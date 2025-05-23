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    Valve, el konsolları için büyük güncelleme yayınladı: İşte SteamOS 3.7.8 yenilikleri

    Valve, bir süredir betada olan SteamOS 3.7.8 sürümünü yayınladı. Bu, Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go ve yakında çıkacak olan Lenovo Legion Go S el konsolları için büyük bir güncelleme.

    Valve Steam Deck SteamOS 3.7.8 güncellemesi çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Valve, SteamOS 3.7.8 güncellemesini yayınladı. Steam Deck'e yepyeni özellikler getiren ve Lenovo’nun Legion Go, Asus'un ROG Ally serisi gibi üçüncü taraf el konsollarını destekleyen ilk SteamOS sürümü. Güncelleme, el konsollarının pil ömrünü korumaya yardımcı olacak bir özelliği de içeren dikkat çekici yenilikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri getiriyor.

    SteamOS 3.7.8 güncellemesi neler getiriyor?

    SteamOS 3.7.8 ile gelen kullanışlı yeni özelliklerden belki de en önemlisi; pil şarj sınırını %80'e ayarlama. Bu değişiklik, konsol her zaman güce bağlı olduğunda veya pili nadiren tamamen tükendiğinde pil ömrünü korumaya yardımcı olacak. İşletim sistemi artık Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği ve ekranlarda (hem dahili hem harici) kare sınırlamayı destekliyor.

    Diğer değişiklikler arasında; takılı kalan kontrolcüler ve çalışmayan Switch Pro Controller jiroskopu ile ilgili sorunlar için düzeltmeler, desteklenen Bluetooth cihazları için Bluetooth ses düzeltmeleri, yeni pil seviyesi göstergesi, AMD P-State CPU frekans kontrol desteği, surround ses için düzeltmeler, belirli ekranlar için gelişmiş uyumluluk (TCL FireTV ve Dell VRR özellikli monitörler) ve No Rest for the Wicked için performans iyileştirmeleri yer alıyor.

    • Daha yeni Arch Linux tabanına geçildi
    • Linux çekirdeği 6.11 sürümüne güncellendi
    • Mesa grafik sürücüsü güncellendi
    • Masaüstü modu artık KDE Plasma 6.2.5 ile geliyor
    • VRR destekli ekranlar için kare hızı sınırlama geldi
    • Pil şarj limiti ayarı eklendi (%80)
    • Lenovo Legion Go S için resmi destek eklendi
    • ROG Ally ve diğer AMD el konsolları için daha iyi destek
    • SteamOS kurtarma imaj dosyası güncellendi
    • Proteus Byowave kontrolcü desteği eklendi
    • Switch Pro Controller gyro sorunu giderildi
    • Steam’den çıkarken oluşan kontrolcü takılmaları giderildi
    • Bluetooth kapalıyken cihazı uyandırma sorunu düzeltildi
    • Masaüstü mod için kulaklık mikrofon desteği eklendi
    • Desteklenen cihazlar için pil seviyesi göstergesi eklendi
    • AirPods için AAC codec hatası düzeltildi
    • AMD P-State desteği etkinleştirildi
    • No Rest for the Wicked oyunundaki performans sorunu giderildi
    • KDE Filelight artık yüklü geliyor
    • Oyun modu ve masaüstü modu geçişleri daha hızlı ve kararlı
    • Surround ses desteği etkinleştirildi (Yalnızca masaüstü modda açılabiliyor)

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    gun 5 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 5 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 12 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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