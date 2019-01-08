Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri

Oyuncu ekipmanlarını genelde ROG markası altında toplayan Asus, dayanıklılık odaklı olanlarını ise TUF markası altında geliştiriyor. CES 2019 fuarına gelen yeni Asus TUF oyuncu dizüstü modelleri AMD yongaları ile dikkat çekiyor.

Asus TUF dizüstü serisi özellikleri

Bugüne kadar Intel işlemci ve Nvidia ekran kartları ile gelen Asus TUF oyuncu bilgisayarları, fiyatına göre sunduğu performans nedeniyle eleştiriliyordu. Asus düşük maliyetli AMD yongalarına yönelerek biraz daha fiyat-performans dengesini yakalamaya çalışmış.

Yeni Asus TUF serisinde iki dizüstü modeli yer alıyor. Ekran boyutu ve tazeleme hızları haricinde iki modelin hemen tüm donanımları birbiri ile aynı. Seri askeri standartlarda düşmelere ve zorlu ortam koşullarına dayanıklı.

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Yeni modellerde AMD Ryzen 3 3550H APU kullanıldığını görüyoruz. 4 çekirdek ve 8 izlek birimli olan işlemcinin yanında Vega 8 grafik birimi yer alıyor. 12nm üretim süreci sayesinde APU enerji verimliliği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Asus dahili bir grafik birimi olmasına rağmen Radeon RX 560X harici ekran kartına da yer vermiş. Böylece kullanıcılar oyun yüküne göre iki grafik birimi arasında tercih yapabilecekler. Kaba bir karşılaştırma yaparsak Radeon RX 560X ekran kartı 2.6 TFLOPS performans sunarken Vega 8 grafik birimi ise 1.1 TFLOPS seviyesinde geziniyor. Diğer taraftan iki farklı AMD grafik mimarisinin aynı cihazda olması da ilginç.

Modellerde Full HD çözünürlük, FreeSync desteği, 7.1 sanal surround ses sistemi, arka aydınlatmalı klavye, 512GB PCIe SSD veya 1TB FireCuda SSHD seçeneği, 32GB’a kadar DDR4 RAM, HDMI 2.0 ve 3 adet USB portu ile desteklenmiş. 17 inçlik modelde 60Hz tazeleme hızı, 15 inçlik modelde 120Hz tazeleme hızı yer alıyor. Yeni seri yıl ortasında piyasaya çıkacak.