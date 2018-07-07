Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik

Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5z'yi kutusunu çıkardık, kullandık ve ilk testleri gerçekleştirdik. Ön sipariş fiyatıyla ülkemizde ses getiren telefonun detayları videomuzda.

Asus'un ülkemizde tanıtımı yapılan ve ön sipariş fiyatıyla bir anda tüm dikkati üzerine çeken yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Zenfone 5Z elimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkarıp kullanıyor, izlenimlerimizi aktarırken bazı testleri yapıyoruz. İşte detaylı ilk izlenim videomuz.