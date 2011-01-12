Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin yeni üyesi lanse edildi: Maximus IV Extreme

Asus ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan P67 çipsetli yeni anakartı Maximus IV Extreme'i resmi olarak duyurdu. ROG serisi altında hazırlanan ve oyuncularla birlikte hız aşırtma tutkunlarını hedef alan anakart, LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor ve 2200MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Agresif tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken anakart, ROG serisine özgü Asus teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve Nvidia'nın SLI ile AMD'nin Crossfire X teknolojilerine destek sunan anakart, Siyah ve Kırmızı'nın egemen olduğu dikkat çekici görünümüyle merak uyandırmayı başarıyor.

Hız aşırtma profesyonelleri için gelişmiş BIOS özelliklerine sahip olan anakart, dört adet SATA-III, dört adet SATA-III, çift Gigabit Ethernet, iki adet eSATA ve 10 adet USB 3.0 portuna sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve kart üstü kontrol/hız aşırtma butonlarına sahip olan anakart pasif soğutma sistemi ile geliyor.

ROG serisine özgü ROG Connect ve iDirect gibi özellikler ile kullanıcıların cep telefonu veya dizüstü bilgisayar kullanarak hız aşırtma yapmalarına olanak tanıyan anakart, donanımsal voltaj takibi için kart üstü voltaj okuma noktalarına da sahip. Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen Maximus IV Extreme'in yurt dışı satış fiyatı 329 Avro olarak açıklandı.