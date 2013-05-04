Asus ve Acer'ın yılın ikinci yarısında yeni Chromebook modellerini pazara sunacağı iddia ediliyor

Google'ın Chrome işletim sistemi yüklü Chromebook serisi çok başarılı satışlar yapamasa da, istikrarlı bir şekilde yeni modelleri bünyesine eklemeye devam ediyor.





Gelen yeni iddialara göre Google dizüstü pazarına bu yıl daha fazla odaklanmayı planlıyor ve yeni Chromebook modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Chromebook modellerinin yılın ikinci yarısında Acer ve Asus firmalarından geleceği belirtilirken, Google aynı dönemde de büyük bir Chrome OS tanıtım kampanyasına başlayacak.





Acer, 11.6 inçlik Chromebook modeli ile geçen yıl aylık 150 000-200 000 satış yaparken, Ocak ayı itibariyle bu sayı 20 000-30 000 seviyesine düştü ve yılın ikinci yarısında firma sevkiyatları tamamen sona erdirmek niyetindeydi.





Ancak Acer bu kararından vazgeçti ve Temmuz ayında 11.6 inçlik yeni bir Chromebook modelini pazara sunmak için çalışmalara başladı. Acer'ın yanında Asus da Chrome OS ekosisteminde daha kalıcı olmak için çalışmalarını hızlandırdı ve yılın ikinci yarısında yeni bir ürün piyasaya sürecek.





İddialar Samsung, HP ve Lenovo firmalarının da yeni Chromebook modellerini satışa sunma planları olduğu yönünde birleşiyor. Bunun yanında firmalar Android işletim sistemli Androidbook dizüstü modelleri için Google ile sıkı işbirliği halinde ve bu Microsoft'un üzerinde önemli bir baskı oluşturacak.





Intel'in Android işletim sistemli dönüştürülebilir ekranlı dizüstü modelleri üzerinde çalışmalar yaptığına dair gelen bilgiler, Androidbook şeklinde yeni bir segmentin daha ortaya çıkma ihtimalini güçlendiriyor.