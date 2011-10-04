Asus yeni tableti Eee Pad Transformer 2'yi 499$ seviyesinden sunacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus tepe yöneticisi Jerry Shen tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Tayvan merkezli şirket, fiyat odaklı rekabete girme taraftarı görünmüyor. Bilindiği üzere RIM ve HTC mevcut tablet modellerine olan ilgiyi arttırmak için fiyat indirimine gitmiş, pazar uzmanları benzer bir adımın Asus cephesinden de gelebileceğini öngörmüştü. Yıl sona ermeden önce pazara girmesi beklenen Transformer 2, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip olacak ve Android Honeycomb ya da Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelecek.
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transformer 1 ile ipad2 arasında kalmıştım.
transformer gerçekten çok yetenekli bir cihaz,özellikle dock ünitesine bağlandığında netbook' a dönüşüyor ve bir çok girişe sahip oluyor.
ama 3g'si yoktu,sadece 16 gb modeli vardı,ipad 2 ile kıyaslandığında yavaş kalıyordu.
ama transformer 2 ile asus çok iyi işler yapacaktır, tablet piyasası biraz tecrübe işi, yaparak öğreniliyor.