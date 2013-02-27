Asus PadFone Infinity video ön inceleme "Şaşıracaksınız. Hızlı ve Zarif"

ASUS'un ses getiren fakat bir türlü kolay alınabilir olmayan PadFone ailesinin en yeni üyesi PadFone Infinity, parlak Full HD ekranlı Tablet Dock ünitesi bir yana, 5" Full HD çözünürlükteki Super IPS ekranı, zarif alüminyum kasası ve hızı ile telefon hali kullanıcıları büyülüyor.
Sanırım yurt dışındasınız çünkü amazon ülkemize telefon gönderimi yapmıyor.
üstad,
amazondan sipariş verdim yazmışsın, eline geçti mi cİhaz?
64gb mi 32 gb mi istedin?
bi de fiyatı yazsan süper olurdu.
Note 2 ile takas düşünen olursa pm atsın lütfen.
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