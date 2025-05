Valve, el konsolları için büyük güncelleme yayınladı: İşte SteamOS 3.7.8 yenilikleri

Tam Boyutta Gör Valve, SteamOS 3.7.8 güncellemesini yayınladı. Steam Deck'e yepyeni özellikler getiren ve Lenovo’nun Legion Go, Asus'un ROG Ally serisi gibi üçüncü taraf el konsollarını destekleyen ilk SteamOS sürümü. Güncelleme, el konsollarının pil ömrünü korumaya yardımcı olacak bir özelliği de içeren dikkat çekici yenilikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri getiriyor.

SteamOS 3.7.8 güncellemesi neler getiriyor?

SteamOS 3.7.8 ile gelen kullanışlı yeni özelliklerden belki de en önemlisi; pil şarj sınırını %80'e ayarlama. Bu değişiklik, konsol her zaman güce bağlı olduğunda veya pili nadiren tamamen tükendiğinde pil ömrünü korumaya yardımcı olacak. İşletim sistemi artık Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği ve ekranlarda (hem dahili hem harici) kare sınırlamayı destekliyor.

Diğer değişiklikler arasında; takılı kalan kontrolcüler ve çalışmayan Switch Pro Controller jiroskopu ile ilgili sorunlar için düzeltmeler, desteklenen Bluetooth cihazları için Bluetooth ses düzeltmeleri, yeni pil seviyesi göstergesi, AMD P-State CPU frekans kontrol desteği, surround ses için düzeltmeler, belirli ekranlar için gelişmiş uyumluluk (TCL FireTV ve Dell VRR özellikli monitörler) ve No Rest for the Wicked için performans iyileştirmeleri yer alıyor.

Daha yeni Arch Linux tabanına geçildi

Linux çekirdeği 6.11 sürümüne güncellendi

Mesa grafik sürücüsü güncellendi

Masaüstü modu artık KDE Plasma 6.2.5 ile geliyor

VRR destekli ekranlar için kare hızı sınırlama geldi

Pil şarj limiti ayarı eklendi (%80)

Lenovo Legion Go S için resmi destek eklendi

ROG Ally ve diğer AMD el konsolları için daha iyi destek

SteamOS kurtarma imaj dosyası güncellendi

Proteus Byowave kontrolcü desteği eklendi

Switch Pro Controller gyro sorunu giderildi

Steam’den çıkarken oluşan kontrolcü takılmaları giderildi

Bluetooth kapalıyken cihazı uyandırma sorunu düzeltildi

Masaüstü mod için kulaklık mikrofon desteği eklendi

Desteklenen cihazlar için pil seviyesi göstergesi eklendi

AirPods için AAC codec hatası düzeltildi

AMD P-State desteği etkinleştirildi

No Rest for the Wicked oyunundaki performans sorunu giderildi

KDE Filelight artık yüklü geliyor

Oyun modu ve masaüstü modu geçişleri daha hızlı ve kararlı

Surround ses desteği etkinleştirildi (Yalnızca masaüstü modda açılabiliyor)

