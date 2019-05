Asus iki dünyayı bir araya getirdi; Hem tablet hem telefon PadFone

Hem tasarım hem de donanım anlamında birbirinin kopyası sayısız ürünün yer aldığı tablet bilgisayar pazarı için Asus, diğer tüm rakiplerinden farklı bir konsepte imza atarak, teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler iki segmentini bir araya getirdi. Padfone adı verilen yeni cihaz, "çarşıdan aldım bir tane, eve geldim iki tane" dedirtircesine akıllı telefon ve tablet bilgisayarı tek bir pakette sunuyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 1024 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android işletim sistemli tabletin arka kısmında, yine Asus tarafından geliştirilen 4-inç boyutundaki akıllı telefonu yerleştirmek için özel bir alan bulunuyor ve bu sayede her iki cihazın da birbirlerinin özelliklerinden faydalanmalarına olanak tanınıyor.

Asus'dan yapılan açıklamaya göre, Padfone'un en büyük avantajlarından biri, kullanıcılarına ikinci bir SIM hattı veya yeni bir data paketine ihtiyaç duydurtmaması. İhtiyaç duyulan 3G bağlantı desteği telefon üzerinden sağlanıyor yani telefon tablete takılıyken, WiFi olmayan bir ortamda internete erişmek için telefonun sahip olduğu 3G özelliği kullanılırken, telefon tabletin dışarısındayken de hotspot özelliği ile bağlantının paylaştırılabildiği belirtiliyor. Öte taraftan tabletin bu noktadaki en büyük avantajı ise telefonu sarj edebilmesi. Asus'dan yapılan açıklamalara göre telefondan tabletin grafik arayüzüne geçiş sorunsuzca olacak ve telefon tablete takılıyken, Bluetooth kulaklık ile gelen aramaya yanıt verilebilecek.

Bağımsız olarak değerlendirildiklerinden kendi segmentlerinin güçlü temsilcileri arasında olacakları belirtilen tablet bilgisayar ve akıllı telefon için donanım özellikleri açısıdan henüz nihai kararın verilmediği belirtiliyor. Yani Asus, Padfone'u pazara sunmayı planladığı tarihteki rekabet koşullarını dikkate alarak cihaz üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Şu an için konsept aşamasında olan Padfone'un hacimli üretime yakın olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Artık geleneksel hale getirdiği üzere, her yeni Computex'te ürün gamına dikkate çekici yeni ürünler ekleyen Asus cephesinde şu an için cevabı merakla beklenen soruların başında Padfone'un çıkış tarihi geliyor ancak şu anda net bir bilgi verilmiyor.