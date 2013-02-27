Asus PadFone Infinity video ön inceleme "Şaşıracaksınız. Hızlı ve Zarif"

ASUS'un ses getiren fakat bir türlü kolay alınabilir olmayan PadFone ailesinin en yeni üyesi PadFone Infinity, parlak Full HD ekranlı Tablet Dock ünitesi bir yana, 5" Full HD çözünürlükteki Super IPS ekranı, zarif alüminyum kasası ve hızı ile telefon hali kullanıcıları büyülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.