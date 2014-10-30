Asus ZenWatch akıllı saati belirli bir bölgede satışa çıkıyor





Asus'un premium özellikleri uygun bir fiyat etiketiyle sunmayı planladığı ZenWatch akıllı saati uzun bir bekleyişin ardından belirli bir bölgede kısıtlı olarak satışa başladı.





En beğenilen tasarımlardan birisine sahip olan ZenWatch akıllı saatinin ekranı 2.5D eğime sahipken, 1.63 inçlik ekranında 320x320 piksel çözünürlük sunuyor. Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan cihaz 512MB RAM ve 4GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz gerekli enerjiyi 396mAh gücünde bir bataryadan alıyor.





Piyasadaki rakipleri ile benzer donanıma sahip olan cihaz tasarımı ve fiyatı ile farklılaşmaya çalışacak. Asus'un da üzerinde önemle durduğu cihazın fiyatı 199 Avro olarak belirlenmiş. Bu hafta itibariyle Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde ürün satışa sunulmuş durumda.





Avrupa tarafında ZenWatch, Gear 2 veya G Watch R gibi rakiplerine göre 100 Avro civarında daha ucuz görünüyor. Ancak özellikle kullanım süresi olarak ZenWatch'ın rakiplerinden pek de farklı olmayacağı tahmin ediliyor. Cihazın gelecek yıl başlarında deniz aşırı ülkelere gitmesi bekleniyor.

http://www.gsmdome.com/asus-launches-zenfone-5-a500kl-zenwatch-japan