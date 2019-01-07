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Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı

LG G7 Fit ile benzer özelliklere sahip LG Q9 modeli tanıtıldı. Eskide kalmış donanımı ve yüksek fiyat etiketi yine eleştirilerin odağına yerleşecek gibi görünüyor.
4 ay
3,9b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı

LG’nin bir süredir bilgileri internete sızan yeni üst seviye akıllı telefonu Q9 resmiyet kazandı. CES 2019 fuarında tanıtılan ilk telefon olma özelliğine sahip LG Q9 özellikleri ile yine eleştiri konusu olacak gibi.

LG Q9 özellikleri ve fiyatı

6.1 inçlik IPS ekranında 3120x1440 piksel çözünürlük sunan LG Q9 modeli çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran kasa oranına sahip oluyor. Geçmiş yılların Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

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Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamerası olan telefonun çentiğinin içerisinde de 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya eski yonga setine göre yetersiz kalabilir.

LG Q9 modeli bunun yanında Boombox hoparlör, Hi-Fi Quad DAC sistemi, DTS:X stereo desteği ve IP68 dayanıklılık sertifikası farklılaşan özellikleri arasında. LG Q9 modeli modeli 445$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/lg-q9-official-specs-features-price-availability_id112479 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
QuexSeeL 4 ay
LG G6 varken niye alayım bu modeli diye düşündüm bir neden bulamadım. (LG içerisinde düşünülmüştür başka markalar işin içine girerse "x marka neden LG alalım ki" diye bir sonuç çıkıyor.)
gsmarena.com/...
Q9 400€ G6 270€ Daha büyük ekran desen atla deve bir fark yok , Q9 hacim olarak daha büyük ama pili G6 dan daha küçük. G6 eskidi artık desek ikisi de hemen hemen aynı donanım biri eskiyse diğeri de eski demektir. G6 yazılım desteği kesilir desek ikisi de aynı markanın ürünü, mutsuz edecekse aynı kapıya çıkıyor muhatap.
270€ ya G6 sattığına göre maksimum 300€ dan satışa sunması lazım ki insanlar bu telefonu almak için bir neden bulsun. (G6 nın avantajları geçerli olmalı tabii ki 3300mAh pil, çift kamera vb.)
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mert1907 4 ay
Bu şirketlere birileri tarafından ajan falan mı yerleştirildi acaba bu şekilde davranıyorlar.
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Ayyıldız Türk 4 ay
Darısı İPhonun başına defolup gidin kara deliğe
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zwanzig 4 ay
Bu LG ne yapıyor ?
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kucukyenici 4 ay
Çok Boombox birşey olmuş.
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kucukyenici 4 ay
3.000 mAh batarya takıntısı LG'nin gümlemesinin sebeplerinden birisi olacak.
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Nymphadora 4 ay
LG piyasada htc ile azalarak bitecek
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OverClocK1ng 4 ay
Kafana 3000 mAh lik batarya düşsün e mi LG. Sen kalk git 1440 x 3120 pixel ekran koy. Çözünürlüğü yükselterek daha fazla güç tükettir. Ekranı da büyüt. Sonra git yine 3000 lik batarya koy. Sonra zarar ettik de...
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haQQo 4 ay
İçeriğinden de anlaşılacağı üzere; Bombok’s
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hardday 4 ay
Huawei ve xiomia nın olduğu piyasa da tutunmak zor. Bir devri LG ile geçirdim yarı yolda bırakmadı. Ama işi gerçekten çok zor. Gençlere değilde orta yaş üstüne hitap eder diye düşünüyorum.
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