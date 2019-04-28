Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yurtdışından gelen yabancı basın mensuplarıyla birlikte dizüstü bilgisayarları yerinde kullanma şansı yakaladık.
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Çok sayıda yabancı basın mensubunun davet edildiği etkinlikte dünyada ilk defa 240Hz ve 3ms tepki süreli IPS ekrana sahip Zephyrus 3 dizüstü bilgisayarı da yakından gördük, işte detaylar.
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Ciddi alıcı müşteri gözüyle bakaraktan Türkiye şartlarında pc özelliklerinde 1660'ı görmeden 7000 tl'ye yakın paraları kimsenin vereceğini düşünmüyorum, mantıklıda gelmiyor. 2019'da bu fiyatlarla Monster Türkiye'den çekilirse onuda gelir paylaşırım.
Onun dışında videodaki vb. RTX 2080'li cihazları Araba satıp alabilirsiniz. :) Şaka bir yana bu bilgisayarlar extrem spor gibi,videosu zevk için izlenir de bundan hiç sıkıntıya girmeden birkaç adet alabilcek çoğu oyuncu da düşük F/P oranlarından bu cihazları tercih etmiyor.
Unutmayın 1 dolar 6 tl yapıyor.