Bu monitörler havayı da temizliyor

Asus VU Air Ionizer serisi
Asus VU Air Ionizer adıyla satışa sunulan monitör serisi, uzun süre ekran başında oturan kullanıcılara daha temiz bir hava sunmayı amaçlıyor. Dahili bir hava temizleyici, 1 metreküplük havayı yüzde 90 oranında partiküllerden temizleyebiliyor. Filtre barındırmayan iyonizerler daha çok önündeki havayı temizlemeye yönelik. Tüm odayı temizlemeye yetecek kadar güçlü değil.
Full HD IPS panel barındıran seride 3 model yer alıyor. 23.8 inç, 27 inç, 34 inçlik boyutlarda 100Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi mevcut. Monitör kutuları ise masa organizeri, telefon standı veya dizüstü yükseltici gibi amaçlar için kullanılabiliyor. Asus VU Air Ionizer serisi 129$ başlangıç fiyatına sahip.
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