Asus'dan maliyet odaklı Windows 8.1 tablet : VivoTab 8





IFA 2014 fuarında birbirinden önemli ürünlerini sergileyen Asus, fuar bitmesine rağmen halen hız kesmedi ve ürün tanımına devam etti. Firma bu kez maliyet odaklı bir Windows 8.1 tableti tanıttı.





Asus'un yeni tablet modeli VivoTab 8 adını taşıyor. VivoTab 8 modeli 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunarken, 1.86GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Atom Z3745 işlemci ve Intel HD grafik biriminden gücünü alıyor.





Bölgeye göre 1GB veya 2GB RAM ile gelecek olan VivoTab 8, 32GB artırılabilir hafızaya sahip. Ön ve arkada 2MP çözünürlükte kamera bulunan cihaz 3040mAh gücünde bir batarya taşıyor. Ağırlığı ise 330gr. Modelde stereo hoplarlör de yer alıyor. Asus VivoTab 8 modeli için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi belirtilmedi. Ancak cihazın 250$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-unveils-the-VivoTab-8-an-8-Windows-8.1-tablet-with-a-64-bit-SoC-and-stereo-speakers_id60410