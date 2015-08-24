Asus, USB 3.1 Gen 2 Type-C ön panel yükseltme setini duyurdu

USB 3.0 bağlantı teknolojisi artık bilgisayar kasalarında yaygın bir şekilde kendisine yer bulabilirken, USB 3.1 teknolojisi de sessiz ama derinden onu takip ediyor. Gen 1 ve Gen 2 şeklinde ikiye ayrılan ve Gen 2 standardı ile 10Gbps hızlarına imkan tanıyan USB 3.1 için Asus bir yükseltme seti yayımladı.





Z170 çipseti taşıyan herhangi anakarta uyumlu olan bu yeni set boş olan SATA Express portundan kasaya takılıyor ve ön kısımda USB 3.1 Gen2 Type-C bağlantısı sahibi olmanızı sağlıyor.





Set bir Optik sürücü yuvasına takılabiliyor ve iki adet USB 3.1 Gen2 Type-C bağlantısı barındırıyor. Ancak sol taraftaki bağlantı 100Watta kadar enerji verebilirken, sağ taraftaki bağlantıda böyle bir özellik yok.





Kolay bir şekilde takılabilen seti yuvaya yerleştirdikten sonra SATA Express ve iki Molex kablosu bağlantılarını yapıyor ve gerekli yazılımları yükledikten sonra kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Ayrıca kutu içerisindeki PCI-e kartını çıkararak doğrudan anakarta bağlayabilir ve Type-C bağlantılarını arka kısma alabilirsiniz. Setin fiyatı henüz belli değil.

http://www.tomshardware.com/news/asus-usb3.1-gen2-front-panel,29901.html