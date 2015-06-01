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Asus ZenFone Selfie ön inceleme: Yeni telefon Türkiye'de ilk defa ekranlarınızda

4 yıl
50,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un duyurusunu bugün yaptığı yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone Selfie, özellikle 13MP çözünürlüğünde olan ve çift LED Flaş ile donatılan ön kamerasıyla dikkat çekiyor. Snapdeagon 615 platformundan gücünü alan yeni telefonun merak edilen detayları, Türkiye'de ilk defa bu videoda. İyi seyirler.
 

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Crazy5347 4 yıl en beğenilen
Yeni video player çok iyi olmuş eskisi kötüydü.Bu Player daha hızlı çalışıyor ve arayüzüde güzel ve ve reklam'da yok.Gerekliydi iyi bi video player
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mskblt 4 yıl
2016 ocağında felan gelir heralde.Herkesin kandili mübarek olsun.
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1 Avatar
turan4646 4 yıl
Ben zenfone5 kullanıyorum, eşimde galaxy s4 var, kıyaslama şansım oluyor. S4 daha hızlı, zen5 daha güvenli. Etrafına metal çerçeve aldım, daha sağlam oldu. Asusun diğer firmalardan en büyük üstünlüğü çift sim kart ayarları çok fonksiyonel ve esnek. İstediğin hattın 3G sini kullanabilirken diğer hattı ses hizmetinde kullananiliyorsun. Yani illa bir hat değil aynı anda 2 hattın istediğin özelliğini kullanabiliyorsun. Çağrı sırasında diğer hat pasif oluyor, çağrı bittiği anda aktifleşiyor. Çapraz yönlendirme özelliğiile bir hattın kapsama alanı dışındaysanız gelen çağrıya diğer hattan cevap verebiliyorsunuz.
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psicik96 4 yıl
Acaba neden intel işlemcileri kullanmadılar ..
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kesbi 4 yıl
Görüntülü arama yok ama camış gibi ön kamera var. Telefonlar çıktı çıkalı selfi çekmeyen bizler ne yapacaz o kamerayı acaba asus?
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alemburda34 4 yıl
htc'nin batarya sorununu asus çözmüş ama benim tercihim oppo r7 plus 4100 mAh pil hızlı şarj
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hamitozlu 4 yıl
Yazık ya Asus görevlisi telefonları çaldırırım diye kafayı yiyecek bakışlara bakar mısınız! Acıdım adama.
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mavizaman 4 yıl
bu videolar flash içerikte parça parça geliyor tek dosya olarak görünmüyor html5te tek dosya ben neti olmayan yerde izlemek için indiriyorum yeni gelen videolarda bu sorun peyda oldu ertesi gün normale dönüyor.
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mamuku 4 yıl
asus bunu s808 ve 4k video desteğiyle çıkarsa iyi bi üst model olurdu
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Crazy5347 4 yıl
Erdi Abi Sony Proffeisonal Kameran baya güzel video çekiyor.Görüntü kalitesi harika
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Fatih617 4 yıl
Adreno 405 ile bu cihaz hiçbir şey yapamaz. Ancak 2013-2014'ten kalma oyunları açar. Adreno 405 android cihazlarda 3 sene önce kullanılan adreno 320 seviyesinde bir gpu.
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Şeker Hapı 4 yıl Fatih617
Fatih617
Adreno 405 ile bu cihaz hiçbir şey yapamaz. Ancak 2013-2014'ten kalma oyunları açar. Adreno 405 android cihazlarda 3 sene önce kullanılan adreno 320 seviyesinde bir gpu.

Bendeki mali 400mpli note 2 bile ne varsa cayır cayır açıyor bilmesek neyse ya da htc one m7 açmadığı oyun mu var oyun manyağı olan gider s6 ya da i6 alır zaten bunlarla işi olmaz selfie telefonu bu asosyal oyun manyağının selfie ile ne işi olabilir
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Crazy5347 4 yıl en beğenilen
Yeni video player çok iyi olmuş eskisi kötüydü.Bu Player daha hızlı çalışıyor ve arayüzüde güzel ve ve reklam'da yok.Gerekliydi iyi bi video player
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