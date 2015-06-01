Asus ZenFone Selfie ön inceleme: Yeni telefon Türkiye'de ilk defa ekranlarınızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un duyurusunu bugün yaptığı yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone Selfie, özellikle 13MP çözünürlüğünde olan ve çift LED Flaş ile donatılan ön kamerasıyla dikkat çekiyor. Snapdeagon 615 platformundan gücünü alan yeni telefonun merak edilen detayları, Türkiye'de ilk defa bu videoda. İyi seyirler.
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Bendeki mali 400mpli note 2 bile ne varsa cayır cayır açıyor bilmesek neyse ya da htc one m7 açmadığı oyun mu var oyun manyağı olan gider s6 ya da i6 alır zaten bunlarla işi olmaz selfie telefonu bu asosyal oyun manyağının selfie ile ne işi olabilir