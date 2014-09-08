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Asus'dan maliyet odaklı Windows 8.1 tablet : VivoTab 8

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'dan maliyet odaklı Windows 8.1 tablet : VivoTab 8

IFA 2014 fuarında birbirinden önemli ürünlerini sergileyen Asus, fuar bitmesine rağmen halen hız kesmedi ve ürün tanımına devam etti. Firma bu kez maliyet odaklı bir Windows 8.1 tableti tanıttı.

Asus'un yeni tablet modeli VivoTab 8 adını taşıyor. VivoTab 8 modeli 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunarken, 1.86GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Atom Z3745 işlemci ve Intel HD grafik biriminden gücünü alıyor. 

Bölgeye göre 1GB veya 2GB RAM ile gelecek olan VivoTab 8, 32GB artırılabilir hafızaya sahip. Ön ve arkada 2MP çözünürlükte kamera bulunan cihaz 3040mAh gücünde bir batarya taşıyor. Ağırlığı ise 330gr. Modelde stereo hoplarlör de yer alıyor. Asus VivoTab 8 modeli için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi belirtilmedi. Ancak cihazın 250$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-unveils-the-VivoTab-8-an-8-Windows-8.1-tablet-with-a-64-bit-SoC-and-stereo-speakers_id60410 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
4000 mh amper pil demiş ama asus pil üreticisi bir firmamı ki yani kökü öyle değil (bildiğim kadarıyla) bide asıl böyle az gelmesinin nedeni bu tablet eski bi tablet samsung galaxy tab 3 ve tab3 lite da da aynı pil var bu vivotabın çıkış tarihiyle alkalı galiba samsung gibi 2014 editon veya 2015 filan yaparlarsa pili de arttırmalılar bunu da zenfone lardan çıkartıyorum zenfonu sürekli güncelliyorlar gerçi popüler,ana(veya öncelikli) model olduğu için filan öyle yapıyor olabilirler ama bu vivotab sürerse o dediğiniz 4000-5000 mh amper pillileri yapabilirler çünkü donanımı güncelleme en azından zenfone da var asusun genelinde de var mı bilmiyorum
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starkan 4 yıl
Çöp demek yasaklanmışmıydı?
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zdniz 4 yıl
o pil nedir öle arkadaş 250 dolar diyo bu ülkemizde laptop fiyatına dönüsür alınabileçek bir ürün diyil.
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ulubatlısinan 4 yıl
amma maliyet odaklıymış gözlerim yeşerdi.
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Python 4 yıl
Asusun me176c-cx modeliyle hemen hemen herşeyi aynı bu cihazın büyük bir ihtimal android olan memopad modelleri için bu cihazın romunu biri yapabilir diye tahmin ediyorum.
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kpln04 4 yıl
pes açar mı :D
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1BilimAdamı 4 yıl
Bunu alcağıma transformer alırım daha mantıklı(benzer fiyata)
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khytr89 4 yıl
3040mah biraz dusuk olmus.. tamam windows android gibi pil somuren bir sistem degil ama 5000mah koysalardi da bizde soyle tek sarjda 10 saat kullanim omru alabilseydik.. embari 1 tane normal boyutta usb koymus olsalar..
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Umutcan 4 yıl khytr89
khytr89

3040mah biraz dusuk olmus.. tamam windows android gibi pil somuren bir sistem degil ama 5000mah koysalardi da bizde soyle tek sarjda 10 saat kullanim omru alabilseydik.. embari 1 tane normal boyutta usb koymus olsalar..

x86 mimarisi genel anlamda androidden daha fazla bile tüketir. Bataryası çok kısa(max 2 saat) gidecektir diye tahmin ediyorum. Koca tablete adam gibi batarya koymamak için bir sebep yok, lenovo'nun 4000mAh 5" küsür akıllı telefonu var yani.
Akıllı telefonun bile batarya kapasitesi bundan fazla, komik bence. Kısacası anlamsız bir ürün olmuş. Benim arm mimarili ipadde bile 11560mAh var ise bu x86-64 cihaza en az 15.000 gerekir. 8"e de sığmaz malesef.
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alprkrkmz 4 yıl
Arka tasarimi ve kalinligi nedir bilmiyorum ama on tasarimi bircok tabletten daha iyi olmus.
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Fenomenon 4 yıl
fiyatı güzel. her zaman söylüyorum tabletler ucuz olduğu için satılıyor. pahalı tabletler bu yüzden satılmıyor.
batarya en az 4000mah olaydı daha iyi olurdu.
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