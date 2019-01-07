Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı

LG’nin bir süredir bilgileri internete sızan yeni üst seviye akıllı telefonu Q9 resmiyet kazandı. CES 2019 fuarında tanıtılan ilk telefon olma özelliğine sahip LG Q9 özellikleri ile yine eleştiri konusu olacak gibi.

LG Q9 özellikleri ve fiyatı

6.1 inçlik IPS ekranında 3120x1440 piksel çözünürlük sunan LG Q9 modeli çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran kasa oranına sahip oluyor. Geçmiş yılların Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

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Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamerası olan telefonun çentiğinin içerisinde de 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya eski yonga setine göre yetersiz kalabilir.

LG Q9 modeli bunun yanında Boombox hoparlör, Hi-Fi Quad DAC sistemi, DTS:X stereo desteği ve IP68 dayanıklılık sertifikası farklılaşan özellikleri arasında. LG Q9 modeli modeli 445$ fiyat etiketine sahip.