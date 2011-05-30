Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus iki dünyayı bir araya getirdi; Hem tablet hem telefon PadFone

7 yıl
106,7b
1
50
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hem tasarım hem de donanım anlamında birbirinin kopyası sayısız ürünün yer aldığı tablet bilgisayar pazarı için Asus, diğer tüm rakiplerinden farklı bir konsepte imza atarak, teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler iki segmentini bir araya getirdi. Padfone adı verilen yeni cihaz, "çarşıdan aldım bir tane, eve geldim iki tane" dedirtircesine akıllı telefon ve tablet bilgisayarı tek bir pakette sunuyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 1024 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android işletim sistemli tabletin arka kısmında, yine Asus tarafından geliştirilen 4-inç boyutundaki akıllı telefonu yerleştirmek için özel bir alan bulunuyor ve bu sayede her iki cihazın da birbirlerinin özelliklerinden faydalanmalarına olanak tanınıyor.

Asus iki dünyayı bir araya getirdi; Hem tablet hem telefon PadFone
Tam Boyutta Gör

Asus'dan yapılan açıklamaya göre, Padfone'un en büyük avantajlarından biri, kullanıcılarına ikinci bir SIM hattı veya yeni bir data paketine ihtiyaç duydurtmaması. İhtiyaç duyulan 3G bağlantı desteği telefon üzerinden sağlanıyor yani telefon tablete takılıyken, WiFi olmayan bir ortamda internete erişmek için telefonun sahip olduğu 3G özelliği kullanılırken, telefon tabletin dışarısındayken de hotspot özelliği ile bağlantının paylaştırılabildiği belirtiliyor. Öte taraftan tabletin bu noktadaki en büyük avantajı ise telefonu sarj edebilmesi. Asus'dan yapılan açıklamalara göre telefondan tabletin grafik arayüzüne geçiş sorunsuzca olacak ve telefon tablete takılıyken, Bluetooth kulaklık ile gelen aramaya yanıt verilebilecek.

Asus iki dünyayı bir araya getirdi; Hem tablet hem telefon PadFone
Tam Boyutta Gör
Bağımsız olarak değerlendirildiklerinden kendi segmentlerinin güçlü temsilcileri arasında olacakları belirtilen tablet bilgisayar ve akıllı telefon için donanım özellikleri açısıdan henüz nihai kararın verilmediği belirtiliyor. Yani Asus, Padfone'u pazara sunmayı planladığı tarihteki rekabet koşullarını dikkate alarak cihaz üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Şu an için konsept aşamasında olan Padfone'un hacimli üretime yakın olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Artık geleneksel hale getirdiği üzere, her yeni Computex'te ürün gamına dikkate çekici yeni ürünler ekleyen Asus cephesinde şu an için cevabı merakla beklenen soruların başında Padfone'un çıkış tarihi geliyor ancak şu anda net bir bilgi verilmiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AnotheRDie 7 yıl en beğenilen

Næccm

applenın neden aklına gelmemiş acaba


Apple bir anda böyle bir şey çıkartır mı ?
iPad'n 2o yıl sonra ki halidir bu, her yıl yeni bir özellik
Næccmapplenın neden aklına gelmemiş acabaApple bir anda böyle bir şey çıkartır mı ?iPad'n ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gray Owl 7 yıl
Harika bir şey oldu bu.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 7 yıl

seawolfs336
koy 3 g sim yuvası hallolsun ya ne gerek var peki tablet acıkken telefona ihtiyacımız olunca ne yapacagız tableti kapat telefonu cıkar konuş geri yerine tak tekrar internet asus bu sefer akıllı davranmamış bence

"bluetooth kulaklıkla konuşulacak" yazmışlar okumadan resme bakıp yorum yapıyorsunuz hayret ediyorum size...
seawolfs336koy 3 g sim yuvası hallolsun ya ne gerek var peki tablet acıkken telefona ihtiyacımız olunca ne yapacagız tableti kapat telefonu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
eeeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 4 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnyboy 7 yıl
çok akıllıca bir yaklaşım.. teknokampus.com/... teknokampus.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarke 7 yıl
Kesinlikle harika fikir evet atrix 4g yi gördüğümden beri bende laptop yerine tablet doc koysalar daha iyyi olr demiştim bu arada tablet sadce ekrandan değil aynı zamanda extra pilden oluşuyor buda akıllı telefonların ve tabletlerin en büyük sorunu olan pil sorununu ortadan kaldırıyor extra pil telefonu şarz ediyor .Bence harika fikir kaliteside iyi olursa ekran ve build tadından yinmez harika fikir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sondemir 7 yıl
Ben bir galaxy tablet bir de android cep telefonu taşıyorum. Benim durumumda olanların sayısı da giderek artıyor. Ben fikrin çok parlak olması bir yana, benzeri tasarımların çok gelişeceği kanaatindeyim. Lütfen 10 yıl önceki telefonlarınızla şimdikileri karşılaştırın. 10 yıl öncekiler telefon idiyse şimdikiler ne oluyor acaba. Önümüzdeki 10 yıl içindeki telefonlarıı içimizdeki en çılgınların bile hayal edemeyeceği kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkuterkut1 7 yıl
Satılmaz bu abi.. size katılıyorum bencede çok saçma olmuş.. Telefonu arkaya takınca bi tek 3g sinden mi faydalanılıyor.. ben tableti telefon olarak kullanmayı isterdim.. hat takıp telefon gibi kullanmak... :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paint It Black 7 yıl
hat takılması kesinlikle daha mantıklı bir hareket
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
servetportakal 7 yıl
Olmamış, kızı da içine koymaları lazımdı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 7 yıl
Peki Pad de telefonun icine girebilcek mi? (Vizontele gibi oldu)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 7 yıl
Sonderece gereksiz bir kalınlık ve ağırlık fikri... Bir adet simkart yuvası işi harika birşekilde çözerdi. Umarım sgs tab 10.1 de de telefon olanağı mevcuttur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromer 7 yıl
Gerçekten şık ve kullanışlı olmuş umarım telefonu ayriyeten de satılır (buraya telefonun gelmeyeceği kesin tabi de o ayrı mesele)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chaghatai 7 yıl
asus eee pad transformerın keyboard dockunun sonraki modelleri de destekleyeceğini söylemişti. bi de bu alet ona takılıp netbooka dönüşse tadından yenmez =)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 7 yıl
Fikir güzel. Boyutlar nasıl acaba? Çok fazla kalınlaşmışsa da bir anlamı olmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilgin-Blog 7 yıl
Tablet katlanıp telefon olarak kullanılmaya başlanır gelecekte... Bu ise gerçekten boş bir icat düşünsenize 12 inç tabletinizi katlayıp cebinize koyuyorsunuz xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
106703 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus ve
4 etiket daha akıllı telefon tablet Tablet PC konsept
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim