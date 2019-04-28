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Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı

3 hf.
6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yurtdışından gelen yabancı basın mensuplarıyla birlikte dizüstü bilgisayarları yerinde kullanma şansı yakaladık.
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Çok sayıda yabancı basın mensubunun davet edildiği etkinlikte dünyada ilk defa 240Hz ve 3ms tepki süreli IPS ekrana sahip Zephyrus 3 dizüstü bilgisayarı da yakından gördük, işte detaylar. 

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al-ozaria 3 hf.
Hangisini alıntı yapsam bilemedim
. Yalnız cevap yazan arkadaşların bence ortak özelliği ya önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü alma planları yok ya da GTX 1650'li dizüstülere 6500 tl'yi uygun değer görecek kadar zenginler.
Ciddi alıcı müşteri gözüyle bakaraktan Türkiye şartlarında pc özelliklerinde 1660'ı görmeden 7000 tl'ye yakın paraları kimsenin vereceğini düşünmüyorum, mantıklıda gelmiyor. 2019'da bu fiyatlarla Monster Türkiye'den çekilirse onuda gelir paylaşırım.
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Barbaroscakir 3 hf.
MSI gs65 e cok benziyor
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al-ozaria 3 hf.
Asus, Dell, Lenovo, Monster, MSI hangisi 6400 - 6800tl bandında GTX1660 Ti ekran kartlı cihazı ilk sunarsa, Türkiye piyasasını silip süpürür. Milletin beklediği cihaz ve max. fiyat aralığı budur.
Onun dışında videodaki vb. RTX 2080'li cihazları Araba satıp alabilirsiniz. :) Şaka bir yana bu bilgisayarlar extrem spor gibi,videosu zevk için izlenir de bundan hiç sıkıntıya girmeden birkaç adet alabilcek çoğu oyuncu da düşük F/P oranlarından bu cihazları tercih etmiyor.
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vjdrsjejv 3 hf. al-ozaria
Monster'ın 1650'li tek kanal bellekli cihazının fiyatına bakın, daha sonra isteğinizin gerçek olup olmayacağını anlarsınız.
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ozzzy222 3 hf. al-ozaria
o paralara şahin bile vermiyorlar, arkadaş geriden takip ediyor, şuan araba diyebileceğin bir marka ,100bin, iyi bir laptop 20 bin , şahinde 20 bin alksdşlas şahine araba diyorsan ülkeyi terket
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swat882 3 hf. al-ozaria
8000 tl ye bulursak öpüp başımıza koyarız.
Unutmayın 1 dolar 6 tl yapıyor.
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kesbi 3 hf.
G-sync yok galiba. Görüntü epeyce kırılıyor, takılıyor.
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alprkrkmz 3 hf. kesbi
Videoda geçti. G sync destekli bir ekran.
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clb12 3 hf.
Kamera nerde?
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10ff 3 hf.
3ms fazla olmuş 200 liralık monitör 1ms
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Ahmetsad 3 hf.
Monitör ips yalnız. İps için 3ms gayet yüksek bir değer. Tabi bu 1ms ips monitör olmadığı anlamına gelmiyor. 240hz olunca düşmüş olabilir teknik bilgi sahibi değilim bu kadar biliyorum sadece.
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H34RTL3SS 3 hf.
masa üstü versiyonunu neden yapmıyorlar boyut olarak o hıza ulaşamıyormu çok aradım yüksek hızlı düşük tepkimeli ips en son pg279q aldım ayrıca ips glow sorunu varmı acaba
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