Asus çıkartılabilir klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer'ı satışa sunuyor

Asus yeni tableti Eee Pad Transformer'ı anavatanı Tayvan'da satışa sunuyor. 25 Mart itibariyle raflardaki yerini alması beklenen Android tabanlı yeni tablet, aynı segmentteki diğer pek çok üründen farklı olarak, çıkartılabilir klavye ile geliyor ve bu sayede dokunmatik ekranın yüksek üretkenlik yaratamadığını düşünenler cihazı bir netbook gibi de kullanabiliyorlar. IPS panelli 10.1-inç ekrana sahip olan Eee Pad Transformer, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor.

Sistem bellek kapasitesi 1GB olan ve tercihe göre 16GB veya 32GB depolama kapasitesiyle alınabileceği belirtilen tablet, işletim sistemi olarak Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 ile geliyor. Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen tablet, Mini HDMI portu ile HDTV veya monitörler ile bağlantı da kurabiliyor. Diğer detayları arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, entegre internet kamerası ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen tabletin uluslararası satışının ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.