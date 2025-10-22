Asus, ultra küçük yapay zeka süper bilgisayarını tanıttı

Asus Ascent GX10 kompakt masaüstü bilgisayar, 4000 doların üzerinde bir fiyatla piyasaya sürüldü. Bu, oldukça güçlü bir oyun bilgisayarı satın alabilecek kadar büyük bir meblağ. Ancak Asus, bu cihazla profesyonel kullanıcıları, özellikle de yerel olarak yapay zeka modelleriyle denemeler yapmak veya çalışmak isteyenleri hedefliyor. Dolayısıyla sistem oldukça sıra dışı bileşenlerle donatılmış.
Asus Ascent GX10 Mini PC neler sunuyor?
ASUS Ascent GX10, paylaşımlı yapay zeka görevlerini yerine getirirken hızlı veri aktarımı ve düşük gecikmeli iletişim sağlayan ultra yüksek hızlı ağlar için NVIDIA ConnectX-7 barındırıyor. 200 Gb/s'ye kadar bant genişliğinin büyük ölçekli ve paylaşımlı yapay zeka iş yükleri için düğümler arasında ışık hızında veri aktarımı sağladığı iddia ediliyor. TLS, IPsec ve MACsec için dahili donanım hızlandırmasının CPU’ya ek yük bindirmeden şifrelenmiş veri iletimi sağladığı söyleniyor.
150 x 150 x 51mm boyutlarında olan yeni Asus Mini PC, 7 seviyeli kontrole sahip gelişmiş çift fanlı tasarımıyla sürekli olarak en yüksek performansta çalışıyor. Asus, benzer kompakt sistemlerden 1.6 kat daha verimli termal kaplamaya sahip olduğunu söylüyor.
Asus Ascent GX10 Mini PC fiyatı ne kadar?
Asus’un masaüstünde devrim niteliğinde yapay zeka performansı sunduğunu iddia ettiği Mini PC ASUS Ascent GX10, 3500 euro fiyat etiketiyle satışa çıktı.
ASUS Ascent GX10 özellikleri
- İşletim sistemi: Ubuntu Linux
- İşlemci: ARM v9.2-A CPU (GB10)
- Yonga seti: Entegre
- Grafik: NVIDIA Blackwell GPU (GB10, Entegre)
- Bellek: 128GB LPDDR5X( 128GBx8)
- Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- LAN: 10G Gigabit Ethernet
- Portlar: 4x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 20Gbps, 1x HDMI 2.1, 1x NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, 1x 10G LAN, 1x Kensington Lock
- Boyut ve ağırlık: 150 x 150 x 51 mm, 1.48kg