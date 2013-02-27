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Asus PadFone Infinity video ön inceleme "Şaşıracaksınız. Hızlı ve Zarif"

6 yıl
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un ses getiren fakat bir türlü kolay alınabilir olmayan PadFone ailesinin en yeni üyesi PadFone Infinity, parlak Full HD ekranlı Tablet Dock ünitesi bir yana, 5" Full HD çözünürlükteki Super IPS ekranı, zarif alüminyum kasası ve hızı ile telefon hali kullanıcıları büyülüyor.
  

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DH Misafiri 5 yıl
merhaba ; asus tablet i telefon olmadan tek başınada kullanabiliyormuyuz. sorumu cevaplandırısanız sevinirim teşekkürler
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Dozaj Filesi 5 yıl
Merak edenler icin yaziyorum. Telefon ve tablet gercekten cok guzel. Her ne kadar samsung note fani olsamda asus padfone infinity cok kaliteli duruyor. Ayrica inanilmaz bir şekilde sarji 2 gun net gidiyor.(sadece telefon) merak edenle icin 899$ aldim. Sorularinizi cevaplandirabilirim
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thorondor06 5 yıl Dozaj Filesi
Dozaj Filesi

Merak edenler icin yaziyorum. Telefon ve tablet gercekten cok guzel. Her ne kadar samsung note fani olsamda asus padfone infinity cok kaliteli duruyor. Ayrica inanilmaz bir şekilde sarji 2 gun net gidiyor.(sadece telefon) merak edenle icin 899$ aldim. Sorularinizi cevaplandirabilirim

Sanırım yurt dışındasınız çünkü amazon ülkemize telefon gönderimi yapmıyor.
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senersongur 5 yıl
1200 TL civarına gideri olur ülkemizde.
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Dozaj Filesi 5 yıl
az önce amazondan champagne gold 64gb rengini sipariş ettim. 2 hafta sonra elimde olur inşallah
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ynsnln 5 yıl
Dozaj Filesi

az önce amazondan champagne gold 64gb rengini sipariş ettim. 2 hafta sonra elimde olur inşallah

üstad,
amazondan sipariş verdim yazmışsın, eline geçti mi cİhaz?
64gb mi 32 gb mi istedin?
bi de fiyatı yazsan süper olurdu.
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akademici 5 yıl
elimde kayitli 32gb infinity bulunmaktadir kayit evraklari ile birlikte teslim edilecektir kayit onaylanmistir.isteyenler pm gonderebilir.
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muratkaya 5 yıl
Bir note 2 kullanıcısı olarak tam ihtiyacım olan telefondu ama ülkemize bir türlü gelmedi. Ebay'dan 850-950$ gibi fiyatlarla alınabiliyor ama o da pasaport kaydıydı bilmem neydi derken tonla sıkıntı.

Note 2 ile takas düşünen olursa pm atsın lütfen.
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DH Misafiri 5 yıl
ya bnde tablet var fonepad ona nasıl sım kart takıcam kart takma yeri normal trkcell hatlarına gore kucuk
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Sebnem Ferah 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya bnde tablet var fonepad ona nasıl sım kart takıcam kart takma yeri normal trkcell hatlarına gore kucuk

Kestirceksin hattı
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DH Misafiri 6 yıl
TF3OOTG MODEL KODLU 3G ÖZELLIKLI TABLET ALDIM ANCAK TELEFON OLARAK KULLANAMIYORUM.NASIL KULLANABILIRIM YARDIMCI OLURMUSUNUZ
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar bende bu telefonun yalniz tableti var. arkasina takilan telefon yok.. turkiyede bulunur mu acaba bu parca? tesekkurler...
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Regionella 6 yıl
çpk pahalı çok.
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KütahyanınPınarları 6 yıl
"Apple Iphone Fun Group" görmesin bunu. Apple ın diğer benzerlik iddaları bazen komik görünsede bu telefona laf atarsa hiç şaşırmam. Gerçekten baya baya andırıyor. Belki de anlaştılar.
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AşiN@ 6 yıl
Ne zaman satişa çıkacak acaba yaa birde şu asus menü görselini değiştirseydin ne oldur hee ne olurduuu? :)
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