Asus, N serisi dizüstü bilgisayarlarına Sandy Bridge tabanlı iki yeni model ekliyor

Eee Pad Transformers isimli tablet bilgisayarı için belirlediği agresif fiyat stratejisiyle yoğun ilgi gören ve son birkaç gündür gelen talebi karşılayamadığı konuşulan Asus, N serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni modeller ekliyor. Avrupa satışa sunulacağı açıklanan N53SV-SX387V ve N53SN-SZ127V kod adlı yeni modeller, Intel'in Huron River platformunu kullanıyorlar.

Asus'un yeni dizüstü bilgisayar modellerinden N53SV-SX387V, 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Sandy Bridge mimarisini temel alan 2.3GHz hızındaki çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar 4GB DDR3 bellek, 500GB (5400 devir/dakika hızında) sabit disk ve GeForce GT 540M ekran kartıyla geliyor ve bu sayede hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Asus tarafından "taşınabilir eğlence merkezi" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar, 4x hızındaki Blu-ray sürücüsüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Asus'un diğer modeli N53SN-SZ127V ise daha güçlü donanım özellikleriyle geliyor. 15.6-inç boyutundaki ekranında Full HD çözünürlük desteği sunan dizüstü bilgisayar, Sandy Bridge mimarisini temel alan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle geliyor. 6GB DDR3 bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli disk ile donatılan sisteme ekran kartı olarak GeForce GT 550M eşlik ederken, diğer model ile benzer şekilde 4x hızında Blu-ray sürücüsüne de yer veriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Asus tarafından her ikisi de "taşınabilir eğlence merkezi" olarak tanımlanan yeni dizüstü bilgisayarların ortak özellikleri arasında 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, USB 3.0 desteği, HDMI konnektörü, 6 hücreli pil ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Yeni dizüstü bilgisayarlarda N53SV-SX387V, 949 Avro, N53SN-SZ127V ise 1299 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.