Asus ZenFone Selfie ön inceleme: Yeni telefon Türkiye'de ilk defa ekranlarınızda

Asus'un duyurusunu bugün yaptığı yeni nesil akıllı telefon modeli ZenFone Selfie, özellikle 13MP çözünürlüğünde olan ve çift LED Flaş ile donatılan ön kamerasıyla dikkat çekiyor. Snapdeagon 615 platformundan gücünü alan yeni telefonun merak edilen detayları, Türkiye'de ilk defa bu videoda. İyi seyirler.

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