    Asus, ultra küçük yapay zeka süper bilgisayarını tanıttı

    Asus, NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip ve NVIDIA DGX Spark ile güçlendirilen kompakt masaüstü yapay zeka süper bilgisayarını piyasaya sürdü: ASUS Ascent GX10.

    Asus süper bilgisayar yapay zeka Ascent GX10 Tam Boyutta Gör
    Asus, çok güçlü mini bilgisayar Ascent GX10’u piyasaya sürdü. Kişisel yapay zeka süper bilgisayarı olarak adlandırılan bu bilgisayar, çok yüksek performansa sahip ancak aynı zamanda belirli iş yükleri için tasarlanmış, sıradan kullanıcılar için değil, oldukça özel bir cihaz.

    Asus Ascent GX10 kompakt masaüstü bilgisayar, 4000 doların üzerinde bir fiyatla piyasaya sürüldü. Bu, oldukça güçlü bir oyun bilgisayarı satın alabilecek kadar büyük bir meblağ. Ancak Asus, bu cihazla profesyonel kullanıcıları, özellikle de yerel olarak yapay zeka modelleriyle denemeler yapmak veya çalışmak isteyenleri hedefliyor. Dolayısıyla sistem oldukça sıra dışı bileşenlerle donatılmış.

    Asus Ascent GX10 Mini PC neler sunuyor?

    Asus Ascent GX10 mini pc özellikleri
    Ascent GX10, Nvidia GB10 işlemciyle güçlendirilmiş. Bu gelişmiş yonga, beşinci nesil Tensor Çekirdekleri ve FP4 desteği ile güçlü bir Blackwell GPU barındırıyor. 20 çekirdekli yüksek performanslı Arm CPU (10 Cortex-A925, 10 Cortex-A725 çekirdeği), model ayarlama ve gerçek zamanlı çıkarımı hızlandırıyor. Bu cihaz, 1 petaFLOP yapay zeka performansı sunuyor. Nvidia süper çipi sayesinde yapay zeka modelleriyle yerel olarak çalışılabiliyor. Bu güçlü işlemciye 128 GB LPDDR5x RAM eşlik ediyor. Depolama için de dört adet M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 SSD mevcut.

    ASUS Ascent GX10, paylaşımlı yapay zeka görevlerini yerine getirirken hızlı veri aktarımı ve düşük gecikmeli iletişim sağlayan ultra yüksek hızlı ağlar için NVIDIA ConnectX-7 barındırıyor. 200 Gb/s'ye kadar bant genişliğinin büyük ölçekli ve paylaşımlı yapay zeka iş yükleri için düğümler arasında ışık hızında veri aktarımı sağladığı iddia ediliyor. TLS, IPsec ve MACsec için dahili donanım hızlandırmasının CPU’ya ek yük bindirmeden şifrelenmiş veri iletimi sağladığı söyleniyor.

    150 x 150 x 51mm boyutlarında olan yeni Asus Mini PC, 7 seviyeli kontrole sahip gelişmiş çift fanlı tasarımıyla sürekli olarak en yüksek performansta çalışıyor. Asus, benzer kompakt sistemlerden 1.6 kat daha verimli termal kaplamaya sahip olduğunu söylüyor.

    Asus Ascent GX10 Mini PC fiyatı ne kadar?

    Asus’un masaüstünde devrim niteliğinde yapay zeka performansı sunduğunu iddia ettiği Mini PC ASUS Ascent GX10, 3500 euro fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    ASUS Ascent GX10 özellikleri

    Asus Ascent GX10 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşletim sistemi: Ubuntu Linux
    • İşlemci: ARM v9.2-A CPU (GB10)
    • Yonga seti: Entegre
    • Grafik: NVIDIA Blackwell GPU (GB10, Entegre)
    • Bellek: 128GB LPDDR5X( 128GBx8)
    • Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • LAN: 10G Gigabit Ethernet
    • Portlar: 4x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 20Gbps, 1x HDMI 2.1, 1x NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, 1x 10G LAN, 1x Kensington Lock
    • Boyut ve ağırlık: 150 x 150 x 51 mm, 1.48kg

