyidir Adamın asabını bozma AlmıyaksanDa Asus yazma Bişeye bakmadan Yazıo ya Kulanmıo asus Sorna asuskotuur diye yazıo forumdan git Kardeş bişey oğrenmededende gelme
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CodeMachine 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Asus şimdiye kadar gördüğüm en kötü pc lerden birisi , almanızı tavsiye etmez ve Hp-Packard Bell-Lenovo-Acer gibi markaları kullanmanızı tavsiye ederim,daha çok fanlarında ve belleklerinde bozukluk oluyor.Şu an Asus kullanıyorum ve pc'den çıkan ses tüm odalara gidiyor..
Arkadaşımızın dediği gibi 1800 liralık Acerler var hatta hiç kullanmayıp 2.el olarak satan arkadaşlarımız bu acerleri 1000 veya 1500 liradan satıyor..
Lenovo'lar var (İş,Ofis Pc)bunlar işimize yarar.
Oyun canavarı Packard Bell'ler ise yüksek fiyatlarla satılıyor (2.el bulmak biraz zor :D)
Hp'ler ise hala 2.el olarak satılmakta , kullanımda (Bunlar çocuk pc'si,almanızı tavsiye etmem.. :D )

-Ne diyeyim ; ASUS EN KÖTÜ PC !


Adam cahillikte ultra kombo yapmış
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NaxeRa 7 yıl
Para verilmez buna.
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Augias 7 yıl
Yakın arkadaşım bu dizüstüne yaklaşık 4000 tl vererek aldı.
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NicolasS 7 yıl
Laptobun tasarimina berbat diyenleri anlamak mumkun degil,arkadan bakinca lamborghiniyi animsatmasi vede tus takimin kalitesi ortada,satin almiycaksaniz bari camur atmayin laptoba !!
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yenerbalcı 7 yıl
sabe

Parası olup kafası olmayanlar için.

+1

tasarım hiç güzel değil 2000 tl den fazla verilmez

1 - Profesyonel değil
2 - Ekran kötü
3 - Kasa tasarımı berbat
4 - Çok fazla güç tüketmesi
5 - Çok yüksek fiyat

sonuç : Bu dizüstü sadece göz boyamadır

Parası olan böyle bir şey alsın
dell.com/...
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vidoko 8 yıl
bunu lsnans parasıyla bir laptop alınır :DD
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Tunyukuk 8 yıl
Hitap edebileceği kesim belli
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turbo-powwer 8 yıl
3 GB GDDR 5 bellek kullanılmasının sebebi 3D uygulamalarda yüksek işlem ve bellek gerektiren anlarda performansı en üst seviyelerde tutmak. Sonuçta Full Hd panel 3D olunca fazla bellek kullanımı kaçınılmaz olacaktır.Birde unutmadan ekran kartı modeli olarakta sadece GTX 460M olmayacak tahminim , olursa da saat hızlarının daha yüksek olacağını tahmin ediyorum saygılar :)
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infom@n 8 yıl
Orijinal Lamborghini boyası var üstünde. Parlak olması bundan dolayı
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prince_de_lyon 8 yıl
bendede vx2s var halen kullaniyorum sorunsuz sifirdan farki yok bence aciklanacak paraya deger cunku alinca kalitesi anlasiliyo ozellikle ekran kalitesi son derece harika ben aldigimda 2200 euro ydu simdide o fiyatlara cikar sanirim
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