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Asus, USB 3.1 Gen 2 Type-C ön panel yükseltme setini duyurdu

3 yıl
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, USB 3.1 Gen 2 Type-C ön panel yükseltme setini duyurdu

USB 3.0 bağlantı teknolojisi artık bilgisayar kasalarında yaygın bir şekilde kendisine yer bulabilirken, USB 3.1 teknolojisi de sessiz ama derinden onu takip ediyor. Gen 1 ve Gen 2 şeklinde ikiye ayrılan ve Gen 2 standardı ile 10Gbps hızlarına imkan tanıyan USB 3.1 için Asus bir yükseltme seti yayımladı.

Z170 çipseti taşıyan herhangi anakarta uyumlu olan bu yeni set boş olan SATA Express portundan kasaya takılıyor ve ön kısımda USB 3.1 Gen2 Type-C bağlantısı sahibi olmanızı sağlıyor. 

Set bir Optik sürücü yuvasına takılabiliyor ve iki adet USB 3.1 Gen2 Type-C bağlantısı barındırıyor. Ancak sol taraftaki bağlantı 100Watta kadar enerji verebilirken, sağ taraftaki bağlantıda böyle bir özellik yok. 

Kolay bir şekilde takılabilen seti yuvaya yerleştirdikten sonra SATA Express ve iki Molex kablosu bağlantılarını yapıyor ve gerekli yazılımları yükledikten sonra kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Ayrıca kutu içerisindeki PCI-e kartını çıkararak doğrudan anakarta bağlayabilir ve Type-C bağlantılarını arka kısma alabilirsiniz. Setin fiyatı henüz belli değil.  

http://www.tomshardware.com/news/asus-usb3.1-gen2-front-panel,29901.html Yorum Yaz
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saylia 3 yıl
üreticiler, kullanicinin kafasini karistiriyor. o kadar teknoloji meraklisiyim, takip de ediyorum, su usb standardi konusunda kafam karisik. en iyisi type c degil mi. baskasiyla niye ugrasiyorlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Hmm demek ki önce bi Z170 çipseti taşıyan bi anakart almak lazım ondan sonra da bu usb 3.1 yükseltme setini alabiliriz
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St Batuhan 3 yıl
Fiyatı pahalı olacaktır ve fazla yer kaplayıp, kapladığı alanda başka artısı olmamasıyla tercih sebebini azaltıyor. Haberi açarken olan heyecanım resimle birlikte uçtu zaten. Şuna 2 tane de standart usb 3.0 ekle ya da daha güzeli standart 3.1 ekle. En azından biraz daha işlevsel olsun ve fiyatını da, kapladığı alanı da hak etsin. Asus sonuçta fiyatı düşük tutmayacaktır!
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Mianfei 3 yıl
krdş çok uzun işlemlermiş olmaz
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selcuksert38 3 yıl
kurulu sistemi güncel tutmak isteyenler için iyi çözüm ancak fiyatı önemli
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