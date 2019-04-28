Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı

Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yurtdışından gelen yabancı basın mensuplarıyla birlikte dizüstü bilgisayarları yerinde kullanma şansı yakaladık.

Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Çok sayıda yabancı basın mensubunun davet edildiği etkinlikte dünyada ilk defa 240Hz ve 3ms tepki süreli IPS ekrana sahip Zephyrus 3 dizüstü bilgisayarı da yakından gördük, işte detaylar.