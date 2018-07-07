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Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik

10 ay
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5z'yi kutusunu çıkardık, kullandık ve ilk testleri gerçekleştirdik. Ön sipariş fiyatıyla ülkemizde ses getiren telefonun detayları videomuzda.
Asus'un ülkemizde tanıtımı yapılan ve ön sipariş fiyatıyla bir anda tüm dikkati üzerine çeken yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5Z elimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkarıp kullanıyor, izlenimlerimizi aktarırken bazı testleri yapıyoruz. İşte detaylı ilk izlenim videomuz. 

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WarSaw 10 ay en beğenilen
yaw herkes senin gibi o kutudan çıkan herşeyin poşedini yırtar parça pinçik kenara atarsa o telefon senden 2 sonrakine nasıl varır acaba hiç düşündünmü Erdi bey. hem daha ilk girişte telefon benden önce açılmıştı kutunun ve telefonun ayıpları varsa bu bana ait değildir diyorsun hemde sende kendinden sonraki gidecek inceleme kanalına telefonun kutu orijinalliğinden eksilterek kendin baştan izleyicinle paylaşıpta hoşlanmadığın durumu devam ettiriyorsun. garip geldi doğrusu poşedi küçük çocuk gibi yırtıp parçalayıp atman. halbuki gayette kolay açılır ve kapatılabilir bir yapıştırmaya sahipti.
yaw herkes senin gibi o kutudan çıkan herşeyin poşedini yırtar parça pinçik kenara atarsa o telefon senden 2 sonrakine nasıl varır acaba hiç düşündünmü Erdi bey...
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gamefry 10 ay
Cok pahali cok
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ThePscho 8 ay
5Z değil de 5 hem fiyatıyla hem de özellikleriyle muazzam. Fiyatıyla muazzam dediysek kura göre yoksa bir telefon o kadar para etmez.
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PHI 8 ay
Selam.
İncelenen model 6-64 mü yoksa 8-128 mi? 13:26'da telefonun 128 gb olduğu görülüyor. 6 gb ram'li modelde 128 gb yok sanırım? 8 gb'lı model mi bu acaba? 6-128 var mı yoksa?
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DH Misafiri 8 ay
kulaklıkta ses kontrol butonları yokmu
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wakari_mayo 10 ay
Suya ve toza dayanıklılık var mı?
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kraix 10 ay
@fx57 Erdi Bey bir konuda ricam olacaktı.
Videolarınızde alt yazı yapabilmeniz mümkün mü acaba.
İşitme engelliler için çok faydası olabileceğini düşündüğüm için söylüyorum bunu.
Saygılar Sevgiler diliyorum
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ramazandeveli 10 ay
bu model ggüzel cidi iş yapar ama fiyat ?
xiaoilere devam :)
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AnadoluEfes 10 ay
Sadece kulaklığını satıyorlar ise sadece kulaklığını alırım
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maxmania 10 ay
gene türkiye' ye düşük versiyonunu yollayacaklar sanırım. bizim ülkedeki kadar telefon manyağı insan başka ülkede yoktur ama nedense firmalar hala en üst donanımlı versiyonları yollamamakta inat ediyorlar.
ha ben alır mıyım derseniz, 5 senede 1 ancak telefon değiştiren birisi olarak gene almam çünkü büyük ekranlı telefon kullanamıyorum ve çentik modası geçene kadar bulaşmam. bi de telefonu ihtiyacıma göre aldığımdan 3 bin tl gereksiz pahalı benim için. takdir ettiğim tarafı 3,5 luk kulaklık girişini koruyup, 2k saçmalığına girişmemişler.
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DH Misafiri 10 ay
İnceleme kıvamında video olmus, Zenfone 5 ile yanyana getirip göstermeniz de bence güzel. Anladığım kadarıyla iki telefonun sadece donanımları farklı.
Her zamanki gibi eline eline sağlık Erdi.
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WarSaw 10 ay en beğenilen
yaw herkes senin gibi o kutudan çıkan herşeyin poşedini yırtar parça pinçik kenara atarsa o telefon senden 2 sonrakine nasıl varır acaba hiç düşündünmü Erdi bey. hem daha ilk girişte telefon benden önce açılmıştı kutunun ve telefonun ayıpları varsa bu bana ait değildir diyorsun hemde sende kendinden sonraki gidecek inceleme kanalına telefonun kutu orijinalliğinden eksilterek kendin baştan izleyicinle paylaşıpta hoşlanmadığın durumu devam ettiriyorsun. garip geldi doğrusu poşedi küçük çocuk gibi yırtıp parçalayıp atman. halbuki gayette kolay açılır ve kapatılabilir bir yapıştırmaya sahipti.
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