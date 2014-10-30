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Asus ZenWatch akıllı saati belirli bir bölgede satışa çıkıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenWatch akıllı saati belirli bir bölgede satışa çıkıyor

Asus'un premium özellikleri uygun bir fiyat etiketiyle sunmayı planladığı ZenWatch akıllı saati uzun bir bekleyişin ardından belirli bir bölgede kısıtlı olarak satışa başladı.

En beğenilen tasarımlardan birisine sahip olan ZenWatch akıllı saatinin ekranı 2.5D eğime sahipken, 1.63 inçlik ekranında 320x320 piksel çözünürlük sunuyor. Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan cihaz 512MB RAM ve 4GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz gerekli enerjiyi 396mAh gücünde bir bataryadan alıyor. 

Piyasadaki rakipleri ile benzer donanıma sahip olan cihaz tasarımı ve fiyatı ile farklılaşmaya çalışacak. Asus'un da üzerinde önemle durduğu cihazın fiyatı 199 Avro olarak belirlenmiş. Bu hafta itibariyle Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde ürün satışa sunulmuş durumda. 

Avrupa tarafında ZenWatch, Gear 2 veya G Watch R gibi rakiplerine göre 100 Avro civarında daha ucuz görünüyor. Ancak özellikle kullanım süresi olarak ZenWatch'ın rakiplerinden pek de farklı olmayacağı tahmin ediliyor. Cihazın gelecek yıl başlarında deniz aşırı ülkelere gitmesi bekleniyor.  


Kaynak:http://www.gsmdome.com/asus-launches-zenfone-5-a500kl-zenwatch-japan
http://www.gsmdome.com/asus-launches-zenfone-5-a500kl-zenwatch-japan Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
saat çok şık görünüyor, fiyatı da iyi ancak pili ne kadar gidiyor belli değil. en az 1 hafta kullanım sunmadıkça akıllı saat alınmaz bence.
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The-Engineer 4 yıl
Çok şık olmuş , işlemci biraz fazla kaçmış büyük ihtimalde pili az gidiyordur. Şu pil işini çözmeden akıllı saat alınmaz
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Elsa 4 yıl
S400'e 1GB ram koyup satsalardı televizyona bağlar akıllı kutu olarak kullanırdık
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ouzqan 4 yıl
Yav tamam saat güzel de . o donanım nedir . 2011 yılında telefonlarda bu donanımlar vardı . Hatta o zaman Snapdragon 400 gücünde işlemciler yoktu . Bu donanım işi gerçekten abartı onun dışında gayet iyi saat .
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mbald 4 yıl ouzqan
ouzqan
Yav tamam saat güzel de . o donanım nedir . 2011 yılında telefonlarda bu donanımlar vardı . Hatta o zaman Snapdragon 400 gücünde işlemciler yoktu . Bu donanım işi gerçekten abartı onun dışında gayet iyi saat .

Bildiğim kadarıyla tek çekirdek aktif olarak kullanılıyor diğerleri kapatılmış.
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Holk 4 yıl
Snapdragon 400 fazla kaçar bence. Sonuçta çok iyi oyunları oynatan bir işlemci.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gayet şık.
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WB 4 yıl
iwatch dan guzel oldugu kesin..
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