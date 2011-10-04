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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yeni tableti Eee Pad Transformer 2'yi 499$ seviyesinden sunacak

7 yıl
16,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek satış başarısı yakaladığı Eee Pad Transformer'ın devam modeli için kapalı kapılar ardındaki çalışmalarına devam ediyor. Android tabanlı tablet bilgisayar pazarında liderlik hedefleyen ve yılı 2 milyon adetlik tablet satışıyla kapatmayı amaçlayan Asus, Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yongada sistem platformunu kullanan Eee Pad Transformer'ı, 499$ seviyesinden satışa sunmayı planlıyor.
Asus tepe yöneticisi Jerry Shen tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Tayvan merkezli şirket, fiyat odaklı rekabete girme taraftarı görünmüyor. Bilindiği üzere RIM ve HTC mevcut tablet modellerine olan ilgiyi arttırmak için fiyat indirimine gitmiş, pazar uzmanları benzer bir adımın Asus cephesinden de gelebileceğini öngörmüştü. Yıl sona ermeden önce pazara girmesi beklenen Transformer 2, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip olacak ve Android Honeycomb ya da Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelecek.

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DH Misafiri 7 yıl
notebook lara elvada yakında herkezin elinde bir tablet görürsek şaşırmayalım
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antonidas 7 yıl
ipad 2 sahibiyim,
transformer 1 ile ipad2 arasında kalmıştım.
transformer gerçekten çok yetenekli bir cihaz,özellikle dock ünitesine bağlandığında netbook' a dönüşüyor ve bir çok girişe sahip oluyor.
ama 3g'si yoktu,sadece 16 gb modeli vardı,ipad 2 ile kıyaslandığında yavaş kalıyordu.
ama transformer 2 ile asus çok iyi işler yapacaktır, tablet piyasası biraz tecrübe işi, yaparak öğreniliyor.
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TikaMasala 7 yıl
Samsung Fanboylarına kapak olsun bu cihaz. Asus 499$ a böyle işlevsel ürün satabiliyorken Samsung 700-800 eurodan ne olduğu belirsiz 5.3" lik telefon/tablet çakması NOTE'u satmaya kalkıyor.
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Ginga Bishounen 7 yıl
Yeni üründen umarım sim kart girişi olur. 3G ile bağlanmak için o klavyeyi almak çok saçma!
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sertacarslan 7 yıl
Win8 geldiğinde beklentileri karşılayabilirse tablet pazarı patlayacak. Tablet alırken laptop eklentisi olan bu tür bir tablet seçmek çok mantıklı olur kanımca...
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msymsy 7 yıl
piyasadaki tabletleri ve çıkacak olanları dikkatle inceliyorum. az daha galaxy tab alacaktım zor tuttum kendimi. almışken komplike bir cihaz istiyorum hem eğlencede hem işimde kullanabilmeliyim android bence verimsiz kalıyor bu konuda. bence win8 li tablet çıksa bu pil ömrü, tasarım ve fiyatlarla kapış kapış gidecektir. transformer 2 den ümitliydim ama pek fark yaratmayacak gibi
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mertsamet 7 yıl
bu fiyata bu özelliklerdeki bir tablet kesinlikle alınmaya değecektir.
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SonForum 7 yıl
Bilgilendirici haber için teşekkürler, fakat w8 'li resim için ne diyeceğimi bilmiyorum :)
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
"yıl sona ermeden" ibaresi 2012 nisan-mayıs dolaylarına ertelenmedi mi geçen ay?
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