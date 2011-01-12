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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin yeni üyesi lanse edildi: Maximus IV Extreme

8 yıl
29,8b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan P67 çipsetli yeni anakartı Maximus IV Extreme'i resmi olarak duyurdu. ROG serisi altında hazırlanan ve oyuncularla birlikte hız aşırtma tutkunlarını hedef alan anakart, LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor ve 2200MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Agresif tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken anakart, ROG serisine özgü Asus teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve Nvidia'nın SLI ile AMD'nin Crossfire X teknolojilerine destek sunan anakart, Siyah ve Kırmızı'nın egemen olduğu dikkat çekici görünümüyle merak uyandırmayı başarıyor.

Hız aşırtma profesyonelleri için gelişmiş BIOS özelliklerine sahip olan anakart, dört adet SATA-III, dört adet SATA-III, çift Gigabit Ethernet, iki adet eSATA ve 10 adet USB 3.0 portuna sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve kart üstü kontrol/hız aşırtma butonlarına sahip olan anakart pasif soğutma sistemi ile geliyor.

ROG serisine özgü ROG Connect ve iDirect gibi özellikler ile kullanıcıların cep telefonu veya dizüstü bilgisayar kullanarak hız aşırtma yapmalarına olanak tanıyan anakart, donanımsal voltaj takibi için kart üstü voltaj okuma noktalarına da sahip. Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen Maximus IV Extreme'in yurt dışı satış fiyatı 329 Avro olarak açıklandı.


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Ethnicity 8 yıl
2 yıl sonra asusun çıkartacağı anakartın adı : "Asus maximuZ oburix asterix extreme black edition"
Rog serisi hangisi amd hangisi intel belli değil artık,isimleri pascal üçgeni gibi arttıra arttıra bi öncekiyle bağlantılı şekilde gidiyor.
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uyesercan 8 yıl

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2 yıl sonra asusun çıkartacağı anakartın adı : "Asus maximuZ oburix asterix extreme black edition"
Rog serisi hangisi amd hangisi intel belli değil artık,isimleri pascal üçgeni gibi arttıra arttıra bi öncekiyle bağlantılı şekilde gidiyor.


aslinda seri çok kolay,,

rampage serisi : x48,x58 gibi en üst seviye chipset
maximuss serisi : x38,p55,p67 gibi orta seviye chipset
crosshair serisi : amd için üst seviye, yani FX serisi, 790FX,890FX..
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Devil01 8 yıl
"Winter"
Uygulama değil ama bu sistemi bile yavaşlatacak birini tanıyorum.
Ard-arda 3-5 oyun açar, üstüne photoshop çalışır, müziği de sonuna kadar açar...
Kapatma tuşunu unutuyor kankim...
Bu arada kartta 4 yerine 6 am slotu olsaymış işte tam hayalimdeki kart diyebilirdim.
Konu dışı : Terabit Ethernet'e ne oldu?
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PROOF# 8 yıl
o değil de i7 2500K nin ceşitleri neler olacak cıkacak mı acaba?
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setek01 8 yıl
LGA1155 işlemciler giriş fiyatlarında LGA1156 işlemci fiyatlarına göre fazla bir artış yapmadan ve bellek başarımı güç tüketimi turbo Boost 2.0 ve entegre grafik konusunda daha başarılı olarak piyasaya iyi giriş yaptılar. Core i5 760 ile Core i5 2500k arasında çok aşırı bir fark yok. Ancak anakart üreticilerinde aynı durum söz konusu değil. Aynı fiyatlardan giriş yapmalarını beklerdim.
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Iron Mask 8 yıl
Ram slotları ve Güney köprüsü arasına, phase yerleştirilmiş anakart ilk kez görüyorum.
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maliahmet1 8 yıl
bunu level dergisinde gördüm güzel kart ama fiyatı baya pahalı
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ahmetkep 8 yıl
Anakart extreme tarzı yapılmış.Performans meraklıları için ideal.
Soket 1155 görünüşe göre kullanıcının yeni gözdesi olacak.1155 e uyumlu anakartların yavaş yavaş çeşitlendiğini görüyoruz.Bu gidişle Phenom X4 X6 lar hatta 1366 satışlarının ciddi bir düşüşe geçeceğini düşünüyorum.
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Reddemon35 8 yıl

ahmetkep

Anakart extreme tarzı yapılmış.Performans meraklıları için ideal.
Soket 1555 görünüşe göre kullanıcının yeni gözdesi olacak.1555 e uyumlu anakartların yavaş yavaş çeşitlendiğini görüyoruz.Bu gidişle Phenom X4 X6 lar hatta 1366 satışlarının ciddi bir düşüşe geçeceğini düşünüyorum.




Soket 1155 Demek istedin Heralde
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