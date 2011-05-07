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Asus, N serisi dizüstü bilgisayarlarına Sandy Bridge tabanlı iki yeni model ekliyor

8 yıl
19,5b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee Pad Transformers isimli tablet bilgisayarı için belirlediği agresif fiyat stratejisiyle yoğun ilgi gören ve son birkaç gündür gelen talebi karşılayamadığı konuşulan Asus, N serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni modeller ekliyor. Avrupa satışa sunulacağı açıklanan N53SV-SX387V ve N53SN-SZ127V kod adlı yeni modeller, Intel'in Huron River platformunu kullanıyorlar.

Asus'un yeni dizüstü bilgisayar modellerinden N53SV-SX387V, 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Sandy Bridge mimarisini temel alan 2.3GHz hızındaki çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar 4GB DDR3 bellek, 500GB (5400 devir/dakika hızında) sabit disk ve GeForce GT 540M ekran kartıyla geliyor ve bu sayede hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Asus tarafından "taşınabilir eğlence merkezi" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar, 4x hızındaki Blu-ray sürücüsüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Asus'un diğer modeli N53SN-SZ127V ise daha güçlü donanım özellikleriyle geliyor. 15.6-inç boyutundaki ekranında Full HD çözünürlük desteği sunan dizüstü bilgisayar, Sandy Bridge mimarisini temel alan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle geliyor. 6GB DDR3 bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli disk ile donatılan sisteme ekran kartı olarak GeForce GT 550M eşlik ederken, diğer model ile benzer şekilde 4x hızında Blu-ray sürücüsüne de yer veriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Asus tarafından her ikisi de "taşınabilir eğlence merkezi" olarak tanımlanan yeni dizüstü bilgisayarların ortak özellikleri arasında 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, USB 3.0 desteği, HDMI konnektörü, 6 hücreli pil ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Yeni dizüstü bilgisayarlarda N53SV-SX387V, 949 Avro, N53SN-SZ127V ise 1299 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.


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DH Misafiri 7 yıl
OCZ ssd sata 3 disktaktım.330 TL ye aldım. Bilgisayar formattan hemen sonra 9 sn de, formattan sonra diğer programlarla 15 snde açılıyor. SSD gerçekten 4 katı hız kattı bilgisayarıma...
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DH Misafiri 7 yıl
şu an son deme kadar asus diyordum ama, şu yorumu okuyunca kararsızım, gündemde dell çok yaygın ama bilemiyorum servis çok önemli dell yöneticileri yerinde servis garantisi veriyorlar.çok da iyi yapıyorlar, ama 6 senedir, asus kullanıcısı olarak gerçekten kıyas yapmak istemiyorum selamlar asus.
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DH Misafiri 7 yıl
Neyse ürünü servise göndercem. Psikolojim bozuldu. Açılış süresi yüklü programlarla 1 dk altına düşene kadar istemicem. kendileri kullansınlar gerekirse hiç göndermesinler. :((( Bu sadece benim sorununm değil. Tüm asus 53sn kullanıcalrın forumlardaki yorumları benim gibi..
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DH Misafiri 7 yıl
Peki oguzhantezel92 kardeşim. Orda bahsettiğim 1100 Tl lik Dell bilgisayar SSD diskmi kullanıyo. 5400 rpm lik daha düşük bir disk kullanıyor. Burda başka bir sorun var ama ney.. N53SN-SZ002V CORE i7-2630QM 2.0 GHZ, 16 GB(yükseltildi) DDR3 1333 RAM, 640 GB HDD(7200 rpmlikyeni disk takıldı), GF550M, 15.6 FULL HD, WİN7 PREMİUM 64 bit BU bilgisayar ssd disksiz diğerleri gibi neden hızlı boot olamaz.
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oguzhantezel92 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Peki oguzhantezel92 kardeşim. Orda bahsettiğim 1100 Tl lik Dell bilgisayar SSD diskmi kullanıyo. 5400 rpm lik daha düşük bir disk kullanıyor. Burda başka bir sorun var ama ney.. N53SN-SZ002V CORE i7-2630QM 2.0 GHZ, 16 GB(yükseltildi) DDR3 1333 RAM, 640 GB HDD(7200 rpmlikyeni disk takıldı), GF550M, 15.6 FULL HD, WİN7 PREMİUM 64 bit BU bilgisayar ssd disksiz diğerleri gibi neden hızlı boot olamaz.

hızlı bootu sağlayan ne ekran kartıdır ve ramdir
SSD nin erişim hızı yüksek olduğu için boot hızlıca yapılır 500 tl yi boşuna harcamışsınız
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DH Misafiri 7 yıl
Ürün : Asus
Model : N53SN-SZ002V
S.N.: B2N0AS29041409B
AYRINTI: N53SN-SZ002V CORE i7-2630QM 2.0 GHZ, 4GB DDR3 1333 RAM, 640 GB HDD, GF550M, 15.6 FULL HD, WİN7 PREMİUM
Ben mart 2011 sonuna doğru bu modeli aldım. Kendi temel programıyla booot açılış hızı 1,5 dk.. Temel programlar yüklendiğinde tamamen açılma süresi 2,5 dk yı buluyor.
Orjinal formatı kaldırıp korsan format ve driver yüklendiğinde açılış süresi 1 dk 20 sn.. Programlarla 2 dk yı geçiyor.
Şimdi Ramini 16 gb a çıkarttım. Harddiskini seagate momentus 7200 rpm disk takarak değiştirdim. Buna göre açılış süresi temel format ve driverlerle 1 dk fulL programalrda 2 dk ya yaklaşıyor açılış süresi. Maliyet= 2400 tl + 500 tl sonradan masrafla 2900 tl harcadım.. Arkadaşımın 1100 tl ye aldığı dell bilgisayar 30 sn de full açılıyor. Ve şuan benimle dalga geçiyor.
Bilgisayarımı en azından bir dual core dizüsütü açılışı kadar nasıl hızlandırabilirim. Ben bilg. programcısıyım ama çözemdim. Lütfen yardımcı olun. Kesinlikle Asus 53sn modellerinden almayın. Ben yandım siz yanmayın.. Saygılar :(
AKTİF BİR SON KULLANICI; Servet ARIKAN
uzmanelektronik@hotmail.com
04528255051
05358893908
1 Yanıt Yanıtla
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oguzhantezel92 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ürün : Asus
Model : N53SN-SZ002V
S.N.: B2N0AS29041409B
AYRINTI: N53SN-SZ002V CORE i7-2630QM 2.0 GHZ, 4GB DDR3 1333 RAM, 640 GB HDD, GF550M, 15.6 FULL HD, WİN7 PREMİUM
Ben mart 2011 sonuna doğru bu modeli aldım. Kendi temel programıyla booot açılış hızı 1,5 dk.. Temel programlar yüklendiğinde tamamen açılma süresi 2,5 dk yı buluyor.
Orjinal formatı kaldırıp korsan format ve driver yüklendiğinde açılış süresi 1 dk 20 sn.. Programlarla 2 dk yı geçiyor.
Şimdi Ramini 16 gb a çıkarttım. Harddiskini seagate momentus 7200 rpm disk takarak değiştirdim. Buna göre açılış süresi temel format ve driverlerle 1 dk fulL programalrda 2 dk ya yaklaşıyor açılış süresi. Maliyet= 2400 tl + 500 tl sonradan masrafla 2900 tl harcadım.. Arkadaşımın 1100 tl ye aldığı dell bilgisayar 30 sn de full açılıyor. Ve şuan benimle dalga geçiyor.
Bilgisayarımı en azından bir dual core dizüsütü açılışı kadar nasıl hızlandırabilirim. Ben bilg. programcısıyım ama çözemdim. Lütfen yardımcı olun. Kesinlikle Asus 53sn modellerinden almayın. Ben yandım siz yanmayın.. Saygılar :(

AKTİF BİR SON KULLANICI; Servet ARIKAN
uzmanelektronik@hotmail.com
04528255051
05358893908


sizin ihtiyacınız olan şey sadece SSD
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Sadece Sürücü 8 yıl
Bu N serisinin hoparlörleri bozuk ki. İlk önce hoparlör işini çözsünler ondan sonra yeni ürün çıkarsınlar. Müşteriden sürekli bildirim almasına rağmen sorun yok demesi AS:US'a yakışmıyor.
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kijiro 8 yıl
İki tane N53 kullandım ama bende hiç hoperlör sorunu çıkmadı..Galiba biraz şans işi..

Tüm serinin hoperlörü bozuk demek ise haksız bir genelleme olmuş.
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