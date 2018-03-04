Asus ZenFone 5 Lite'ı inceledik: 4 kamerası var

Asus ZenFone 5 ailesi yüksek performanslı ZenFone 5z modeliyle konuşulsa da piyasaya ilk girecek model, fiyatıyla da rekabetçi olacağı söylenen 4 kameralı ZenFone 5 Lite olacak. İşte tüm detaylar.

Asus ZenFone 5 ailesinin piyasaya ilk girecek olan aynı zamanda fiyat konusunda rekabetçi olacağı söylenen modeli ZenFone 5 Lite'ı inceledik. Önde ve arkada iki kamerası olan telefonun tüm detayları ve deneyimlerimiz bu videoda.