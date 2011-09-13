Asus, MeeGo işletim sistemli Eee PC X101'i Amerika'da satışa sundu

Asus yeni netbook modellerinden Eee PC X101'i Amerika'da satışa sundu. Diğer netbook modellerinden farklı olarak MeeGo işletim sistemiyle gelen bilgisayara 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran eşlik ediyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel Atom N435 işlemcisinden alan Eee PC X101, 1GB RAM ve 8GB SSD depolama sürüücüs ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, microSD kart slotu ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen sistem, tam şarj ile 4 saate kadar çalışabiliyor.

Asus Eee PC X101'in Amerika satış fiyatı ise 199$.