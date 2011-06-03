Asus yeni netbook modeli Lamborghini VX6S'i gösterdi

Asus devam etmekte olan Computex 2011 Fuarı'nda, ülkemizde de satışan Lamborghini VX6 isimli netbook modelinin yeni versiyonunu tanıttı.VX6S olarka isimlendirilen yeni model tasarım olarak mevcut netbook ile büyük benzerlik gösterirken asıl farkın donanım tarafında olduğunu ve dikkat çekici bazı güncellemeler yapıldığını görüyoruz.

Lamborghini VX6 modelinde Intel Atom işlemci ve Nvidia ION platformuna yer veren Asus, VX6S'te yeni nesil Atom işlemci kullanıyor ancak şu an için hangi modelini kullandığını belirtmiyor. Nvidia tabanlı grafik işlem biriminin AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M çözümüyle değiştirildiği sistem 500GB kapasiteli disk ile geliyor.

12.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan netbook, 4GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 802.11n WiFİ, Bluetooth 3.0, kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detayları bünyesinde barındıran netbook, Express Gate anında hazır işletim sistemiyle, Windows açılmadan da internete çıkmanız sağlıyor.

Bang and Olufsen imzalı ses sistemiyle donatılan ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de yer verilen sistem, Lamborghini'den esinlenilen özel tasarımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle sunulacak olan yeni netbook'un çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.