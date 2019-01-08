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Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri

Asus’un yeni TUF marka oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri AMD Ryzen 3 3550H APU’su yanında Polaris tabanlı Radeon RX 560X harici ekran kartına da yer veriyor.
4 ay
5,9b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu ekipmanlarını genelde ROG markası altında toplayan Asus, dayanıklılık odaklı olanlarını ise TUF markası altında geliştiriyor. CES 2019 fuarına gelen yeni Asus TUF oyuncu dizüstü modelleri AMD yongaları ile dikkat çekiyor.

Asus TUF dizüstü serisi özellikleri

Bugüne kadar Intel işlemci ve Nvidia ekran kartları ile gelen Asus TUF oyuncu bilgisayarları, fiyatına göre sunduğu performans nedeniyle eleştiriliyordu. Asus düşük maliyetli AMD yongalarına yönelerek biraz daha fiyat-performans dengesini yakalamaya çalışmış.

Yeni Asus TUF serisinde iki dizüstü modeli yer alıyor. Ekran boyutu ve tazeleme hızları haricinde iki modelin hemen tüm donanımları birbiri ile aynı. Seri askeri standartlarda düşmelere ve zorlu ortam koşullarına dayanıklı.

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Yeni modellerde AMD Ryzen 3 3550H APU kullanıldığını görüyoruz. 4 çekirdek ve 8 izlek birimli olan işlemcinin yanında Vega 8 grafik birimi yer alıyor. 12nm üretim süreci sayesinde APU enerji verimliliği de sunuyor.

 

Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri
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Asus dahili bir grafik birimi olmasına rağmen Radeon RX 560X harici ekran kartına da yer vermiş. Böylece kullanıcılar oyun yüküne göre iki grafik birimi arasında tercih yapabilecekler. Kaba bir karşılaştırma yaparsak Radeon RX 560X ekran kartı 2.6 TFLOPS performans sunarken Vega 8 grafik birimi ise 1.1 TFLOPS seviyesinde geziniyor. Diğer taraftan iki farklı AMD grafik mimarisinin aynı cihazda olması da ilginç.

Modellerde Full HD çözünürlük, FreeSync desteği, 7.1 sanal surround ses sistemi, arka aydınlatmalı klavye, 512GB PCIe SSD veya 1TB FireCuda SSHD seçeneği, 32GB’a kadar DDR4 RAM, HDMI 2.0 ve 3 adet USB portu ile desteklenmiş. 17 inçlik modelde 60Hz tazeleme hızı, 15 inçlik modelde 120Hz tazeleme hızı yer alıyor. Yeni seri yıl ortasında piyasaya çıkacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/asus-tuf-gaming-laptops-amd-radeon/ Yorum Yaz
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Xrollann 4 ay en beğenilen
Daha fazla marka modelde AMD apusu daha fazla rekabet, YES YES YES!
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OverClocK1ng 4 ay
AMD artık şu notebooklarda alsın yürüsün. Fiyatlar da düşer...
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JoeyBane 4 ay
TUF markasını amd apusunda kullanmak asus adına büyük bir risk diye düşünüyorum
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Ekrem71.5 4 ay
Ps4 ün içindeki Apu kaç sene önce çıktı şu anda ondan kat kat daha iyi apu'lar olması gerekli laptopların içinde.
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V2 4 ay
4 core 8 thread 4mb L3 bellek, i5 8400H gerisinde gibi. 3750H da i7 8750H ın rakibi değil tabi APU işlemciler birde daha performanslı dahili GPU suz işlemciler gelirse rekabet iyice kızışır.
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DH Misafiri 4 ay
rx 560 yerine en az rx 580 olmalıydı rx 560 2019 oyunlarını en düşük ayarlarda anca oynatır
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Bloodin 4 ay DH Misafiri
Söz konusu AMD ise o kadar kesin konuşmamak gerek, 2.6 teraflop işlem gücü var ortada, bir de nedense AMD daha geç eskiyor, çıkış anında Nvidia'nın rakip ekran kartı ile eşit FPS'ye sahip olan AMD ekran kartları daha sonradan çıkan oyunlarda Nvidia'nın o ekran kartına fark takmaya başlıyor. Sanırım AMD'nin ilk başta ekran kartını güçlü yapıp yazılımı ve desteği tam oturtturamamasından kaynaklı bir şey. Bu cihazdaki RX 560X'den daha güçsüz (2.3 teraflop) olan MSI R9 270 Gaming 2 GB ekran kartımla Battlefield 1'i (2018) full ayarlarda (1080p) akıcı (45 fps civarı) oynayabiliyorum (Origin Access üyesiyim). Gerçi MSI Afterburner ile Overclock yapıyorum ama, sonuçta sorunsuz oynuyorum.
Tabi ki yine de size katılıyorum, özellikle bunun üst modeli olan 3750H işlemcili olana da RX 560X koymuş Asus, en azından onda RX 580 olmalıydı...
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osmanli64 4 ay
Rekabete katkısı büyük olabilir, bu tüketicinin faydasını artırır
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keremec 4 ay
Ryzen 3 3550H yi harici ekran kartsiz ince bir kasada uygun fiyatli şekilde sunsunlar benim icin yeterli.
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Bloodin 4 ay keremec
R5 3550H değil de R7 3700U olur size :) Bu arada editör yanlış yazmış Ryzen 3 3550H çok doğru bir kavram değil, Ryzen R5 3550H olması lazım
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Bloodin 4 ay
AMD APU'lar görmek güzel fakat Crossfire olmayacaksa RX 560X'in yanına bu kadar güçlü bir ektan kartına sahip APU koymanın mantığı ne? AMD'nin Crossfire teknolojisini geliştirip Radeon Vega 8'in RX 560X'e yardım etmesini sağlaması, mesela en azından özel bir algoritma ile bu sayede ani FPS düşüşlerini filan azaltması gerekiyordu...
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Greylights 4 ay Bloodin
mantık şu ki normal kullanımda sadece apu devrede ve az güç tüketiyor. 560x watt/performans olarak ne kadar az kullanılsa da daha fazla tüketim yapar. Daha önceden apu crossfire denendi ama istenilen performans sağlanamıyor ne yazıkki. fps kazancından çok enerji tüketimi olarak dönüyor kullanıcıya.
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OverClocK1ng 4 ay
AMD artık şu notebooklarda alsın yürüsün. Fiyatlar da düşer...
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Xrollann 4 ay en beğenilen
Daha fazla marka modelde AMD apusu daha fazla rekabet, YES YES YES!
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