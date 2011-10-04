Asus yeni tableti Eee Pad Transformer 2'yi 499$ seviyesinden sunacak

Asus yüksek satış başarısı yakaladığı Eee Pad Transformer'ın devam modeli için kapalı kapılar ardındaki çalışmalarına devam ediyor. Android tabanlı tablet bilgisayar pazarında liderlik hedefleyen ve yılı 2 milyon adetlik tablet satışıyla kapatmayı amaçlayan Asus, Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yongada sistem platformunu kullanan Eee Pad Transformer'ı, 499$ seviyesinden satışa sunmayı planlıyor.

Asus tepe yöneticisi Jerry Shen tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Tayvan merkezli şirket, fiyat odaklı rekabete girme taraftarı görünmüyor. Bilindiği üzere RIM ve HTC mevcut tablet modellerine olan ilgiyi arttırmak için fiyat indirimine gitmiş, pazar uzmanları benzer bir adımın Asus cephesinden de gelebileceğini öngörmüştü. Yıl sona ermeden önce pazara girmesi beklenen Transformer 2, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip olacak ve Android Honeycomb ya da Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelecek.