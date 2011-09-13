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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, MeeGo işletim sistemli Eee PC X101'i Amerika'da satışa sundu

7 yıl
10,2b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni netbook modellerinden Eee PC X101'i Amerika'da satışa sundu. Diğer netbook modellerinden farklı olarak MeeGo işletim sistemiyle gelen bilgisayara 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran eşlik ediyor.
İhtiyaç duyduğu gücü 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel Atom N435 işlemcisinden alan Eee PC X101, 1GB RAM ve 8GB SSD depolama sürüücüs ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, microSD kart slotu ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen sistem, tam şarj ile 4 saate kadar çalışabiliyor.
Asus Eee PC X101'in Amerika satış fiyatı ise 199$.

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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar PowerPoint sunumlar çalıştırılabilir mi ? Öyle ise biz gezen eğitimciler için iyi olabilir ama çalıştıracağını sanmıyorum.
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Recharged 7 yıl
MeeGo ne kadar iyi olabilir ki ?
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NDS 7 yıl

Eagle Claw
MeeGo ne kadar iyi olabilir ki ?

bu donanımla windows'tan çok daha iyi olacağı kesin
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Bl00dyHell 7 yıl

Eagle Claw

MeeGo ne kadar iyi olabilir ki ?


Bir netbook'a Windows ne kadar gereksiz, hiç düşündünüz mü bunu?
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Bl00dyHell 7 yıl
ASUS'un ürünlerinde GNU/Linux tabanlı işletim sistemlerine de yer vermesi gerçekten sevindirici.
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sahoron 7 yıl
alınabilir bir cihaz
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