Asus, Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler tabanlı oyuncu dizüstü bilgisayarı hazırlıyor

Dizüstü bilgisayar satışlarını 2011'de kaydadeğer oranda arttırdığı belirtilen Asus, 2012 için daha iddialı modeller planlıyor. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda elde edilen bilgilere göre Asus, Nisan ayı içerisinde oyuncular için Intel Ivy Bridge ve Nvidia Kepler tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlar sunacak. G-Serisi altında lanse edilecek yeni modeller, tasarım anlamında şirketin güncel ürün gamında yer alan G-Serisi modellerdeki tasarım anlayışını koruyacak ancak diğer taraftan güncellenmiş çizgiler ile daha agresif bir görünüm sergileyecekler.

Asus'un Nisan ayı içerisinde sunmayı planladığı G-Serisi en güçlü modelin, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Mobil Ivy Bridge tabanlı işlemciden güç alması ve Nvidia'nın yeni nesil Kepler mimarisini temel alan GeFOrce 670M grafik yongasını kullanması bekleniyor. Çıktığı dönemde piyasadaki oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayarlardan biri olacağı ifade edilen dizüstü bilgisayarın yanı sıra seri altında farklı işlemci ve GPU modellerine sahip alterntif modeller de olacak. Asus'un Ivy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını, henüz resmi olarak doğrulanmasa da 8 Nisan olarak konuşulan Ivy Bridge lansmanında duyurması bekleniyor.