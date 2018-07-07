Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5z'yi kutusunu çıkardık, kullandık ve ilk testleri gerçekleştirdik. Ön sipariş fiyatıyla ülkemizde ses getiren telefonun detayları videomuzda.
Asus'un ülkemizde tanıtımı yapılan ve ön sipariş fiyatıyla bir anda tüm dikkati üzerine çeken yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5Z elimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkarıp kullanıyor, izlenimlerimizi aktarırken bazı testleri yapıyoruz. İşte detaylı ilk izlenim videomuz.
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İncelenen model 6-64 mü yoksa 8-128 mi? 13:26'da telefonun 128 gb olduğu görülüyor. 6 gb ram'li modelde 128 gb yok sanırım? 8 gb'lı model mi bu acaba? 6-128 var mı yoksa?
Videolarınızde alt yazı yapabilmeniz mümkün mü acaba.
İşitme engelliler için çok faydası olabileceğini düşündüğüm için söylüyorum bunu.
Saygılar Sevgiler diliyorum
xiaoilere devam :)
ha ben alır mıyım derseniz, 5 senede 1 ancak telefon değiştiren birisi olarak gene almam çünkü büyük ekranlı telefon kullanamıyorum ve çentik modası geçene kadar bulaşmam. bi de telefonu ihtiyacıma göre aldığımdan 3 bin tl gereksiz pahalı benim için. takdir ettiğim tarafı 3,5 luk kulaklık girişini koruyup, 2k saçmalığına girişmemişler.
Her zamanki gibi eline eline sağlık Erdi.