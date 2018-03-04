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Asus ZenFone 5 Lite'ı inceledik: 4 kamerası var

1 yıl
5,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone 5 ailesi yüksek performanslı ZenFone 5z modeliyle konuşulsa da piyasaya ilk girecek model, fiyatıyla da rekabetçi olacağı söylenen 4 kameralı ZenFone 5 Lite olacak. İşte tüm detaylar.
Asus ZenFone 5 ailesinin piyasaya ilk girecek olan aynı zamanda fiyat konusunda rekabetçi olacağı söylenen modeli ZenFone 5 Lite'ı inceledik. Önde ve arkada iki kamerası olan telefonun tüm detayları ve deneyimlerimiz bu videoda. 

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Eeltorm 1 yıl en beğenilen
1500tl olursa alınır yoksa alınmaz.
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fuckulteli 1 yıl
Erdi abim senin anlatımınla inceleme izleyip/dinlemek gayet keyifli. (evet bazı zamanlar hızına yetişemediğimiz doğrudur :))
Vestel'in Z20'si 2100 lirayken bakalım kaç liradan satışa sunulacak, Asus oldukça şık gözüküyor.
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Crauls 1 yıl
emegıne saglık Erdi on ınceleme baya detaylı ve guzel olmus,dediğin gibi cok hızlı anlatıyorsun can kulagıyla dınlemek bıle yetmıyor tekrar oynatım yapıyoruz.Telefona gelırsek 4 gb 64gb romlu versıyon gelırse,radyo vergısıde var,1500 den asagı gelmez ve pekte şansı olmaz.Gırıs orta sevıye gıbı olmus,kamera gun ısıgında fıyatına gore ıyı sonuclar verebılır gelınce bakmak lazım,ve asusun ıvır zıvır dolu stokm arayuzu ne alem de onada bakmak gerek.
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mert1907 1 yıl
Normal modelinden daha şık duruyor bana göre.
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a_y_k_u_t 1 yıl
1500 tl bandında Xiaomi Mi Note 3 gibi bir model varken zenfone 5 lite'ın 1250-1350 fiyatında olması gerekiyor bence. 1130 liraya xiaomi a1 varken 1250 liraya gelse anca satar gerçi :) Kameralar dışında diyeyim de hakkını yemeyelim.
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Usbehci 1 yıl
Başlık sanki incelemenin kısa özeti gibi olmuş :D
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Barni Moloztaş 1 yıl
Kameranın telefonu var
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Eeltorm 1 yıl en beğenilen
1500tl olursa alınır yoksa alınmaz.
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