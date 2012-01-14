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Asus, Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler tabanlı oyuncu dizüstü bilgisayarı hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar satışlarını 2011'de kaydadeğer oranda arttırdığı belirtilen Asus, 2012 için daha iddialı modeller planlıyor. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda elde edilen bilgilere göre Asus, Nisan ayı içerisinde oyuncular için Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlar sunacak. G-Serisi altında lanse edilecek yeni modeller, tasarım anlamında şirketin güncel ürün gamında yer alan G-Serisi modellerdeki tasarım anlayışını koruyacak ancak diğer taraftan güncellenmiş çizgiler ile daha agresif bir görünüm sergileyecekler.
Asus'un Nisan ayı içerisinde sunmayı planladığı G-Serisi en güçlü modelin, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Mobil Ivy Bridge tabanlı işlemciden güç alması ve Nvidia'nın yeni nesil Kepler mimarisini temel alan GeFOrce 670M grafik yongasını kullanması bekleniyor. Çıktığı dönemde piyasadaki oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayarlardan biri olacağı ifade edilen dizüstü bilgisayarın yanı sıra seri altında farklı işlemci ve GPU modellerine sahip alterntif modeller de olacak. Asus'un Ivy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını, henüz resmi olarak doğrulanmasa da 8 Nisan olarak konuşulan Ivy Bridge lansmanında duyurması bekleniyor.

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Batuist 7 yıl
Dizüstü bilgisayar satışlarını 2011'de kaydadeğer oranda arttırdığı belirtilen Asus, ...

Asus demek için önce konuyla alakalı yada değil kısa bir tanımlama mutlaka haberlere başlanırken yapılmalı. Sadece asus diyeyerek başlayamazsın habere, habercilik kurallarına aykırı.. Nasıl sorusunu sorup cevabını verdikten sonra özneyi ana konuya bağlayacaksın. Edebiyat dediğin bu şekilde yapılır :))) DH erdiye özgü haber girişidir. Dünyada eşi benzeri başka bir sitede yada yazılı basın yayın hiçbir yerde bulamazsınız.. :))
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serdar_k 7 yıl
eğer söylenen özelliklerde çıkacaksa tam istediğim model ve marka olur ama fiyatı uçuk olacaktır tr fiyatı 4 dü aşacağı kesin ama 5 i aşar mı acaba?
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xLmNt13 7 yıl
masaüstü haberleri gelmeden laptoplar için haber geldi iyimi :)
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E_Aydin35 7 yıl
Hadi hayırlısı bakalım asus çok iddalı (benimde yanımda İntel ve Nvidia olsaydı bende iddalı olurdum):)ama gerçekten asus bunu diyorsa şüphe yokki yapar başarılar..
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Drakoid 7 yıl
Bazi modellerinde ekran kartini msi'n yaptigi gibi en ust parcalardan(gtx 580m) yapmazsa oyuncu laptopu yarisinda kaybeder. Neyse ki bu sefer oyle yapacak galiba.
Bir de su kucuk enter tusu ne ya?
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_Ruby_ 7 yıl
Sonunda beklediğim gün geldi
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kaan_guney 7 yıl
kepleri önce bi masaüstünde göreydik iyiydi...
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