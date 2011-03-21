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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus çıkartılabilir klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'ı satışa sunuyor

8 yıl
19,6b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus çıkartılabilir klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'ı satışa sunuyor
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Asus yeni tableti Eee Pad Transformer'ı anavatanı Tayvan'da satışa sunuyor. 25 Mart itibariyle raflardaki yerini alması beklenen Android tabanlı yeni tablet, aynı segmentteki diğer pek çok üründen farklı olarak, çıkartılabilir klavye ile geliyor ve bu sayede dokunmatik ekranın yüksek üretkenlik yaratamadığını düşünenler cihazı bir netbook gibi de kullanabiliyorlar. IPS panelli 10.1-inç ekrana sahip olan Eee Pad Transformer, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor.

Sistem bellek kapasitesi 1GB olan ve tercihe göre 16GB veya 32GB depolama kapasitesiyle alınabileceği belirtilen tablet, işletim sistemi olarak Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 ile geliyor. Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen tablet, Mini HDMI portu ile HDTV veya monitörler ile bağlantı da kurabiliyor. Diğer detayları arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, entegre internet kamerası ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen tabletin uluslararası satışının ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

Asus çıkartılabilir klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'ı satışa sunuyor
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Asus çıkartılabilir klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'ı satışa sunuyor
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Mertcan. 8 yıl en beğenilen
Asus: "Klavyeyi istemezsen çıkarabilirsin"
Apple: "Klavye istersen satın alabilirsin"
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omerhakanbilici 8 yıl
cok güzel fikir ama sanki bitmemiş.diğer yorumlarda olduğu gibi takılan kalwye kısmında daha fazla ek özellikler içerseydi daha mantıklı olurdu.mesela dual boot gibi.klawye kısmında ayrı bir sistem olsa en azından düşük tüketimli bi fusion.ben sadece klavye ve batarya için o kısmın yapılmasını yetersiz buluyorum.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Bir incelemede Nvidia'nın işlemcisi intelin çıkardıkları kadar işlevsel değil demişler. Yine de şekil olarak muhteşem aygıt.
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sahoron 8 yıl
bence o klavye batarya, hafif ek özellikler icerseydi rakipsiz olabilirdi mesela artı bir hafıza ve ne bilim. Blu ray da olabilir fiyatını makul yaparsa güzel olur
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Chaghatai 8 yıl
haberde belirtilmemiş ama zaten o klavye dockunda ekstra batarya da var ve bu kullanımını 16 saate çıkarıyor. en azından asus öyle diyor. iyi forumlar :)
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DG Chester 8 yıl
evet klavyenin altında yedek batarya olarak veya pad'i klavyeye bağladığımızda batarya ömrünü arttırmak amacı ile bir pil olsaydı çok daha iyi olurdu ama yine de ASUS takdire değer bir tasarım yapmış helal olsun.Artık tek gereken birilerinin bunu geliştirerek teknoloji pazarına sunması....
hadi bakalım hayırlısı...
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Mertcan. 8 yıl en beğenilen
Asus: "Klavyeyi istemezsen çıkarabilirsin"
Apple: "Klavye istersen satın alabilirsin"
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TR_001 8 yıl

Mertcan.

Asus: "Klavyeyi istemezsen çıkarabilirsin"
Apple: "Klavye istersen satın alabilirsin"


Güzel ve gerçekçi bir yaklaşım. Asus bu piyasada her daim varolacağını açık bir dille anlatıyor bence. Her ne kadar Netbook' ları bitirebilir gibi dursa da Windows! a alışan ve bu tür mobil sistem kullanmamış biri için malesef ki hiçbir şey ifade etmiyor. Tasarım olarak ise gayet güzel bir ürün.
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Batuist 8 yıl
o klavyenihn altına birde pil yerleştirselermiş güzel olurmuş..
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DH Misafiri 8 yıl
Bence lenovo'nun lepadi daha iyi iki işletim sistemi ve netbook tablet bir arada daha ne olsun.
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DH Misafiri 8 yıl
bunda world dosyarımızı düzenleyebiliyomuyuz ve harddisk bağlanıyomu ?
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carmicheal 8 yıl
Takdirlik bir asus hamlesi daha, gayet pratik ve yaratıcı bir tasarım
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