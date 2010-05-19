Asus ROG Xpander: Rampage III Extreme için 4 Yollu SLI kartı

Asus, donanım tutkunları ve rekortmen hız aşırtmacıları için ROG Xpander adını verdiği yeni bir genişleme kartı hazırlıyor. Kısa bir süre önce lanse edilen X58 çipsetli Rampage III Extreme'le birlikte kullanılmak üzere geliştirilen bu kart ile Nvidia ekran kartları için 4 yollu SLI desteği sağlanıyor. Yeni amiral gemisi X58A-UD9'da iki adet NF200 yongasına yer veren ve bu sayede 4 yollu SLI desteği sunan Gigabyte'a karşı Asus biraz daha farklı bir yol izliyor ve özellikle yeni nesil Nvidia ekran kartları için 4 yollu kart kurulumu harici bir donanım ile sağlamayı planlıyor. Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve anakart üzerindeki 32 adet PCIe hattını 64'e çıkaran ve bu sayede dört ekran kartının tamamını PCIe x16 hızlarında çalıştırabilen bu kart ile kullanıcılar, Rampage III Extreme üzerinde dört adet GeForce GTX 480'i, bant genişliği problemi olmadan çalıştırabilecek ve bu potansiyel, hız aşırtma profesyonellerine yeni rekorlar kırmak için gerekli zemini hazırlamış olacak.

Gigabyte'ın X58A-UD9 modeli dikkate alındığında, Rampage III Extreme üzerinde iki adet NF200 yongası kullanmak yerine harici bir kart hazırlamasının nedeni merak konusu oluyor. Gelen bilgilere göre Asus'un, 4 yollu SLI için doğal destek yerine harici bir kart hazırlamasının arkasında yatan temel neden maliyetler. 4 yollu SLI için iki adet NF200 yongasını ve SLI lisans kodunu şart koşan Nvidia'dan ötürü, 4 yollu SLI desteğinin anakart başına maliyeti 100$'ı bulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Asus, Rampage III Extreme için ROG Xpander kartını hazırlayarak fiyat anlamında rekabetçi olmayı hedefliyor zira Newegg'de 700$ seviyesinden ön-siparişe alınan Gigabyte X58A-UD9'un aksine Rampage III Extreme 380$'dan alıcı bekliyor. Gelen bilgilere göre Asus'un harici bir çözüme yönelmesindeki bir diğer önemli etken de erişim süreleri zira 4'lü ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan çift yongalı (NF200 x 2) tasarımın, 4 yollu SLI kurulumunun yapılmadı sistemlerde yüksek erişim sürelerine neden olduğu belirtiliyor.

Resimlerde mühendislik örneği görülen ROG Xpander genişleme kartının, kozmetik anlamda bir takım güncellemeler geçirdikten sonra yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Asus cephesi, Rampage III Extreme ve ROG Xpander ikilisinin 700$ seviyesinden listelenen Gigabyte X58A-UD9'a göre çok daha ucuz bir çözüm olacağını düşünüyor.