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Asus ve Acer'ın yılın ikinci yarısında yeni Chromebook modellerini pazara sunacağı iddia ediliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ve Acer'ın yılın ikinci yarısında yeni Chromebook modellerini pazara sunacağı iddia ediliyor
 Google'ın Chrome işletim sistemi yüklü Chromebook serisi çok başarılı satışlar yapamasa da, istikrarlı bir şekilde yeni modelleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

Gelen yeni iddialara göre Google dizüstü pazarına bu yıl daha fazla odaklanmayı planlıyor ve yeni Chromebook modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Chromebook modellerinin yılın ikinci yarısında Acer ve Asus firmalarından geleceği belirtilirken, Google aynı dönemde de büyük bir Chrome OS tanıtım kampanyasına başlayacak.

Acer, 11.6 inçlik Chromebook modeli ile geçen yıl aylık 150 000-200 000 satış yaparken, Ocak ayı itibariyle bu sayı 20 000-30 000 seviyesine düştü ve yılın ikinci yarısında firma sevkiyatları tamamen sona erdirmek niyetindeydi.

Ancak Acer bu kararından vazgeçti ve Temmuz ayında 11.6 inçlik yeni bir Chromebook modelini pazara sunmak için çalışmalara başladı. Acer'ın yanında Asus da Chrome OS ekosisteminde daha kalıcı olmak için çalışmalarını hızlandırdı ve yılın ikinci yarısında yeni bir ürün piyasaya sürecek.

İddialar Samsung, HP ve Lenovo firmalarının da yeni Chromebook modellerini satışa sunma planları olduğu yönünde birleşiyor. Bunun yanında firmalar Android işletim sistemli Androidbook dizüstü modelleri için Google ile sıkı işbirliği halinde ve bu Microsoft'un üzerinde önemli bir baskı oluşturacak.

Intel'in Android işletim sistemli dönüştürülebilir ekranlı dizüstü modelleri üzerinde çalışmalar yaptığına dair gelen bilgiler, Androidbook şeklinde yeni bir segmentin daha ortaya çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

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kasim33 6 yıl
youtube incelemesini gördüm samsung süper bir bilgisayar yapmış sim kart girişide mevcut hafif ve ince bir tasarıma sahip sadece internete girmek youtube ve benzeri uygulamalar için mükemmel bir cihaz belki tabletlerle rekabet edebilir tabi fiyatının çok uygun olması lazım ve androidbook tarzı cihazlar gelirse kesinlikle alırım
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KalemKolik 6 yıl
Chromebook'lar kesinlikle Microsofta rakip olamaz.Öne çıkan hiçbir özellikleri yok.Kağıt gibi portatif cihazlar desen değil.Fiyatları ucuz desen değil.Öne çıkan işletim sisteminin özellikleri desen oda yok.Yapılabilecek en iyi şey.Android işletim sistemini daha kompleks bir hale getirip pc'lerde kullanılması.Bunun içinde dahayol var ama.Android işletim sistemine birçok özellik eklenip,özelliklede şu donanım canavarlığından kurtulup çok daha iyi optimize edilirse ben Windows işletim sistemine rakip olabileceğini düşünüyorum.Fakat dediğim gibi bunun için çok yol alınması gerek.
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janparey 6 yıl
Ne ubuntu ne de yüksek fiyat politikasıyla apple M$ tekelini kıramaz . Ilk darbeyi google gibi bir devin atması lazım. Umarım masaüstü işletim sistemi piyasası da mobil gibi parçalanır. Biz de şu M$ tekelinden bir gün yüzü görürüz.
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